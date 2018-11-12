KarabaÄŸlar'daki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m bilirkiÅŸiden geÃ§medi

Ä°zmir KarabaÄŸlar'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir kÃ¶tÃ¼ haber daha geldi. BilirkiÅŸi, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m planlarÄ±na olumsuz rapor verdi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir KarabaÄŸlar’da halkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüten Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir kötü haber daha geldi. YargÄ±ya taÅŸÄ±nan imar planlarÄ±nÄ± inceleyen ÅŸehir plancÄ±larÄ±, planlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± üst ölçekli planlara, ÅŸehircilik ilkelerine, planlama esaslarÄ±na, plan bütünlüÄŸüne ve planlamanÄ±n eÅŸitlik ilkesine uygun bulmadÄ±. Mahkemenin bilirkiÅŸi raporu doÄŸrultusunda planlarÄ± iptal etmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararÄ± ile 2012 yÄ±lÄ±nda riskli alan ilan edilerek kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±na alÄ±nan Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesinin CennetçeÅŸme ve Limontepe semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlÄ±k alanla ilgili belirsizlik devam ediyor. DönüÅŸüm alanÄ±nÄ±n içinde kalan ve 1. etap olarak adlandÄ±rÄ±lan Uzundere, Peker ve Ä°hsan Alyanak Mahallelerini kÄ±smen kapsayan 101.4 hektarlÄ±k alan için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 4. kez askÄ±ya çÄ±karÄ±lan 1/5000 ölçekli nazÄ±m imar planÄ± ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÄ± ile ilgili yeni bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±.

Uzundere Mahallesi Harmanyeri Kentsel Koruma DerneÄŸi, Limontepe Mahallesi Kentsel DönüÅŸüm DerneÄŸi, KarabaÄŸlar Kentsel DönüÅŸüm Hak Arayanlar DerneÄŸi, Salihomurtak Mahallesi Kentsel DönüÅŸüm DerneÄŸi ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ tarafÄ±ndan yargÄ±ya taÅŸÄ±nan plan iptal davasÄ±nda bilirkiÅŸi raporu geldi. Dava konusu imar planlarÄ±nÄ± 6306 sayÄ±lÄ± Afet Riski AltÄ±ndaki AlanlarÄ±n DönüÅŸtürülmesi HakkÄ±ndaki Kanunu, ÅŸehircilik ilkeleri, imar mevzuatÄ±, planlama teknikleri ve kamu yararÄ± açÄ±sÄ±ndan inceleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) MimarlÄ±k Fakültesi Åžehir Bölge Planlama Bölümü üyesi akademisyenler planlarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n bu ilkelere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu deÄŸerlendirdi.

‘JEOLOJÄ°K RAPORLARA AYKIRI’

BilirkiÅŸi heyeti, jeolojik açÄ±dan riskli olan ve 1/25.000’lik Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi planlarÄ±nda ‘aÄŸaçlandÄ±rÄ±lacak alan’ ve 1/100.000 Ä°zmir Manisa Çevre Düzeni PlanlarÄ±nda ‘bölge parkÄ±/büyük kentsel yerleÅŸim alanÄ±’ olan belirlenen heyelan bölgesinin kÄ±smen kentsel yerleÅŸik kullanÄ±mÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n planlarÄ±n kademeli birlikteliliÄŸi ilkesine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirdi. Yine raporda planlarÄ±n Ä°zmir Ä°li KarabaÄŸlar Ä°lçesi Afete Maruz Bölgenin Revizyonuna Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporuna aykÄ±rÄ± olduÄŸu da yer aldÄ±.

‘SAÄžLIKLI NÜFUS HESAPLAMASI YOK’

Raporunda, riskli alan benimsenen dönüÅŸüm modelinin tutarlÄ± bütüncül bir planlama sürecine gidilmemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n master plan stratejileri ile çeliÅŸtiÄŸini belirten heyet, riskli alan bütününe yönelik nazÄ±m planlama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilmemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n planlama ilke ve esaslarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Heyet, yeÅŸil alan miktarÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ±n kentsel, sosyal ve teknik altyapÄ± dengesini bozucu nitelikte olduÄŸunu da dile getirdi. Yine plan notlarÄ±nda yer alan nüfus hesaplarÄ± ve belirlenen konut büyüklüklerini inceleyen bilirkiÅŸi heyeti saÄŸlÄ±klÄ± nüfus hesaplarÄ±nÄ±n yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve bu nedenle donatÄ± hesaplarÄ±nÄ±n ek olduÄŸunun bilgisini verdi.

ÖZEL SAÄžLIK TESÄ°SÄ°NE Ä°KÄ° KAT Ä°MAR Ä°ZNÄ°

BilirkiÅŸi heyeti, planlarda özel saÄŸlÄ±k tesis alanÄ±na, kamu binalarÄ±ndan iki kat fazla yapÄ±laÅŸma izni verilmesinin de eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Heyet, üst ölçekli planlarda yer almamasÄ±na raÄŸmen belirlenen konut altÄ± ticaret alanlarÄ±nÄ±n Mekansal Planlar YönetmeliÄŸine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti. Heyet ayrÄ±ca planlarda öngörülen ulaÅŸÄ±m sisteminin uluslararasÄ± geometrik standartlara da uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kentsel TasarÄ±m Projesinin hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ olmamasÄ±nÄ±n dönüÅŸüm stratejisindeki planlama ile ve hedeflerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Daha önce de 3 kez iptal edilen imar planlarÄ± ile ilgili bilirkiÅŸi heyetinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlardaki gerekçelerin aynÄ± olduÄŸu görüldü.

EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜÅžÜM PROJELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

KarabaÄŸlar’daki CennetçeÅŸme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, YüzbaÅŸÄ± Åžerafettin, Devrim Mahallelerinin tamamÄ± ile YurtoÄŸlu, Abdi Ä°pekçi, Ä°hsan Alyanak, Uzundere, Peker Mahallelerini kÄ±smen kapsayan 540 hektarlÄ±k alan 31 AralÄ±k 2012’de Bakanlar Kurulu KararÄ± ile 6306 sayÄ±lÄ± Afet Riski AltÄ±ndaki AlanlarÄ±n DönüÅŸtürülmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda “Riskli Alan” ilan edilmiÅŸti. Bu bölgede 100 bine yakÄ±n insan oturuyor.

KRÄ°Z KENTSEL DÖNÜÅžÜMÜ DE VURDU

Bölge, mevcut dönüÅŸümün rant saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yargÄ±ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bölge halkÄ±nÄ±n açmÄ±ÅŸ olduÄŸu yürütmeyi iptal davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± 12 KasÄ±m’da Ä°zmir 5. Ä°dare Mahkemesinde görülecek ve planlara iliÅŸkin son kararÄ± önümüzdeki haftalarda açÄ±klanacak. Mahkemenin bilirkiÅŸi raporu doÄŸrultusunda planlarÄ± iptal etmesi bekleniyor. Öte yandan kentsel dönüÅŸüm alanÄ±nda inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise ekonomik krizden dolayÄ± durma noktasÄ±na geldi. Ä°haleyi alan NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat, bine yakÄ±n iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karmÄ±ÅŸ ve konkordato baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

KarabaÄŸlar'da proje durdu 900 iÅŸÃ§i tazminatsÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±

KarabaÄŸlarâ€™da kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÂ halka raÄŸmen baÅŸladÄ±

Ä°zmirâ€™de kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m binalarÄ± lÃ¼ks konut olarak satÄ±ÅŸta

KarabaÄŸlarâ€™daki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±na AVM ve otel izni Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 13:31

www.evrensel.net