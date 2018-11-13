KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan '100 gÃ¼nlÃ¼k plan' eleÅŸtirisi: SÃ¼re doldu, ne oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin olaÄŸan grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendiriyor.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* Türkiye bir ekonomik kriz yaÅŸÄ±yor. 13 maddelik öneri paketini paylaÅŸtÄ±k. 'Ä°sraftan sakÄ±nÄ±n' dedik, 'israf yaparsanÄ±z krizin önünü alamazsÄ±nÄ±z' dedik. 'AkÄ±lcÄ± bir borçlanma politikasÄ± takip edin dedik. Rant ekonomisini deÄŸil, halk ekonomisini destekleyin dedik. Bir ülke üretirse güçlü olur dedik. Bizi suçladÄ±lar. Ama biz ne dediÄŸimizi çok iyi biliyoruz.

* 3 AÄŸustos'ta 100 günlük icraat raporu açÄ±kladÄ±lar. 100 gün doldu. Ne oldu? Birincisi ÅŸu: 100 günlük programÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda, "YastÄ±k altÄ±ndan gelin, dövizlerinizi çÄ±karÄ±n; dolar ve avrolarÄ±nÄ±zÄ± çÄ±karÄ±n. Yerli ve milli direniÅŸinizi ortaya koyun" dediler. Kimi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sahte dolar, 1 dolar alÄ±p meydanlarda yaktÄ±. Vesaire vesaire. Havuz medyasÄ±nda ve televizyonlarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. 100 günün sonunda bankalarda döviz hesabÄ± arttÄ±, yerliler azaldÄ±. Çünkü bizim insanÄ±mÄ±z zeki, tasarrufunu saklamak ister. E sana bakÄ±yor bu lüks için para mÄ± harcayacaÄŸÄ±m diyor. Ben çocuklarÄ±mÄ±n geleceÄŸini düÅŸünmek zorundayÄ±m diyor.

* VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmamasÄ± için kapsayÄ±cÄ± ve etkin tedbirler alÄ±narak 'lekelenmeme' hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± gerçekleÅŸtirilecek dediler. Bu uygulama için ne yapÄ±ldÄ±? Cenk YiÄŸiter, genç bir akademisyen. KHK ile üniversiteden atÄ±ldÄ±, atÄ±lmasÄ± yetmedi dergilerde yazÄ± yazmasÄ±, toplantÄ±lara katÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±. Yetmedi, kamuda çalÄ±ÅŸmak yasak dendi. Yetmedi, vakÄ±fta da çalÄ±ÅŸmayacaksÄ±n dediler. Avukat olmak istiyorum, madem doktora yaptÄ±m, hukuk fakültesini bitirdim dedi; onu da yapamazsÄ±n dediler. Yeniden sÄ±nava gireyim, kazanayÄ±m, baÅŸka bir alanda çalÄ±ÅŸayÄ±m dedi; girdi kazandÄ±, üniversiteye de almadÄ±lar. Bu da yasak dediler. Siz bana her ÅŸeyi yasakladÄ±nÄ±z, bari yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidip karnÄ±mÄ± doyurayÄ±m dedi. Ona da yasak geldi. Osman Kavala, Eren Erdem, Ece Sevim Öztürk aynÄ± ÅŸekilde. Hepsi hapiste, bunlara yaÅŸam hakkÄ± verilmiyor. ÖÄŸrenciler, avukatlar, akademisyenler, namuslu birçok insan düÅŸündüÄŸü, yazdÄ±ÄŸÄ±, okuduÄŸu için hapiste. Hiçbiriniz lekeli deÄŸilsiniz, lekeli olanlar size bu acÄ±larÄ± çektirenlerdir!

* 309 milyon lira para toplandÄ±. Åžehit yakÄ±nlarÄ±na ve gazilere verilecek mi, ne oldu bu para? Sevgili ErdoÄŸan duyuyor musun, nereye gitti bu para?

* Özel sektörde cesaret edip de sendikalaÅŸabilen iÅŸçilere vallahi helal olsun. Flormar'da iÅŸçiler sendikalÄ± oldu, hepsi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Saray sahip mi çÄ±ktÄ±? Yok, 100 günlük plana yazÄ±yorlar sadece.

* 100 gün geçti, sanÄ±yorlar ki millet unutur. Millet unutabilir ama KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu unutmaz.

* Ä°sraf haramdÄ±r, israfÄ± önlemek insan olmanÄ±n da bir gereÄŸidir. Ä°sraf aynÄ± zamanda ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r, savurganlÄ±ktÄ±r. Åžimdi 100 günde israfÄ± önleyeceklermiÅŸ. "Kamu idarelerinin harcamalarÄ±nÄ±n gözden geçiriÅŸlmesi ve tasarruf için yönteminin belirlenmesi." Yani israf nasÄ±l önlenecek bilmiyorlar, 100 günde yöntem belirleyecekler. Ülke ülke geziyorsun, o uçak da haramdÄ±r. Onurun ve haysiyetin varsa Katar uçaÄŸÄ±nÄ± iade et.

* TarÄ±m Orman BakanÄ± da enteresan bir bakan. ‘Tavuk, balÄ±k yersek kendimize yeteriz’ diyor. FransÄ±z Devrimi'nde ekmek bulamÄ±yorlarsa pasta yesinler diyorlar ya. Bunun dünyadan haberi yok.

* Åžu anda her 10 vatandaÅŸtan 7’si 'kriz var' diyor. Demeyenler saray ve çevresi, dolarla ihale alanlar. Onlar için kriz yok.

* Tek bir sebebi var basiretsiz bir yönetim, öngörüsüz bir yönetim. Fatura kime çÄ±kÄ±yor vatandaÅŸa çÄ±kÄ±yor.EÄŸer kasaya damadÄ±nÄ± koyarsan böyle olur. VatandaÅŸa soruyorum 'kime kÄ±zaksÄ±n?' Damada deÄŸil, kasayÄ± damada teslim edene kÄ±zacaksÄ±n.

* Ä°srafÄ±n önlenmesi lazÄ±m. Ä°srafÄ±n önlenmesi konusunda yöntem arayÄ±ÅŸÄ±na girmiÅŸler. Allah akÄ±l fikir versin. Bir tane ev kadÄ±nÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rÄ±sn, ev nasÄ±l yönetilir anlatsÄ±n size.

* SavurganlÄ±k yapan bir devletin itibarÄ± olmaz. Lüks yaÅŸa, bu sadece dünyada alay konusu olan bir konudur, itibar deÄŸil. Tasarrufu vatandaÅŸ yapacak, savurganlÄ±ÄŸÄ± saray.

* (Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ses kayÄ±tlarÄ±) Yeni bir araÅŸtÄ±rma önergesi vereceÄŸiz. O ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n TBMM’ye gelmesini isteyeceÄŸiz. Türkiye'nin onurunu koruyacaÄŸÄ±z. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± bütün istihbarat örgütleri biliyor ama bizim vatandaÅŸÄ±mÄ±z bilmiyor; o kayÄ±tlarÄ±n TBMM'ye gelmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z.

* Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ‘KeÅŸke Yunan galip gelseydi’ diyen kiÅŸinin önüne gidip diz çöküyor. Diyor ki 'Ziyaret insani duygularla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.' Ä°nsani duygularla ne ilgisi var? Resmi kÄ±yafetle gidiyorsa, Diyanet'i temsilen gidiyorsundur. Sen bunu bilmiyorsan o koltuÄŸu derhal terk et.

(Evrensel WebTV)

CHP'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi aÃ§Ä±klamasÄ±: Nezaket gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmasÄ±: CHP'li YÄ±lmaz'dan savunma istendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 14:47

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