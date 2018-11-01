01 Kasım 2018 05:30

Sayıştay Gökçek’i topa tuttu

Sayıştay’ın Melih Gökçek’in dönemine ait denetim raporlarında belediyenin ihale ve yer tahsislerine ilişkin aykırı bulgular yer aldı.

Sayıştay Gökçek’i topa tuttu

Fotoğraf: DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara Büyükşehir Belediyesinin görevden alınan Başkanı Melih Gökçek’in ismi yerel seçimler öncesi yeniden konuşulurken, Sayıştay’ın Gökçek’in dönemine ait denetim raporlarında belediyenin ihale ve yer tahsislerine ilişkin aykırı bulgular yer aldı. Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelere “rekabeti engelleyici hükümler” koyduğu, kira sözleşmesi dolan yerler için yeniden ihale yapmadığı gibi tespitlerde bulundu. 

    İHALE YAPILMAKSIZIN KİRALAMA

    Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ye işletme hakkı devredilen bazı yerlerin, şirket tarafından ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere kiralandığını tespit edildi. Belediye, şirketlere devredilen yerlerin üçüncü kişilere kiralanmasına ilişkin 6360 Sayılı Kanun’daki düzenlemenin 2012 tarihinde girdiğini belirterek kendisini savundu. Ancak Sayıştay, Keçiören’deki Gökçek Parkı’nda bulunan sosyal tesislerin 2015 yılında, Bahçelievler semt hali otoparkının 2016 yılında, Dikmen Vadisi rekreasyon alanı açık otoparkının 2014 yılında Gençlik Parkı ve Altınpark’taki otoparkların 2016 yılında, Harikalar Diyarı’ndaki otoparkın ise 2017 yılında kiraya verildiğine dikkat çekti.

    SAHİBİ BELLİ İHALELER

    Sayıştay’ın bir başka bulgusu ise ihale şartnamelerinde “rekabetin engelleyici hükümlerin bulunması.” Kiraya verilen taşınmazların ihalelerinde bazı hükümlerin Devlet İhale Kanunu’na aykırı olduğu belirtilen raporda, rekabeti engelleyici hükümlere ilişkin örneklere de yer verildi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Beypazarı’ndaki Ankara Parkı içinde bulunan kafeterya, ekmek evi, halı saha ve binasını 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye katılacaklarda istenilen belgelere “İhale tarihi itibariyle en az 250 adet işletme “kafeterya, otopark, lokanta, fuar, konukevi, kongre salonu, sera, parklar, yeşil alanlar, düğün salonu, büfe vb. tesisler) işletmeciliği yaptığına veya yaptırdığına dair kira sözleşmesi” maddesini koydu.

    2017 yılında Yenimahalle’deki Batı Merkez Metro İstasyonu ile Atlantis AVM arasında bulunan tren vagon işletmesi için yapılan 3 yıllık ihaleyi ise sadece “Ankara’da kamuya ait park alanları içinde en az 5 kafeteryayı bir arada, en az 5 yıl süre ile işleten veya işlettiren gerçek ve tüzel kişiler” çağrıldı. Belediye bu bulguya karşı kendisi idare tarafından yapılan yatırımların korunması, temizlik ve güvenlik işlerinin bir bütün olarak yürütülmesi için özel hükümler koydukları şeklinde savundu.

    KİRA SÜRESİ DOLAN İÇİN YENİDEN İHALE YAPILMIYOR

    İhalelerdeki “özel hükümler”in yanı sıra, kira sözleşmesi biten bazı taşınmazlar için yeniden ihale de yapılmadı. Sayıştay, belediyenin kira süresi dolan 1380 taşınmazın yeniden ihale edilmek yerine belediye encümeni kararıyla kira sürelerini uzattığını tespit etti.

    OKUL, SAĞLIK OCAĞI YAPILMASI İÇİN VERDİLER AMA YILLARDIR BOŞ

    Başka bir tespit ise tahsis edilen taşınmazların takip ve kontrolünün yapılmaması oldu. Belediye tarafından okul, dini tesis, spor ve sağlık alanı olarak kullanılması amacıyla tahsisi edilen bazı taşınmazların kullanım amacına uygun inşaat ve yatırım projelerine başlanmadığı, belediyenin bunu takip ve kontrol etmediği belirtildi. Rapor, 2008 yılında sağlık ocağı yapılması için Sağlık Bakanlığı’na, 2010 yılında boks tesisi yapılması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, 2013 yılında okul yapılması için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 2014 yılında cami yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına verilen inşaatların olmadığı ve arazilerin boş olduğu tespiti yapıldı. Sayıştay’ın tespitini kabul eden belediye gerekli yazışmaları yaptığını söyledi.

    SPOR KULÜPLERİNE VERİLEN TESİSLER

    Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, spor kulüplerine ortak hizmet projesi kapsamında yapılan taşınmaz tahsisinin mevzuata uygun olmadığını tespit etti. Önceki Sayıştay raporunda da dikkat çekilen konu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay  “25 yıllığına bedelsiz” olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen tesislerin sözleşmelerini iptal etmişti. Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne tahsis ettiği Yenikent’teki Osmanlı Stadı da bunlardan biri.

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