Karabağlar’daki kentsel dönüşüm alanına AVM ve otel izni çıktı

Riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Uzundere’deki alanla ilgili AVM ve 29 katlı otel yapımı için ÇED süreci başlatıldı.

Metehan UD

İzmir

İzmir Karabağlar Uzundere’deki kentsel dönüşüm bölgesine AVM ve 29 katlı otel yapımı için ÇED süreci başlatılırken Uzundereliler bölgedeki imar düzenlemesi ile birlikte kişiye özgü avantajlı parsel yaratıldığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Karabağlar’daki alanla ilgili halkın ‘rantsal dönüşüm’ itirazlarını doğrular nitelikte yeni bir gelişme yaşandı. Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere bölgelerini kapsayan 540 hektarlık bölgenin Uzundere Mahallesi sınırlarını içerisinde kalan 101 hektarlık boş alanda AVM ve gökdelen otel yapımı için ÇED süreci başlatıldı. Bakanlığın sitesinde duyurulan ÇED dosyasına göre kentsel dönüşüm bölgesinde arsası bulunan Vaha isimli şirket hazırlıklara başladı. Alanda arazisi olan Uzundere halkının son çıkan imar planlarına karşı açmış olduğu dava ise devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bilirkişi incelemesi yapılan iptal davasında, Uzundereliler parsel dağıtımı yapılırken kişiye özgü avantajlı alanların yaratıldığını ve kamu ortaklık payı kesintilerinin kamu yararına kullanılmadığını ileri sürüyor. Davanın önümüzdeki haftalarda karara bağlanması beklenirken planların iptal edilmesi durumunda proje duracak.

‘VAHA’YA ÖZEL AVANTAJLI İMAR’

Davacılar arasında bulunan Uzundereli Halil Varol plana dair itirazlarını dile getirerek “Bizlerin eski kadastral parseldeki alanlarının bir kısmı daha değersiz alanlara taşınırken söz konusu Vaha’ya ait alanların tamamı ise ağaçlandırılacak alanlardan konut ticaret alanlarına taşındı. Böylelikle kişiye özgü avantajlı parseller yaratılmış oldu. Vaha’nın parça parça arazileri birleştirildi. Öte yandan ağaçlandırma sahalarında yapılan kamu ortaklık paylarına kesintiler ise maliye ve belediye alanlarından değil vatandaş arazilerinden yapılmış durumda. Bu kesintilerle de yeniden ticaret konut alanlarında avantajlı parseller yaratılmış, benzin istasyonu ve özel sağlık alanları gibi. Bu alanlar bir süre sonra satılacak” dedi.

Kentsel dönüşümün bölge halkını alandan tasfiye etmeyi hedeflediğini de altını çizen Varol şunları söyledi: “Sermayeye rant oluşturarak, bölge insanları oradan uzaklaştırılacak. Bir süre sonra dairelerini satmak zorunda kalacak çünkü zenginler yoksul insanları yanında barındırmak istemez. Kentsel dönüşüme karşı eleştirilerimiz bir kez daha haklı çıktı.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 19:54

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