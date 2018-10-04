Diyanet, 2017'de faizden 256 bin 806 lira gelir elde etti

SayÄ±ÅŸtay raporuna gÃ¶re Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2017â€™de faizden 256 bin 806 lira 46 kuruÅŸ gelir elde etti.

SayÄ±ÅŸtay raporuna göre Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2017’de 514.1 milyon lira da gelir elde etti. Raporda, Diyanet'in faiz gelirinin 256 bin 806 lira 46 kuruÅŸ olduÄŸu belirtildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in gelirleri arasÄ±nda 'faiz' de yer alÄ±yor. 2015'te 197 bin TL faiz alan Diyanet, 2016'da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruÅŸa çÄ±kardÄ±. 2017'de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruÅŸ oldu.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, 1 Haziran 2018 günü Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Faiz HaramdÄ±r" konulu hutbe okuyup, cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

ErbaÅŸ'Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle olmuÅŸtu:

"Faiz, kul hakkÄ±nÄ± hiçe sayarak, insanlarÄ± kolaylÄ±kla aldatmanÄ±n yolunu açar. KazanÄ±yorum zannederken aslÄ±nda kaybeden bireyi ve birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler. Faiz yalnÄ±zca malÄ±n deÄŸil, hayatÄ±n da bereketini kaçÄ±rÄ±r. Nice iflaslar, intiharlar, daÄŸÄ±lan aileler, heba olan ömürler faizin birer neticesidir."

6.8 MÄ°LYAR TL'LÄ°K ÖDENEK YETMEDÄ°

Öte yandan Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre 6.8 milyar TL’lik bütçe ile yetinemeyen Diyanet, hem ek ödenek aldÄ± hem de ödenek üstü harcama yaptÄ±. Rapora göre Diyanet’e 2017 yÄ±lÄ± içinde 6 milyar 867 milyon 117 bin TL ödenek, yÄ±l içinde içinde 323 milyon 344 bin TL daha ilave ödenek verildi. Diyanet, bununla da yetinmeyerek imam maaÅŸlarÄ±nÄ± yetiÅŸtiremediÄŸi gerekçesiyle 111 milyon 988 bin TL ödenek üstü harcama kullandÄ±.

'KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUÅžLARA' 113 MÄ°LYON TL TRANSFER

Raporda, on binlerce imama ödenen milyarlarca liralÄ±k maaÅŸ ve SGK giderlerinin yanÄ±nda 113 milyon TL’nin de “kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yapÄ±lan transfer” olarak kullanÄ±lmasÄ± da dikkat çekti. YardÄ±mlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yer almadÄ±ÄŸÄ± rapora iliÅŸkin SayÄ±ÅŸtay ise kamu kurumlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ‘yardÄ±m’larÄ±n bilgisi olmamasÄ± nedeniyle “hesap verebilirlik ve mali saydamlÄ±ÄŸÄ± zedeleyecek nitelikte” olduÄŸu deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Diyanet’in 2017 harcamalarÄ±nda ayrÄ±ca 6 milyon TL’lik kÄ±rtasiye, 16 milyon TL’lik yakÄ±t, 1.4 milyon TL deÄŸerinde giyecek, 34 milyon TL’lik yiyecek, 2.4 milyon TL’lik içecek gideri yer aldÄ±. Diyanet’in araçlarÄ± için ise 1 milyon TL deÄŸerinde yedek parça, 100 bin TL vasÄ±ta lastiÄŸi harcamasÄ± yapÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 08:20

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