SayÄ±ÅŸtay: Fikret Ã‡Ã¶ker'in gÃ¶revi, kendi talebiyle deÄŸiÅŸtirildi

Devlet kurumlarÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼kleri raporlayan SayÄ±ÅŸtay'Ä±n Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Ã‡Ã¶ker'in gÃ¶revi deÄŸiÅŸtirildi.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2017 raporlarÄ±yla devlet kurumlarÄ±ndaki birçok usulsüzlüÄŸü ve milyonlarca liralÄ±k harcamalarÄ± gözler önüne seren SayÄ±ÅŸtay'da Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Çöker, SayÄ±ÅŸtay üyeliÄŸi görevine getirildi. Çöker'in yerine ise 2 KasÄ±m tarihinde Zekeriya Tüysüz getirildi. Görevi deÄŸiÅŸtirilen Fikret Çöker, SayÄ±ÅŸtay'da çalÄ±ÅŸmaya 1992'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yerine atanan Zekeriya Tüysüz ise 2011'de SayÄ±ÅŸtay üyesi seçilmiÅŸti.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamÄ±ndaki kamu idareleriyle bakanlÄ±klarÄ±, belediyeleri ve devlete ait ÅŸirketleri denetleyen SayÄ±ÅŸtay'daki görev deÄŸiÅŸikliÄŸini Odatv'den Mert TaÅŸçÄ±lar, "Türkiye Odatv'nin haberini konuÅŸacak" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla duyurdu. TaÅŸçÄ±lar'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre söz konusu atama kararÄ±, SayÄ±ÅŸtay'Ä±n internet sitesinde yer aldÄ±. Sitede sessiz sedasÄ±z baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± bölümünden Fikret Çöker’in ismi çÄ±karÄ±ldÄ±. Yerine, Zekeriya Tüysüz ve özgeçmiÅŸi yer aldÄ±. ÖzgeçmiÅŸte de “02.11.2018 tarihinde denetim iÅŸlerinden sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görevlendirildi” ifadeleri yer aldÄ±.

SAYIÅžTAY: FÄ°KRET ÇÖKER, SAYIÅžTAY ÜYELÄ°ÄžÄ°NE DÖNMEK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°R

SayÄ±ÅŸtay, olayÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ± üzerine kendi internet sitesi üzerinden açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada "Çöker'in görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r, kendisinin SayÄ±ÅŸtay üyeliÄŸine dönme yönündeki talebi yerine getirilmiÅŸtir" denildi.

AçÄ±klamanÄ±n devamÄ± ÅŸöyle:

“BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda; Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± denetimleri sonucunda SayÄ±ÅŸtay'ca düzenlenen raporlarÄ±nda yer alan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle Denetimden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret ÇÖKER'in görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yönünde gerçeÄŸi yansÄ±tmayan haberler yer almaktadÄ±r.

Fikret ÇÖKER, 1992 yÄ±lÄ±nda SayÄ±ÅŸtay'da, ‘denetçi’ olarak göreve baÅŸlamÄ±ÅŸ, 2014 yÄ±lÄ±nda ‘SayÄ±ÅŸtay üyesi’ seçilmiÅŸ BaÅŸkanlÄ±k MakamÄ±nca, 13.07.2016 tarihinde Denetimden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görevlendirilmiÅŸ olup, SayÄ±ÅŸtay üyeliÄŸine dönme yönündeki talebi BaÅŸkanlÄ±k MakamÄ±nÄ±n 02.11.2018 tarih ve 1854437 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ± ile uygun bulunmuÅŸtur. Tesis edilen iÅŸlemin, talebine binaen yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k onayÄ±nda belirtilmiÅŸ olup, yayÄ±mlanan SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± ile herhangi bir iliÅŸkilisi bulunmamaktadÄ±r.

Denetimden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, 1992 yÄ±lÄ±nda SayÄ±ÅŸtay'da denetçi olarak göreve baÅŸlayan, 2011 yÄ±lÄ±nda SayÄ±ÅŸtay üyesi seçilen Dr. Zekeriya TÜYSÜZ görevlendirilmiÅŸtir."

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017'ye dair hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlar, gazetelerde günlerce geniÅŸ yer bulmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 16:24

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