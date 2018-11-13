Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretinden bugÃ¼ne neler oldu?

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaret etti, tepki topladÄ±, Diyanet 'insani hasta ziyareti' dedi, muhalefet liderleri 'istifa' dedi.

Muhalefet tarafÄ±ndan istifasÄ± ya da görevden alÄ±nmasÄ± istenen Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n, Ä°slamcÄ± Yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaret etmesinin ardÄ±ndan neler oldu, kim ne açÄ±klama yaptÄ±?

â– Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, 9 KasÄ±m günü tartÄ±ÅŸmalÄ± açÄ±klamalarÄ±yla gündeme gelen Ä°slamcÄ± Yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu’ya “GeçmiÅŸ Olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyaretin fotoÄŸraflarÄ± da 10 KasÄ±m günü basÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±.

â– AyaÄŸÄ±ndan bir operasyon geçiren ve tedavisinin ardÄ±ndan taburcu olan MÄ±sÄ±roÄŸlu, daha önceki sözlerinde KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± için “KeÅŸke Yunan galip gelseydi”, ve "10 KasÄ±m'da 9'u 5 geçe kenefe gidin" sözlerini kullanmÄ±ÅŸ ve tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.

ERBAÅž'A TEPKÄ° YAÄžDI

â– Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ±’nÄ±n Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatÄ±nÄ± kaybediÅŸinin 80. yÄ±l dönümünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi bu ziyaret muhalefet tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi ve hükümete Ali ErbaÅŸ’Ä± görevden alma çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.

DÄ°YANET AÇIKLAMA YAPTI: Ä°NSANÄ° DUYGULARLA YAPILAN HASTA ZÄ°YARETÄ°

â– Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 11 KasÄ±m günü eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi ve ziyaretin ‘insani duygularla yapÄ±lan bir hasta ziyareti’ olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±mÄ±z Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n bir ziyareti ile ilgili bazÄ± medya mecralarÄ±nda gerçeklerle baÄŸdaÅŸmayan haber ve yorumlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 KasÄ±m 2018 tarihinde saat 14:30 sularÄ±nda ve tamamen insani duygularla yapÄ±lan bir hasta ziyaretidir."

MISIROÄžLU, DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI ERBAÅž Ä°ÇÄ°N 'ÅžEYHÜLÄ°SLAM' DEDÄ°: BENÄ° ZÄ°YARET ETMESÄ° TARÄ°HÄ° HADÄ°SE

â– Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu ise kendi Youtube hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir videoda da ziyareti anlattÄ± ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±na ‘Åžeyhülislam’ dedi. Ali ErbaÅŸ’Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

“Ben eskiden Türkiye Cumhuriyeti'nden en itibarsÄ±z adamdÄ±m. Beni görüp de yolunu deÄŸiÅŸtiren ahbaplar biliyorum. Bir yatakta yattÄ±ÄŸÄ±m talebelikte arkadaÅŸ, bakan oldu beni tanÄ±madÄ±. Birisi tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. O da hala hayatta. BunlarÄ± hep gördüm. Åžimdi de Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet Ä°ÅŸleri. Åžeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanet'ti. Åžu Åžeyhülislam'Ä±n beni ziyarete gelmesi var ya tarihi bir hadisedir. Ben vebalÄ±ydÄ±m. Kemal ilah. Ona karÅŸÄ± laf söyleyen bir adamÄ± nasÄ±l ziyaret edersin? NeymiÅŸ benim hÄ±yanetim. ‘Yunan galip gelseydi’ demiÅŸim. Ulan bin defa tekzip ettim, alçaklar ya. ‘Yunan galip gelseydi Mustafa Kemal’in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapamazdÄ±’ dedim.

MÄ±sÄ±roÄŸlu, Mustafa Kemal Atatürk için de ÅŸunlarÄ± söyledi:

Mustafa Kemal yerine Yunan kumandanÄ± Ankara’da otursaydÄ±, ne hocalarÄ± asabilirdi, ne medreseyi kapatÄ±rdÄ±. BunlarÄ± yapmaya korkardÄ±. Irk için mi dövüÅŸtük Yunanla? Sen bir imparatorluk bakiyesisin. Sen Ä±rk üzerine bir devlet kuramazsÄ±n. Zaten Mustafa Kemal devlet kurmuÅŸ deÄŸildir. Rejim deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Bizim devletimiz vardÄ±. O devletin rejimini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Rejimi ÅŸeraitti, gavurluk yaptÄ±. Ä°steyen beÄŸensin isteyen beÄŸenmesin. Sen ÅŸerri kanunlarÄ± çöpe at, Avrupa’nÄ±n kanunlarÄ±nÄ± tercüme et al.”

AKP'LÄ° MEHMET MUÅž: BUNLARI KENDÄ°SÄ°NE SORUN

â– AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, bugün (13 KasÄ±m’da) gazetecilerin sorduÄŸu soru üzerine “Atatürk hepimizin ortak deÄŸeridir. Atatürk baÅŸta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm tarihi ÅŸahsiyetlere yapÄ±lacak bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda en büyük tepki AK Parti tarafÄ±ndan gösterilir ve karÅŸÄ±larÄ±nda önce AK Parti'yi bulurlar. Bu ziyaretiyle alakalÄ±, bunu tabii ki kendisine sormanÄ±z faydalÄ± olacaktÄ±r. Neden yapmÄ±ÅŸtÄ±r, niçin yapmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu sorularÄ± kendisine yöneltmeniz uygun olacaktÄ±r. Bizim Atatürk’e tarihi ÅŸahsiyetlere bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bu yöndedir” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

LÄ°DERLER GRUP TOPLANTILARINDA NE DEDÄ°?

â– Bugün de (13 KasÄ±m) TBMM'deki grup toplantÄ±larÄ±nda konuÅŸan MHP, CHP ve Ä°YÄ° Parti liderleri ErbaÅŸ konusuna geniÅŸ yer ayÄ±rarak sert sözler kullandÄ±.

Liderlerin Ali ErbaÅŸ konusundaki açÄ±klamalarÄ± özetle ÅŸöyle:

BAHÇELÄ°: FESLÄ° PROVOKATÖRÜ ZÄ°YARETÄ°N ZAMANLAMASI MANÄ°DAR

â– “Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±'nÄ±n esef verici ziyareti gündeme oturmuÅŸtur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alÄ±p fesli Türk düÅŸmanÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸtir. Bunun hasta ziyareti olduÄŸu Diyanet tarafÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimin, nerede, kimle düÅŸeceÄŸi bizim tartÄ±ÅŸacak konumuz deÄŸildir. Fesli provokatör ziyaretin tarihi manidardÄ±r. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± sorarÄ±m sana, bula bula 9 KasÄ±m'Ä± mÄ± buldun? DiÄŸer günler torbaya mÄ± girdi? Mustafa Kemal'e saldÄ±ran ÅŸahsÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine ÅŸükür diyen fesli münafÄ±ÄŸÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret etmek arka çÄ±kmak, yanÄ±nda olmak deÄŸil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuriyet'ten. Diyanet Ä°ÅŸleri'nin görevi, vatansÄ±zlarÄ± anma görevi deÄŸildir.”

BahÃ§eli: Fesli provokatÃ¶rÃ¼ ziyaretin zamanlamasÄ± manidar

AKÅžENER: GÖREVDEN ALIN

â– "Bir yandan ezanÄ±mÄ±z üzerinden mukaddesatÄ±mÄ±zla uÄŸraÅŸan zihniyetle mücadele diyoruz, diÄŸer yanda o ezan susmasÄ±n diye canÄ± pahasÄ±na mücadele vermiÅŸ Mustafa Kemal'e bir duayÄ± çok gören zihniyetle mücadele ediyoruz. Diyanet'in baÅŸÄ±ndaki zat 9 KasÄ±m'daki Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal'e ve silah arkadaÅŸlarÄ±na bir fatihayÄ± çok gördü. AynÄ± gün kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 'keÅŸke Yunan kazansaydÄ±' diyecek kadar yüzü dönmüÅŸ fesli müptezele vefa gösterdi. Yunan tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen 18 adamÄ±za atanan papazlara hayÄ±rlÄ± olsuna da gidecek misin? BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±n Diyanet Ä°ÅŸlerini Atatürk kurdu. Oraya o adamÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu dÄ±ÅŸ merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Milli deÄŸerlerimize dil uzatan bir adamÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda iÅŸi olmaz. Bu adamÄ±n ayaÄŸÄ±na giden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ± da görevden alÄ±n. Terör örgütü ile iÅŸ tutmuÅŸ birinden milletimizin diyanetine baÅŸkan olamaz. Ülkemizi hedef alan dÄ±ÅŸ odaklara mesaj veriyorlar. Biz de sizdeniz diyorlar. EzanÄ±mÄ±zla, cumhuriyetimizle uÄŸraÅŸan kim varsa derdi sen deÄŸilsin."

AkÅŸener: DÃ¶viz indi peki doÄŸal gaz, elektrik fiyatÄ± indi mi?

KILIÇDAROÄžLU: O KOLTUÄžU DERHAL TERK ET

â– "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ‘KeÅŸke Yunan galip gelseydi’ diyen kiÅŸinin önüne gidip diz çöküyor. Diyor ki 'Ziyaret insani duygularla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.' Ä°nsani duygularla ne ilgisi var? Resmi kÄ±yafetle gidiyorsa, Diyanet'i temsilen gidiyorsundur. Sen bunu bilmiyorsan o koltuÄŸu derhal terk et." (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan '100 gÃ¼nlÃ¼k plan' eleÅŸtirisi: SÃ¼re doldu, ne oldu?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 20:51

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