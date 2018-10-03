CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, gÃ¼nde 1.8 milyon lira harcÄ±yor

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin gider denetim raporununa gÃ¶re CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1.8 milyon TL harcadÄ±.

SayÄ±ÅŸtay, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± giderlerine iliÅŸkini denetim raporunu yayÄ±mladÄ±. Rapora göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, günde yaklaÅŸÄ±k 1.8 milyon para harcadÄ±.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre; SayÄ±ÅŸtay’Ä±n BeÅŸtepe’nin hesaplarÄ±na iliÅŸkin denetiminin sonuçlarÄ± ÅŸöyle:

AYDA 54 MÄ°LYON

BeÅŸtepe’nin 2017 yÄ±lÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaÅŸÄ±k 54 milyon, günde ise yaklaÅŸÄ±k 1.8 milyon TL harcadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK YÄ°NE ÖRTÜLÜ

BeÅŸtepe’nin örtülü ödeneÄŸi olarak bilinen “gizli hizmet gideri” kalemi, 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda olduÄŸu gibi 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin SayÄ±ÅŸtay raporunda yer almadÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± örtülü ödeneÄŸi 2015’te yapÄ±lan yasal düzenleme ile gizlenmiÅŸti. 2015 yÄ±lÄ± raporuna ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gizli hizmet gideri 150 milyon TL olarak yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI PERSONELÄ°NE 106.8 MÄ°LYON

BaÅŸta baÅŸdanÄ±ÅŸmanlar olmak üzere CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n tüm personeline yÄ±lda toplam 106 milyon 813 bin 327 TL harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da SayÄ±ÅŸtay raporu ile ortaya çÄ±ktÄ±. Buna tüm personelin 11 milyon 27 bin 54 TL’lik sosyal güvenlik prim giderleri de eklendiÄŸinde, BeÅŸtepe’nin ErdoÄŸan dahil tüm personeline 1 yÄ±lda toplam 117 milyondan fazla harcama yaptÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸtepe’nin aylÄ±k personel harcamasÄ±nÄ±n da 9.8 milyon TL’yi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:21

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