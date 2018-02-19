İzmir’de kentsel dönüşüm binaları lüks konut olarak satışta

İzmir Karabağlar’da, rezerv kentsel dönüşüm konutları ‘lüks konut’ olarak satışa çıkarıldı. Halk, ‘Bu nasıl kentsel dönüşüm?’ diye soruyor.

Metehan UD

İzmir

Karabağlar’da halkın itirazlarına rağmen yükselen rezerv kentsel dönüşüm konutlarında, inşaatı yapan şirket, rezerv kentsel dönüşüm konutlarının ilk etabını “lüks konut” olarak satışa çıkardı. Karabağlılar Bölgede yaşayan yoksul bir ailenin fiyatı 400 bin liraya varan lüks konutlara geçmesinin mümkün olmadığını söyleyerek ‘Bu nasıl kentsel dönüşüm?’ diye soruyor.

2012 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla, herhangi bir bilimsel çalışma olmadan riskli alan ilan edilen Karabağlar’ın Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerindeki yer alan 540 hektarlık alan ve16 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları halkın açmış olduğu davalara rağmen devam ediyor.

Projenin ilk etabı olarak görülen Uzundere Mahallesi’ndeki 101 hektarlık alanda inşaat ilerliyor. Plan içerisinde yapı stokunun yanı sıra benzin istasyonları, özel sağlık merkezleri oteller ve büyük ticari merkezleri gibi büyük rant alanları da yer alıyor. Bakanlığın ihalesini alan Nuhoğlu isimli inşaat şirketi ilk etap için planlanan 20 blok 1500 konutun inşaatında her geçen gün yeni bir kat çıkıyor. İhale şartnamesine göre yapılan konutların yarısı ihaleyi alan şirkete ait. Şirket ise yapımı devam eden binaları lüks konut olarak sitesinde satışa çıkardı. Yapılan lüks binaların değeri 400 bini buluyor.

MAHALLE TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Karabağlar halkı yaptığı toplantı ile yeni kararlar aldı. Belediyenin kültür merkezinde bir araya gelen mahalle temsilcileri, dilekçelerin vermek için Ankara’ya kalabalık bir şekilde gidilecek ve siyasi partilerin temsilcileri de görüşme yapılacak. Ayrıca, düzenlemeden kaynaklı hak mağduriyeti yaşayanların tapu sorununu çözülmemesi durumunda belediye ve çevre şehircilik il müdürlüğü önünde nöbet eylemlerine de başlama kararı alındı.

Gazetemize konuşan Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit, açtıkları davaların bilirkişi sürecinde olduğunun bilgisini vererek “Katlar yükselmiş olabilir ama hiç bir şey bitmiş değil. Bizi taşımayı düşündükleri yer yüzyıllardır imara açılmayan heyelan bölgesi. Buradaki ticari alanlar, özel hastaneler, benzinlikler kimin için yapılacak? Burada halkın tasfiye edilmek istendiği açık. 6306 sayılı yasa halkı koruyan bir yasa değil. İnşaat mahallelerimize sığınan yoksul ailelerin evlatlarına mezar oldu ama hiç bir şey olmamış gibi inşaat her şeye rağmen devam ediyor” dedi.

Ecevit şunları ekledi: “Bizden evlerimiz alınacak ve bir de borçlandırılmamız istenecek. Bizim gücümüz bu evlerde yaşamaya yetmez. Mevcut kentsel dönüşüm bizim gibi yatay binalarda yaşayanların hayatlarını zindana çevirecektir. Mahalle kültürümüzü kaybolmaması için birlikteliğimizi sürdürmeyi çalışıyoruz.”

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