CHP ve HDP, usÃ¼lsÃ¼zlÃ¼klerle ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi

SayÄ±ÅŸtayâ€™Ä±n raporlarÄ±nda yer alan AKPâ€™li belediyelerdeki usulsÃ¼zlÃ¼kleri gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan CHP ve HDPâ€™li vekiller, 'neden soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±yor' dedi.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n belediyeler için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2017 Denetim RaporlarÄ±’na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar ile enflasyon rakamlarÄ± siyaset gündeminde. Belediyelerdeki usulsüzlüklerin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±yla ortaya döküldüÄŸünü belirten CHP ve HDP’li vekiller, “Usulsüzlükler ortada, neden soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±yor?” diye sordu.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda ortaya çÄ±kan usulsüzlükleri hatÄ±rlattÄ±, idari soruÅŸturma bile açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise gazetemizde yayÄ±nlanan SayÄ±ÅŸtay’Ä±n kayyÄ±m belediyelerinde tespit ettiÄŸi usulsüzlükleri Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Antmen, “KayyÄ±m atanan 99 belediyenin; sÄ±rasÄ±yla belirtilmek üzere borcu ne kadardÄ±r?” sorusuna yanÄ±t istedi

‘ÇOK AÇIK Ä°DDÄ°ALAR VAR’

Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± gündeme getirdi.

Bütçe görüÅŸmelerine dikkat çeken Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n idari soruÅŸturmaya tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bilgen, “Türkiye’nin kendisine sormasÄ± gerekiyor. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± hiçbir idari soruÅŸturma gerektirmiyorsa, Meclisin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±ndan hareketle etkin bir araÅŸtÄ±rma yapma ihtiyacÄ± duyulmayacaksa SayÄ±ÅŸtay’a ne gerek var? SayÄ±ÅŸtay bir anayasal kurumsa ortaya koyduÄŸu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yok saymak nasÄ±l bir hukuksuzluÄŸu ifade eder? Çok açÄ±k iddialar var. Usulsüz satÄ±n alamalar, ihale dÄ±ÅŸÄ± hizmet alÄ±mlarÄ± ve utanÄ±lacak düzeyde kiÅŸisel harcamalar, belediye hizmeti olarak sunulmuÅŸ” dedi.

‘YÖNETÄ°M ANLAYIÅžI SORUNLU’

KayyÄ±m belediyelerinde usulsüzlüklere dikkat çeken Bilgen, “Kayyumlarla ilgili hiç olmazsa SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± üzerinden bir açÄ±klama yapmak yerine yine kayyumlarla yönetmeye devam etmek bu ülkeyi yolsuzluk içerisinde yönetmekle tercih etmek deÄŸil midir? EÄŸer 15 Temmuz, 17-25 AralÄ±k’Ä±n bir devamÄ±ysa bu kadar ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olan anlayÄ±ÅŸ, yeni 17-25 AralÄ±k’larÄ± beraberinde getirmez mi? Biz bu konuyu sadece bir ekonomik denetim konusu olarak görmüyoruz. Türkiye’deki yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla doÄŸrudan ilgili konular olarak görüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

KAYYIM ATANAN BELEDÄ°YELERÄ°N BORCU NE KADAR?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise gazetemizde yayÄ±nlanan SayÄ±ÅŸtay’Ä±n kayyÄ±m belediyelerinde tespit ettiÄŸi usulsüzlükleri Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi veren Antmen, 1 MHP’li, 4 AKP’li ve 94’ü HDP’li belediyeye kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek “16 Ekim 2018’de Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, kayyÄ±m atanan belediyelere 2 milyar liralÄ±k destekte bulunulduÄŸunu açÄ±kladÄ±”ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Antmen ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

-KayyÄ±m atanan 99 belediyenin; sÄ±rasÄ±yla belirtilmek üzere borcu ne kadardÄ±r?

- Bu belediyelerin kayyumdan önceki ve sonraki borç tutarÄ± nedir?

-KayyÄ±m atanan belediyelere 2014 yÄ±lÄ±ndan kayyum atanana kadar ödenen devlet desteÄŸi ne kadardÄ±r? KayyÄ±m atandÄ±ktan sonra bu belediyelere ne kadar destek saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r?

- KayyÄ±m atanan belediyelerden çÄ±karÄ±lan iÅŸçi ve çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± nedir?

-KayyÄ±m atanan belediyelere atanan yöneticilerin ve baÅŸkanÄ±n maaÅŸÄ± ne kadardÄ±r?” diye sordu. (HABER MERKEZÄ°)

SayÄ±ÅŸtay GÃ¶kÃ§ekâ€™i topa tuttu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 16:18

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