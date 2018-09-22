22 Eylül 2018 03:53
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Eylül 2018 09:49

Karabağlar'da proje durdu 900 işçi tazminatsız işten atıldı

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan Yenitepe Projesi artan inşaat maliyetlerinden dolayı durdu.

Karabağlar'da proje durdu 900 işçi tazminatsız işten atıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir Karabağlar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan Yenitepe Projesi artan inşaat maliyetlerinden dolayı durdu. 900 işçi birikmiş alacakları ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Gaziler Günü’nde yaptığı konuşmada “Kriz, mriz yok. Sakın inanmayın, bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz” dese de döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak yaşanan ekonomideki kötü gidişat başta inşaat olmak üzere birçok sektörü etkiledi. Maliyetlerdeki artış birçok inşaatı durma noktasına getirirken çok sayıda işçinin de işsiz kalmasına ve 3. havalimanındaki inşaat işçileri gibi ücretlerini alamamasına sebep oldu.

    Bunun en yakın örneklerinden biri de İzmir’de yaşandı. Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi sınırında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan inşaat çalışmaları durdu. Şantiyedeki yoğun çalışma yerini sessizliğe bıraktı. İhaleyi alan Nuhoğlu Şirketi artan malzeme maliyetlerinden kaynaklı Kurban Bayramı öncesi inşaata ara verdi. İnşaatın ne kadar böyle duracağı ise belli değil.

    DEMİR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

    Edinilen bilgilere göre artan maliyetten kaynaklı 2019 yılı için ayrılan bütçe de harcanmış durumda. Özellikle demir fiyatlarındaki artış bu kararın alınmasında etkili olmuş. Alt taşeron şirketler alandan ayrılırken şantiyedeki bine yakın işçiden geriye yüz civarında işçi kalmış durumda. Şantiyede sadece ince işçilik yapan işçiler ile mühendisler bulunuyor. Eldeki malzeme bitince ne olacağı belli değil.

    ÜCRETLER VE TAZMİNATLAR KALDI

    İşten çıkarılan işçilerin büyük çoğunluğunun ise en az 3-4 bin arasındaki ücretleri ve tazminatları ödenmemiş durumda. Öte yandan 5-6 yıllık tazminat alacağı olan işçiler var. İşçilere, 3 Eylül tarihinde ücretlerinin ödeneceği söylense de hâlâ bir gelişme yok. İşçilerin büyük bir kısmı ise İzmir dışından geldiği için memleketine dönmüş durumda. İşçilere işten çıkarılırken açıklama yapılmazken, geri çağrılıp çağrılmayacakları da söylenmemiş.

    ŞİRKETLER TEŞVİK BEKLİYOR

    Şirket, inşaatın durmadığını, sadece ince işçiliğin devam ettiğini ileri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası ile imzalanan taahhütnameye göre dairelerin 2019 martında teslim edilmesi gerekiyor ama daha çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının başlamadığı alanda, projenin marta yetişmesi zor gözüküyor. 20 bloktan oluşan konutların 15’i bitmiş durumdayken, 2 yarım kalan blok ve 3 tane de inşaatına başlanmamış blok bulunuyor. Edinilen bilgilere göre şirket ilk etapta 15 bloğu tamamlayarak teslim etmeye çalışacak. Geri kalan 5 blok için ise ek süre istedi. Nuhoğlu birçok inşaat şirketi gibi çalışmalarına devam edebilmek için hükümetten daha kapsamlı teşvik paketi açıklamasını da bekliyor. İnşaat şirketlerinin gözleri ekim ayında açılacak Mecliste ve İmar Barışı kapsamında biriken paralarda.

    2 ÇOCUK 1 İŞÇİYE MEZAR OLDU

    Karabağlar halkının ve meslek odalarının itirazlarına rağmen başlayan Yenitepe Projesi şimdiye kadar şantiye alanında yaşanan ölümlerle gündeme geldi. Şantiye yakınlarındaki evlerde oturan iki kardeş üstü açık bırakılan su dolu çukurda boğularak yaşamını yitirirken bir işçi de alınmayan iş güvenliği önlemlerinden dolayı iş cinayetine kurban gitti. Nuhoğlu İnşaat, vadedilen sürede konutları teslim edebilmek için hafta sonları ve 24 saat çalışma izni almıştı ancak alınan izin de yeterli olmadı.

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