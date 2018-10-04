UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 231 milyon liralÄ±k iÅŸe 658 milyon lira Ã¶dedi

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n raporuna gÃ¶re UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, 231 milyon liralÄ±k imalata 658 milyon lira Ã¶deme yaptÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ihaleleri, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 raporunda detaylÄ± ÅŸekilde incelendi. SayÄ±ÅŸtay, BakanlÄ±ÄŸÄ±n 231 milyon TL’lik imalata 658 milyon TL’lik ödeme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Hürriyet’ten Hacer BoyacÄ±oÄŸlu’nun haberine göre denetçiler, “Ä°darenin, ihalenin yapÄ±lmasÄ± ve iÅŸin yürütülmesi sÄ±rasÄ±nda gerekli önlemleri almamasÄ± nedeniyle sadece bu yapÄ±m iÅŸinde maliyetinin 426 milyon 658 bin 816.37 TL üzerinde ödeme yapÄ±lmasÄ±na neden olunmuÅŸtur” tespitinde bulundu.

Ä°ÅŸi alanlarÄ±n bazÄ± iÅŸ kalemlerine aÅŸÄ±rÄ± yüksek fiyat teklifi verdikleri, iÅŸin önemli bir bölümünü oluÅŸturan iÅŸ kalemlerine ise aÅŸÄ±rÄ± düÅŸük teklif vererek ihaleyi aldÄ±klarÄ± tespiti yapÄ±lan raporda, “Ä°ÅŸin yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda ise, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak aÅŸÄ±rÄ± yüksek teklif verilen iÅŸlerin yapÄ±larak düÅŸük fiyat teklif edilen ancak projenin daha büyük bölümünü oluÅŸturan kÄ±sÄ±mlarÄ±n yapÄ±lamadan sözleÅŸme bedelinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± görülmektedir” denildi.

BAKANLIK: TAKDÄ°R HAKKIMIZ SINIRLANMAK Ä°STENÄ°YOR

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise SayÄ±ÅŸtay’Ä±n idarenin takdir hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlamak istediÄŸini iddia etti. BakanlÄ±k yanÄ±tÄ±nda, “SayÄ±ÅŸtay Kanununa aykÄ±rÄ± olacak ÅŸekilde idarenin takdir yetkisine ve iÅŸi yönetme biçimine müdahale edecek biçimde yerindelik denetimi gerçekleÅŸtirilerek tavsiye niteliÄŸinde uygulanmasÄ± imkansÄ±z öneriler verilmiÅŸse de idare mevzuatÄ±n yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± noktada azami kamu menfaati adÄ±na üzerine düÅŸen vazifeyi layÄ±kÄ±yla ifa etmiÅŸtir” ifadelerine yer verdi.

SAYIÅžTAY: SÖZ KONUSU UYGULAMALARDA KAMU MENFAATÄ° BULUNMUYOR

SayÄ±ÅŸtay, bu yanÄ±t üzerine tekrar bir deÄŸerlendirme yaptÄ± ve söz konusu uygulamalarda kamu menfaati bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 09:06

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