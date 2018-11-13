BahÃ§eli: Fesli provokatÃ¶rÃ¼ ziyaretin zamanlamasÄ± manidar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'nu 9 KasÄ±m'da ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'a tepki gÃ¶sterdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Bahçeli, "Fesli provokatör" dediÄŸi Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'nu ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'a "Ne istiyorsunuz cumhuriyetten" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD yönetiminin PKK liderleri Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan ve Duran Kalkan'Ä±n yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara para ödülü vermesi kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren Bahçeli, "12 milyon ödül konulan teröristlerin delikli 1 lira kadar deÄŸeri yoktur.1 dolarlÄ±k FETÖ'cüler neyse YPG/PKK'lÄ± teröristler aynÄ±dÄ±r" dedi.

Bahçeli, Suriye'ye iliÅŸkinse "FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu da batÄ±sÄ± da tertemiz yapÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

Türkiye'de kutuplaÅŸma ortamÄ± yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bahçeli, "Cami de cemevi de bizimdir" dedi.

Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

DÄ°YANET BAÅžKANI ERBAÅž'A TEPKÄ°

"Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±'nÄ±n esef verici ziyareti gündeme oturmuÅŸtur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alÄ±p fesli Türk düÅŸmanÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸtir. Bunun hasta ziyareti olduÄŸu Diyanet tarafÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimin, nerede, kimle düÅŸeceÄŸi bizim tartÄ±ÅŸacak konumuz deÄŸildir. Fesli provokatör ziyaretin tarihi manidardÄ±r. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± sorarÄ±m sana, bula bula 9 KasÄ±m'Ä± mÄ± buldun? DiÄŸer günler torbaya mÄ± girdi? Mustafa Kemal'e saldÄ±ran ÅŸahsÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine ÅŸükür diyen fesli münafÄ±ÄŸÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret etmek arka çÄ±kmak, yanÄ±nda olmak deÄŸil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuriyet'ten. Diyanet Ä°ÅŸleri'nin görevi, vatansÄ±zlarÄ± anma görevi deÄŸildir.

ÅžEMDÄ°NLÄ°'DEKÄ° MÜHÄ°MMAT PATLAMASI: Ä°HMAL VARSA CEZALANDIRILMALI

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesindeki mühimmat patlamasÄ± milletimizi kahretmiÅŸtir. ArÄ±zalÄ± mühimmat ile ilgili olduÄŸu belirtilmiÅŸtir. ArÄ±zalÄ± mühimmat ile ilgili detaylar tahkikat sonrasÄ± belli olacak, ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Daha önce de Mehmet Saraç KÄ±ÅŸlasÄ±'nda patlama yaÅŸanmÄ±ÅŸ, 25 askerimiz ÅŸehit olmuÅŸtu. Yeni mühimmat patlamasÄ± düÅŸündürücüdür. Demek ki, Afyonkarahisar'dan gerekli dersler çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. Mehmetlerimizin canÄ± devlete emanettir. Vatan görevini yapan her asker bizim için çok deÄŸerlidir. Herhangi bir gevÅŸeklik, ihmal varsa en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±rlar. Tunceli NazÄ±miye'de donmak, Hakkari'deki patlamada ÅŸehit olmak kaderimiz olmamalÄ±dÄ±r."

Bölünmemizi, birbirimizden kopuÅŸumuzu planladÄ±lar, hangi melun tuzaÄŸÄ± kurguladÄ±larsa baÅŸaramadÄ±lar. Bir öldüysek, bin dirildik. Egemenlik haklarÄ±mÄ±zdan asla taviz vermedik. Ülkemizi teslim almak için her ÅŸeyden istifadenin peÅŸindeler. Bunun için terör örgütlerini teÅŸvik ederek, tembihleyerek vahÅŸi emellerini diri tutuyorlar. Suskun muyuz, ÅŸuurlu muyuz buna bakÄ±yorlar. Korkak mÄ±yÄ±z yoksa sabÄ±rlÄ± mÄ± bunu analiz ediyorlar. Türk Milleti'ni tanÄ±mayanlar, hayallerini anlamayanlar mutlaka rezilliklerinde boÄŸulacaklardÄ±r.

ABD'YE 'PKK' TEPKÄ°SÄ°

Emperyalizm terör örgütlerini stratejik hedefleri için arsÄ±zca seferber ediyor. ABD, terör örgütleri ile aynÄ± hizaya girmekten geri durmuyor, gocunmuyor. ABD 3 PKK elebaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na ödül koyduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi terör örgütü olarak tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸtir. Püf nokta burasÄ±dÄ±r. Geçen hafta sormuÅŸtuk, YPG, PKK'dan nasÄ±l ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaktÄ±r? ABD'nin bu planÄ± yeni bir aldatmacÄ±dÄ±r. YPG'yi kuran, kumanda eden PKK terör örgütüdür. ABD, YPG'ye eÄŸitim vermekte, kol kola gezmektedir. ABD ile YPG arasÄ±nda Irak ve Suriye'nin paylaÅŸÄ±lmasÄ± konusunda alçak bir paslaÅŸma vardÄ±r. Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca kurulmak istenen terör devletinin faaliyeti alçakça devam etmektedir. 12 milyon ödül konulan teröristlerin delikli 1 lira kadar deÄŸeri yoktur.1 dolarlÄ±k FETÖ'cüler neyse YPG/PKK'lÄ± teröristler aynÄ±dÄ±r. ABD 3 PKK'lÄ±nÄ±n yeri bilmeyecek midir? EÄŸer bilmiyorlarsa, uydularÄ± bozulmuÅŸtur. YPG'nin tasmasÄ± ABD'nin elindedir. YPG neyse PKK da odur.

PKK'nÄ±n isim hakkÄ± dolmuÅŸ, YPG'ye devredilmiÅŸ olabilir. Terör faaliyetlerinin devamÄ± YPG üzerinden planlanÄ±yor olabilir. Ä°smi ne olursa olsun Türk Milleti'ne silah doÄŸrultmuÅŸ tüm terör örgütlerini yok etmek mubahtÄ±r. Ödül parasÄ±nÄ±n sponsoru kim olacaktÄ±r? ABD, terörle arasÄ±na müdahale koymadÄ±kça YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktÄ±r. Önümüzde baÅŸka bir seçenek kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Trump yönetiminin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± egemenlik haklarÄ±na hürmet eden bir anlayÄ±ÅŸa dönmesi ÅŸarttÄ±r. Türkiye'yi kafeslemek için zaman ve zemin yoklamak, bunu YPG ile yapmak vahÅŸettir, kaostur. Dünya soÄŸuk savaÅŸtan çÄ±ksa da sÄ±cak çatÄ±ÅŸmanÄ±n tuzaÄŸÄ±na çoktan düÅŸmüÅŸtür. Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sancÄ±larÄ± henüz geçmiÅŸ deÄŸildir.

'FIRAT'IN DOÄžUSU DA BATISI DA TERTEMÄ°Z YAPILMALI'

Suriye'yi Türkiye'yi taÅŸÄ±maya, Türkiye'yi Irak'a çevirmeye kalkanlarÄ± geri adÄ±m atmayan, kahraman bir millet beklemektedir. FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu da, batÄ±sÄ± da tertemiz yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. DünyanÄ±n kaç bucak olduÄŸu gösterilmelidir. Terörizme karÅŸÄ± bir olacaÄŸÄ±z, zalime karÅŸÄ± dimdik duracaÄŸÄ±z. Bir kahraman ve dualÄ± bir ecdadÄ±n ahvadÄ±yÄ±z.

'PARÄ°S'TE MÄ°LLÄ°YETÇÄ°LÄ°K ÖCÜ GÄ°BÄ° ANLATILMIÅžTIR'

Bir milletin fertleri tarihleri hakkÄ±nda bilgisi varsa tarih ÅŸuuru tezahür etmiÅŸ demektir. Tarih ÅŸuuru varsa, huzur vardÄ±r. Tarih ÅŸuuru, anlam bunalÄ±mÄ±na çözümdür, köksüzlüÄŸe reçetedir. 11 KasÄ±m 2018 tarihinde, Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sonlanmasÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± Paris'te kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Paris'te toplananlarÄ±n alayÄ± 100 yÄ±l öncesi için sahte üzüntüsünü paylaÅŸÄ±rken, OrtadoÄŸu'da yaptÄ±klarÄ±na ne diyeceklerdir. Milliyetçilik adeta öcü gibi anlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Madem milliyetçilik vatanseverliÄŸe ihanet ise, Fransa'nÄ±n deniz aÅŸÄ±rÄ± yerlerde sömürgecilik yaparak, insanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etmesine ne denecektir. Sömürgecilik baÅŸkadÄ±r, milliyetçilik baÅŸkadÄ±r. Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nda 20 milyon kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Tahribat korkunç boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 100'üncü yÄ±lÄ± anÄ±lan bu ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±, OsmanlÄ±'nÄ±n ölüm fermanÄ± olmuÅŸtu. SavaÅŸÄ± keyiflerince baÅŸlattÄ±lar, bölüÅŸünce bitirdiler. En çok acÄ±yÄ± biz çektik, en çok külfete biz katlandÄ±k. OsmanlÄ± BeyliÄŸi, 1299'da SöÄŸüt ve çevresinde kurulmuÅŸtu. Beylik aÅŸamasÄ±ndan, devlet aÅŸamasÄ±na geçince 95 bin kilometrekareye ulaÅŸtÄ±. En geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ise 24 milyon metrekarede hüküm sürerek ulaÅŸtÄ±. Karlofça AntlaÅŸmasÄ±'na kadar 400 yÄ±lda 24 milyon toprak kazanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Her gün 164 kilometre toprak denetimimize geçmiÅŸti. Bugün 64 ülke ve özerk bölgelerin olduÄŸu düÅŸünülürse coÄŸrafyanÄ±n büyüklüÄŸü anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

'PARÄ°S'TE KUTLANAN ATEÅžKES AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR'

215 yÄ±lda 20 milyon metrekare toprak kaybettik. OsmanlÄ± Devleti, Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nda günlük toprak kaybÄ±mÄ±z 9 katÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Her 4 buçuk ayda Ä°talya, her 19 günde Ä°sviçre, Hollanda, her 5 günde Lübnan kadar toprak kontrolümüzden çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Türk Milleti enkazdan çÄ±ktÄ±. Engin mücadelesiyle devletini kurmayÄ± baÅŸardÄ±. Biz makus anlaÅŸmanÄ±n nesini, neyini anacaÄŸÄ±z. Kaybolan imparatorluÄŸumuzun ardÄ±ndan oh iyi odu mu diyeceÄŸiz? OsmanlÄ±'nÄ±n cellatlarÄ±ndan neyi duyacaÄŸÄ±z? EcdadÄ±mÄ±za haysiyetsizce saldÄ±ranlar hiç piÅŸmanlÄ±k duymuÅŸlar mÄ±dÄ±r? Bize Macron ne söylüyor? Söylese de inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olacak mÄ±dÄ±r? KanlÄ± sayfa açÄ±ktÄ±r. ÇatÄ±ÅŸmalar ve çekiÅŸmeler sadece bünye deÄŸiÅŸmiÅŸtir. AhÄ±mÄ±zÄ± alanlar gün yüzü göremedi, göremeyeceklerdir. Paris'te kutlanan ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±ndadÄ±r. Hiçbir anlam ifade etmemektedir.

AnÄ±tkabir ile Kocatepe arasÄ±nda çift taraflÄ± nifak kazÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bu art niyetlidir, vahimdir. Ä°stismardan çÄ±kar elde edilmeye kalkÄ±lmasÄ±n. Kimse bunu aklÄ±ndan geçirmesin. Atatürk'te bizimdir, camide bizimdir, Ankara'da bizimdir, cemevi de bizimdir. Türkiye'yi tehlikeli bir alana çekmeye çalÄ±ÅŸanlar AnÄ±tkabir ile Kocatepe arasÄ±na fitne çukurlarÄ± açmaktadÄ±r.

Birlik beraberliÄŸimizi çürütmeye baÅŸlayan bir akÄ±ntÄ± hÄ±z kazanmaktadÄ±r. Atatürk üzerinden Cumhuriyet ile hesaplaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Mukaddesata tahammülsüzlük sergilenmektedir. Türklük üzerinden millet ile hesap görülmektedir. BitmiÅŸ, kapanmÄ±ÅŸ ezan tartÄ±ÅŸmasÄ± ile vicdanÄ±mÄ±z örselenmektedir. Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadÄ±r. Bir yandan bunlar olurken, Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±'nÄ±n esef verici ziyareti gündeme oturmuÅŸtur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alÄ±p fesli Türk düÅŸmanÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸtir. Bunun hasta ziyareti olduÄŸu Diyanet tarafÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kimin, nerede, kimle düÅŸeceÄŸi bizim tartÄ±ÅŸacak konumuz deÄŸildir. Fesli provokatör ziyaretinÄ°N tarihi manidardÄ±r. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± sorarÄ±m sana, bula bula 9 KasÄ±m'Ä± mÄ± buldun? DiÄŸer günler torbaya mÄ± girdi? Mustafa Kemal'e saldÄ±ran ÅŸahsÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine ÅŸükür diyen fesli münafÄ±ÄŸÄ± 9 KasÄ±m'da ziyaret etmek arka çÄ±kmak, yanÄ±nda olmak deÄŸil midir? Ne istiyorsunuz CumhuÄ±riyet'ten. Diyanet Ä°ÅŸleri'nin görevi, vatansÄ±zlarÄ± anma görevi deÄŸildir." (HABER MERKEZÄ°)

AkÅŸener: DÃ¶viz indi peki doÄŸal gaz, elektrik fiyatÄ± indi mi?

www.evrensel.net