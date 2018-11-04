Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden 'sÄ±r' olan tablolar SayÄ±ÅŸtay raporunda

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi envanterinde bulunan ancak kayÄ±p olan 33 tablonun akÄ±beti SayÄ±ÅŸtay raporuna da yansÄ±dÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Evrensel'in gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi envanterinde bulunan 33 tablonun kaybolduÄŸu iddialarÄ± SayÄ±ÅŸtay raporuna da girdi. SayÄ±ÅŸtay deÄŸeri yüksek olan bu tablolarÄ±n ivedilikle bulunmasÄ±nÄ± ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi dile getirirken, BüyükÅŸehir Belediyesi de konuya dair açÄ±klama yaptÄ±.

EVRENSEL GÜNDEME TAÅžIMIÅžTI

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi demirbaÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alan 28 farklÄ± ressamÄ±n 33 tabloluk koleksiyonunun sÄ±r olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± 12 Ekim 2017 tarihinde Evrensel gündeme taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda Aliye Berger, Bedri Rahmi EyüboÄŸlu, Åžeref BigalÄ±, Cavit Atmaca, Mustafa EsirkuÅŸ gibi dünyaca ünlü ressamlarÄ±n 33 deÄŸerli tablosundan oluÅŸan koleksiyonla ilgili bir tanÄ±tÄ±m kitabÄ± da basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda imha kaydÄ± ile kayÄ±tlardan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tablolardan bazÄ±larÄ± belediyenin çeÅŸitli birimlerinde tespit edilirken, önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise akÄ±beti ile ilgili belirsizlik sürüyordu.

Ä°MHA EDÄ°LDÄ° DENÄ°LEN 6 TABLO BULUNDU

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017 tarihli denetim raporunda mevzuat hükümlerine göre herhangi bir sanat eserinin imha edilmesinin söz konusu olamayacaÄŸÄ± belirtilerek, "33 tablonun kayÄ±tlarda imha edildiÄŸi belirtilmiÅŸse de çalÄ±ÅŸmalar sonucunda 6 adedinin bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla listedeki tablolarÄ±n imha edilmemiÅŸ olduÄŸunu ve de diÄŸer kayÄ±p tablolarÄ±n akÄ±betinin ne olduÄŸu sorusunu gündeme getirmektedir. Söz konusu durum özellikli taÅŸÄ±nÄ±rlar olan sanat eserlerinin kayÄ±t edilmesi ve korunmasÄ±nda sorunlar olduÄŸunu göstermektedir" denildi.

Ä°MHA KAYITLARI SAÄžLIKSIZ

Ä°mha kaydÄ± ile kayÄ±tlardan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ olan tablolardan 6 adedinin bulunmasÄ±nÄ±n imha kayÄ±tlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸine dikkat çeken SayÄ±ÅŸtay, kayÄ±p tablolarÄ±n durumunun ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸi diye getirilerek "deÄŸeri yüksek olan Ä°dareye ait tablolarÄ±n ivedilikle bulunmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve kurum mali tablolarÄ±nda buna iliÅŸkin noksanlÄ±k kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" denildi.

Ä°BB: 24 TABLO BULUNDU

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) SayÄ±ÅŸtayÄ±n dikkat çektiÄŸi bu konuya dair yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak kayÄ±p tablolarÄ±n 24 adedinin bulunduÄŸunu dile getirdi. KayÄ±p tablolar konusunda BaÅŸkan Aziz KocaoÄŸlu'nun talimatÄ±yla TeftiÅŸ Kurulu'nun görevlendirildiÄŸini, ayrÄ±ca Kültür ve Sanat Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde bir AraÅŸtÄ±rma Komisyonu oluÅŸturulduÄŸunu açÄ±klayan Ä°BB'nin açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi; "1998 tarihli "Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Resim Koleksiyonu" adlÄ± yayÄ±n baz alÄ±narak baÅŸlatÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, çeÅŸitli yÄ±llarda Belediye'ye armaÄŸan edilen bu eserlerin 1999 yÄ±lÄ±nda demirbaÅŸ kayÄ±tlarÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 2001 yÄ±lÄ±nda bu kayÄ±tlarÄ±n Kütüphaneler ve Müzeler MüdürlüÄŸü'ne devredildiÄŸi, koleksiyon tablolarÄ±ndaki eksikliÄŸin ise ancak 2008 yÄ±lÄ±nda, ilgili müdürlüÄŸün taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

GÖREVLÄ°LER HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

DemirbaÅŸ kaydÄ±nda yer almasÄ±na raÄŸmen depoda bulunamayan tablolarÄ±n, o tarihte düzenlenen "imha tutanaÄŸÄ±" ile kayÄ±ttan düÅŸürüldüÄŸünün ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine de, bu tutanaÄŸÄ± hazÄ±rlayan görevliler hakkÄ±nda kamu davasÄ± açÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca oluÅŸan kamu zararÄ±nÄ±n sorumlularÄ±ndan tahsil edilmesi için Mali Hizmetler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DEMÄ°RBAÅž DEVRÄ° SIRASINDA NELER OLDU?

Ä°BB açÄ±klamasÄ±na göre TeftiÅŸ Kurulu, toplam sayÄ±sÄ± 46 olan kayÄ±p tablolardan 24 tanesini, Belediye'nin farklÄ± birimlerinin duvar ve depolarÄ±nda buldu. AralarÄ±nda ünlü ressamlara ait eserlerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± koleksiyon parçalarÄ±nÄ±n nerelere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda belirsizlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi yetkilileri, "DemirbaÅŸ devrinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2001 yÄ±lÄ± ile eksiklerin tespit edildiÄŸi 2008 yÄ±lÄ± arasÄ±ndaki süreçte neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Tutanakla verilen bir tablo olmadÄ±ÄŸÄ± için, kayÄ±p eserlerin izini sürmek de zorlaÅŸÄ±yor. Bunlar arasÄ±nda, ilçelerde sergilenen tablolar da var" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

KAYBOLAN TABLOLARIN SANATÇILARI VE Ä°SÄ°MLERÄ°

1. AydÄ±n Akdeniz, “Hera”

2. Cengiz Arsal,”Peyzaj”

3. Aygün Arslan, “Bir VaroluÅŸ Biçimi”

4. Atilla Atar, “DönüÅŸüm”

5. Cavit Atmaca, “Ä°nciraltÄ±”

6. Sevgi AvcÄ±, “Peyzaj”

7. NazÄ±m BaykiÅŸiyev, “Ä°simsiz”

8. Ethem Baymak, “Bosna Hersek’ten” (1) ve “Bosna Hersek’ten” (2)

9. Aliye Berger, “Mevleviler”

10. Åžeref BigalÄ±, “Dertli”, “MezartaÅŸÄ±” ve “Gri Kompozisyon”

11. Mehmet BoztaÅŸ, “Buca’dan”

12. Cemalettin ÇoÄŸulu, “Natürmort”

13. Metin EloÄŸlu, “Soyut”

14. Nurettin Ergüven, “YeÅŸilli Kompozisyon”

15. Mustafa EsirkuÅŸ, “Boyunduruk Korkusu”

16. Bedri Rahmi EyüboÄŸlu, “BalÄ±k”

17. Adem Genç, “Görsel Bir Metaforun Uzamsal Oriyentasyonu”

18. YaÅŸar Ali GüneÅŸ, “KÄ±zlar”

19. Mustafa Hazar, “Ä°simsiz Güzellik”

20. M. Tüzüm KÄ±zÄ±lcan, “DoÄŸaçlama”

21. Bilun Marmara, “Füreya AnÄ±sÄ±na Etüd 1”

22. Ünsal Toker, “Natürmort”

23. Feriha TuÄŸran, “Eflatun Kompozisyon”

24. Umut Türker, “Biz Ressamlar Kuzgun Kunduzlar”

25. Paul Wunderlich, “Tören”

26. Ä°smail YalçÄ±n, “Maskeli Figür”

27. Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Sirk”

28. Adrian Zisu, “Her Gün Cumartesi” 4

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde 33 tablo sÄ±r oldu

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