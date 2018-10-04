İşsizlik Fonu’nda 51 milyarlık hatalı işlem!

Birkan BULUT

Ankara

Sayıştay 2017 Yılı Mali Denetim Raporu’nda, İşsizlik Fonu’nun gelir-gider kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti. Gelir-gider modülü ile muhasebe kayıtlarında birbirinden farklı olduğu belirtilen denetim raporunda, gelir-gider modülünde ‘ödeme’ tablosunda 51 milyar 640 milyon 163 bin 370 lira 80 kuruş TL tutarında ilave bir tahsilat bulunduğu, bu hatalı tahsilat kaydına ilişkin tutarın muhasebe kayıtlarına yansımadığı belirtildi. Söz konusu hatalı işlem tutarı işsizlik sigortası fonunda biriken pararın üçte birine tekabül ediyor.

Sayıştay, İŞKUR’a ilişkin 2017 yılı Mali Denetim Raporu’nda usulsüzlükler tespit etti. İşsizlik Sigortası Fonu’nda yapılan incelemeler sonucunda Sayıştay, gelir gider kayıtlarında uyumsuzluk ve muhasebeleştirilen alacakların büyük bölümünün gelir gider modülüne kaydedilmediği görüldü.

Sayıştay, İşsizlik Sigortası Fonu’nun muhasebe sisteminde kayıtlı alacaklarından 656 milyon 890 bin 3 lira 90 kuruş ile bu alacaklardan yapılan 657 milyon 760 bin 832 lira 71 kuruş tahsilatın gelir-gider modülünde yer almadığını tespit etti. Bu sebeple, tahakkuk edip tahsil edilen ve/veya henüz tahsil edilmemiş olan alacak miktarlarının, gelir-gider modülü ile muhasebe kayıtlarında birbirinden farklı olduğu belirtilen denetim raporunda gelir-gider modülündeki tablolardan ‘ödeme’ tablosundaki tahsilat rakamlarının diğer tablolardaki (borçlu tablo, taksit tablo) tahsilat rakamlarından farklı olduğu vurgulandı.

Buna bir örnek veren Sayıştay denetçisi, “1411 lira 21 kuruş tutarında tahsil edilmiş bir alacağa ilişkin rakamlar ‘borçlu’ ve ‘taksit’ tablolarında aynı iken “ödeme” tablosunda 51 milyar 640 milyon 163 bin 370 lira 80 kuruş TL tutarında ilave bir tahsilat bulunmaktadır. Bu hatalı tahsilat kaydına ilişkin tutar muhasebe kayıtlarına yansımamıştır” dedi. Raporda, ‘borçlu’, ‘ödeme’ ve ‘taksit’ tablolarındaki tahsilat kayıtlarında negatif rakamlar bulunduğu tespit edilerek, bu durumun gelir-gider modülünden İşsizlik Sigortası Fonu’nun ne kadar alacağının bulunduğunun tespit edilmesini imkânsız hale getirdiğine dikkat çekildi.

İŞKUR HATALI KAYDI DÜZELTTİĞİNİ SAVUNDU

İŞKUR’un, Sayıştay’ın tespitleri hakkında yaptığı savunma ise raporda şöyle aktarıldı: “Bulgu doğrultusunda 553 milyon 16 bin 721 lira 18 TL tutarında düzeltme kaydı yapıldığı, düzeltme kaydı sonucunda farkın 14 milyon 491 bin 710 lira 96 TL’ye düştüğü, denkliğin sağlanmasına yönelik 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren tazminat modülünde oluşan kurum alacaklarının otomatik olarak gelir gider modülüne yansımasının ve otomatik olarak muhasebeleşmesinin sağlandığı, 51 milyar 640 milyon 163 bin 370 lira 80 TL tutarındaki hatalı tahsilat kaydının düzeltildiği belirtilmiştir.”

İŞSİZ OLMAMALARINA RAĞMEN TYP’DEN YARARLANDILAR

İŞKUR’un kayıtlarındaki usulsüzlükler bununla da bitmiyor. Sayıştay, işsizlerin ve özellikle iş bulmakta dezavantajlı olanların yararlanması gereken Toplum Yararına Program (TYP) ile ilgili incelemesinde, 1003 kişinin hem TYP’den yararlanıp hem de gelir getirici bir işte çalıştığını tespit etti. Sayıştay hazırladığı denetim raporunda, “2017 yılında Toplum Yararına Programlara katılan kişi sayısı 218 bin 609, yapılan toplam ödeme 2 milyar 652 milyon 302 bin 507 lira 10 TL’dir. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile yapılan karşılaştırma sonucu, Toplum Yararına Programlara katılmaya başladıkları zaman çalışmakta olduğu veya programlarda katılımcı olduğu süre içinde işe başladığı tespit edilen kişi sayısı 1003, bu kişilere yapılan toplam ödeme 4 milyon 269 bin 233 lira 80 TL’dir.”

İŞKUR savunmasında “Toplum Yararına Programlara başvuru süresinin 5 gün olduğu, yoğun başvuruların yaşandığı döneminde SGK ile İŞKUR arasındaki veri paylaşım sisteminde yaşanan aksaklıklardan kaynaklı olarak başvuru şartlarını taşımayan kişilerin durumlarının görülemediği zamanlarda, başvuranların mağdur olmaması adına müracaatlarının kabul edilebildiği”ni söyledi. SGK mevzuatının uygun görmesi nedeni ile bazı kişilerin programdan arda kalan zamanlarda sigortalı şekilde çeşitli işlerde de çalışmalarının mümkün olduğunu belirten İŞKUR, kişilerin program süresince günlük olarak sigortalılık durumunun sorgulanmasının ise, ortaya çıkaracağı teknik ve idari yükler nedeni ile mümkün olamadığını savundu.