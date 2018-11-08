Zonguldak'ta KESK Ã¼yesi emekÃ§iler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na OHAL Komisyonu laÄŸvedilsin faksÄ± gÃ¶nderdi.

KESK tarafÄ±ndan Türkiye genelinde baÅŸlatÄ±lan “YoksulluÄŸa, Ä°ÅŸsizliÄŸe, GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadele” programÄ± kapsamÄ±nda KESK Zonguldak Åžubeler Platformu üyeleri ihraç edilen KESK üyeleriyle birlikte “OHAL Ä°nceleme Komisyonu laÄŸvedilip hukuksal süreç baÅŸlatÄ±lsÄ±n” konulu metni Zonguldak PTT MüdürlüÄŸünden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na faksla gönderdi.

Ä°hraç edilen KESK üyeleri, OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun savunma hakkÄ± ve adil yargÄ±lanma hakkÄ± baÅŸta olmak üzere Anayasa ile teminat altÄ±na alÄ±nan temel haklara aykÄ±rÄ± olarak oluÅŸmasÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütmesi nedeniyle Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ombudsmana da baÅŸvuru yaptÄ±.

KESK Zonguldak Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri AnÄ±l Çetin, PTT MüdürlüÄŸü önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hukuksuzca ihraç edilen KESK üyeleri görevlerine iade edilinceye kadar mücadele edeceklerini söyledi. (Zonguldak/EVRENSEL)

www.evrensel.net