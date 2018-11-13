AkÅŸener: DÃ¶viz indi peki doÄŸal gaz, elektrik fiyatÄ± indi mi?

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ±nÄ± '100 gÃ¼n oldu ama sonuÃ§ sÄ±fÄ±r' sÃ¶zleriyle eleÅŸtirdi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 100 günlük eylem planÄ±nda vadettiÄŸi sonuçlarÄ± elde edemediÄŸni söyleyen AkÅŸener, "Bugün dövizi indirdik diye hava atanlar peki doÄŸal gazÄ±n, elektriÄŸin fiyatÄ± indi mi?" dedi.

AkÅŸener, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a "Diz çöküp papazÄ± verdin, bize saldÄ±rÄ±yor dediÄŸin dÄ±ÅŸ güçlerle dost oldun" sözleriyle tepki gösterirken Paris ziyareti için de "Mondros'u kutlamaya mÄ± gittiniz?" diye sordu.

DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI'NA TEPKÄ°

AkÅŸener, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu ziyaretine tepki gösterdi.

AkÅŸener, "Bir yandan ezanÄ±mÄ±z üzerinden mukaddesatÄ±mÄ±zla uÄŸraÅŸan zihniyetle mücadele diyoruz, diÄŸer yanda o ezan susmasÄ±n diye canÄ± pahasÄ±na mücadele vermiÅŸ Mustafa Kemal'e bir duayÄ± çok gören zihniyetle mücadele ediyoruz. Diyanet'in baÅŸÄ±ndaki zat 9 KasÄ±m'daki Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal'e ve silah arkadaÅŸlarÄ±na bir fatihayÄ± çok gördü. AynÄ± gün kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 'keÅŸke Yunan kazansaydÄ±' diyecek kadar yüzü dönmüÅŸ fesli müptezele vefa gösterdi. Yunan tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen 18 adamÄ±za atanan papazlara hayÄ±rlÄ± olsuna da gidecek misin? BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri'ni Atatürk kurdu. Oraya o adamÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu dÄ±ÅŸ merkezlere mesaj vermek için mi gittin?

Milli deÄŸerlerimize dil uzatan bir adamÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda iÅŸi olmaz. Bu adamÄ±n ayaÄŸÄ±na giden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ± da görevden alÄ±n. Terör örgütü ile iÅŸ tutmuÅŸ birinden milletimizin diyanetine baÅŸkan olamaz. Ülkemizi hedef alan dÄ±ÅŸ odaklara mesaj veriyorlar. Biz de sizdeniz diyorlar. EzanÄ±mÄ±zla, cumhuriyetimizle uÄŸraÅŸan kim varsa derdi sen deÄŸilsin." diye konuÅŸtu.

AkÅŸener'in konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan noktalar ÅŸöyle:

MONDROS'U KUTLAMAYA MI GÄ°TTÄ°NÄ°Z?

"Beyefendi Fransa'da 1. Dünya savaÅŸÄ±'nÄ±n bitiÅŸini kutlamaya gitti. Türk milleti için 1. Dünya SavaÅŸÄ± 9 Eylül 1922'de Ä°zmir'de bitmiÅŸtir. Türk milleti savaÅŸÄ±n sonucunu tanÄ±mayan tek millettir. Galip devletler orada anladÄ±k, maÄŸlubiyet metnini kabul eden Almanya orada onu da anladÄ±k. Peki kabul etmeyen Türk miletinin temsilcisi olarak orada ne iÅŸiniz var? 1. Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ± kabul etmeyen ve Ä°stiklal Harbi'ni baÅŸlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya? Mondros'u kutlamaya mÄ± gittiniz?" diye sordu.

SANKÄ° MÄ°LLET PROTEÄ°N YÜKLEMESÄ°NDEN MUZDARÄ°P

Bir paket çay 30 lira, bir teneke salça 70 lira. Et fiyatlarÄ± için, 'refah arttÄ± çok et tüketildiÄŸi için fiyatlar yükseldi' dedi. Sabah akÅŸam et yemiÅŸiz iktidar yetiÅŸtiremez olmuÅŸ. Sanki millet açlÄ±ktan deÄŸil protein yüklemesinden muzdarip. HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirdiniz, millete ÅŸarbonlu et yedirdiniz. TarÄ±m bakanÄ± kiÅŸi baÅŸÄ±nda yÄ±llÄ±k et tüketimimiz 15 kilo diyor. Bunun en az 33 kiloya çÄ±kmasÄ± lazÄ±m.

Ä°ktidara yakÄ±n müteahhitlerin buluÅŸtuÄŸu bir dernek 'satamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerlerin listesini gönderin' dedi. Ä°ktidar yandaÅŸ müteahhitlere milyarlarca lira aktarmaya hazÄ±rlanÄ±rken çiftçilerimize tarÄ±m destek kredisi kullandÄ±rmÄ±yor. Bu tarÄ±mÄ±n idam fermanÄ±dÄ±r. Hep millete sabÄ±r diyeceÄŸine o yaÄŸmacÄ±lara bir kere de hayÄ±r de.

EYY TRUMP'LA PARÄ°S'TE YEMEK YÄ°YORSUN

Diz çöküp papazÄ± verdin, bize saldÄ±rÄ±yor dediÄŸin dÄ±ÅŸ güçlerle dost oldun. Eyy Trump'la Paris'ta yemek yiyorsun. 100 günlük eylem planÄ± açÄ±kladÄ±lar. 100 gün oldu ama sonuç sÄ±fÄ±r.

Bugün dövizi indirdik diye hava atanlar peki doÄŸal gazÄ±n, elektriÄŸin fiyatÄ± indi mi? Zam yok diyorlar. Zam zaten yapÄ±ldÄ±. Döviz düÅŸtüyse geri alÄ±n zamlarÄ±. SarayÄ±n bahçesindeki hurma aÄŸaçlarÄ± üÅŸümesin diye yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan araçlar getiriliyor. Onun hurma aÄŸaçlarÄ± üÅŸümüyor ama benim vatandaÅŸÄ±m bu kÄ±ÅŸ üÅŸüyecek.

'GEREKÄ°RSE KARA HAREKATIYLA BÖLGE TEMÄ°ZLENMELÄ°'

ErdoÄŸan'Ä±n davulla zurnayla ülkemizden geçirdiÄŸi teröristler ÅŸimdi Trump'Ä±n kanatlarÄ± altÄ±nda. Papaz'Ä± verdikten sonra da bir ÅŸey diyemiyor. Amerika'nÄ±n tehditlerine boyun eÄŸmeden ne gerekiyorsa yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Gerekiyorsa bir kara harekatÄ±yla bölge tamamen temizlenmelidir.

ABD, PKK'lÄ± 3-5 teröristin baÅŸÄ±na ödül koydu. Bu YPG'yi meÅŸrulaÅŸtÄ±rma meselesidir. BÄ±rakÄ±n ödül filan iÅŸlerini bunlarÄ± paketleyip Türkiye'ye verin." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 11:56

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