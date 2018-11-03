Emperyalist gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda gerginlik artÄ±yor

Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta Suriye zirvesi, NATO tatbikatÄ± ve bÃ¼tÃ§e tartÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±.

Ä°stanbul’da Suriye’nin geleceÄŸini görüÅŸmek üzere düzenlenen zirvede Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ± bir araya geldi. BuluÅŸma sonrasÄ± liderler ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Zirveyle ilgili bir sonuç bildirisi de yayÄ±mlandÄ±. Alman medyasÄ±, zirvenin ABD katÄ±lmadan yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve sonuç bildirgesinde Suriye’nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve toprak bütünlüÄŸünün öne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± Almanya’nÄ±n OrtadoÄŸu’da da öne çÄ±kma giriÅŸimi ve müttefiki Fransa’ya raÄŸmen ABD’ye bir kafa tutuÅŸ olarak deÄŸerlendirdi.

DiÄŸer yandan ABD’nin basÄ±nÄ± çektiÄŸi emperyalist askeri birlik olan NATO, Rusya ve müttefiki Çin’e karÅŸÄ± SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n bitmesinden bu yana en büyük askeri tatbikatÄ± Avrupa’nÄ±n kuzeyinde, 25 Ekim ile 7 KasÄ±m arasÄ±nda Norveç’in kuzeyinde Rusya’nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±nda gerçekleÅŸtiriyor. 29 üye ülkenin yanÄ± sÄ±ra bu tatbikata Rusya’nÄ±n komÅŸu ülkeleri Ä°sveç ve Finlandiya’da katÄ±lÄ±yor.

Ä°ngiltere’de ise, bu hafta, Maliye BakanÄ± Philip Hammond bütçe açÄ±klama konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kemer sÄ±kma siyasetinin sonuna gelindiÄŸini iddia etti. YÄ±llarca kesintilere maruz kalan ve askeri bütçe ile ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸan kurumlara, kemer sÄ±kma siyasetin sonuna geldiÄŸini söylemek ne gerçekliÄŸi yansÄ±tÄ±yor ne de kurumlarÄ±n en temel bütçe ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanacak. The Morning Star gazetesi, Phillip Hammond’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bütçeyi ve Brexit konusundaki tutumunu eleÅŸtiriyor.

Ä°STANBUL ZÄ°RVESÄ°

German Foreign Policy

Federal Alman hükümeti geçen hafta Ä°stanbul’da yapÄ±lan Suriye Zirvesini, YakÄ±ndoÄŸu ve OrtadoÄŸu’da ABD’den farklÄ± ve ona karÅŸÄ± olan politikasÄ±nÄ± sergilemek için kullandÄ±.

Ä°stanbul’daki zirve, Almanya açÄ±sÄ±ndan çifte anlamda ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Birinci olarak Almanya, ilk kez Suriye savaÅŸÄ± baÅŸlayalÄ± beri savaÅŸÄ±n sona erdirilmesinde çok önemli bir pozisyonla masaya oturmuÅŸ oldu. Daha önceleri, 2012 yÄ±lÄ±nda, ABD ve Ä°ngiltere ile birlikte, bazÄ± Suriyeli muhalifleri de içine alan görüÅŸmelerde yer almÄ±ÅŸ, Esad’Ä±n devrilmesi için çaba harcanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Suriye DostlarÄ± adÄ± altÄ±nda bir inisiyatifle, Esad sonrasÄ± Suriye’nin biçimlendirilmesi çabalarÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki giriÅŸim de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±. Åžimdilerde Suriye’nin geleceÄŸiyle ilgili en gerçekçi grubun Astana formatÄ±nda, hiçbir BatÄ±lÄ± katÄ±lÄ±m olmaksÄ±zÄ±n Ä°ran-Rusya-Türkiye arasÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Bu grubun en büyük sorunu, Suriye’nin yeniden inÅŸasÄ± için gereken para. Bu nedenle de Rusya, bazÄ± batÄ±lÄ± ülkelerin devreye sokulmasÄ± için giriÅŸim baÅŸlattÄ±. Ä°lk adÄ±m olarak da Ä°stanbul’da Almanya ve Fransa ile bir araya gelindi.

Almanya açÄ±sÄ±ndan yeni olan sadece çok güçlü bir pozisyonda olunmasÄ± deÄŸil, ABD’nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir zirvede kendi politik hattÄ±nÄ± ortaya koyabilmesi ve ‘ilerlemekte olan bir dünya devi olarak’ ABD’nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na bu yolla kafa tutabilmesi.

SURÄ°YE’NÄ°N TOPRAK BÜTÜNLÜÄžÜ

Almanya, Ä°stanbul’da bu ÅŸansÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Zirve sonrasÄ± yayÄ±mlanan bildirgenin iki pasajÄ±nda ABD’yi zayÄ±flatmayÄ± amaçlayan iki formülasyon dikkat çekiyor. Pasajlardan birinde Suriye’nin bölgedeki toprak bütünlüÄŸü, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve bölgesel uyumunun korunmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸundan söz ediliyor. DiÄŸer pasajda ise bölücü her türlü giriÅŸime karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanÄ±yor. Bu IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± Suriye’nin korunmasÄ±ndan çok Türkiye’nin baÅŸtan beri karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Kürt özerk bölgelerine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. IÅžÄ°D’in ilerlemesini önleyen Kürt askeri birimleri ve özerk bölgeler böylece, karÅŸÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor. Ä°stanbul Zirvesi Ankara’nÄ±n özerk Kürt bölgelerine yönelik sürdürdüÄŸü açÄ±k savaÅŸÄ±n onaylanmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

SURÄ°YE’NÄ°N BAÄžIMSIZLIÄžI

Ancak Ä°stanbul Zirvesinde olmazsa olmaz olarak öne çÄ±karÄ±lan Suriye’nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve toprak bütünlüÄŸü sadece Kürtleri hedef almÄ±yor. Ülkede IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± mücadele bahanesiyle konuÅŸlandÄ±rÄ±lan ABD askerlerinin de ülkeyi terk etmesi öngörülüyor. ABD ise Suriye’deki Ä°ran askerlerinin çekilmesine kadar orada kalmakta Ä±srarlÄ± olduÄŸunu bildirdi. Washington, bölgede istikrar saÄŸlanÄ±ncaya kadar Suriye’de kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken Ä°stanbul Zirvesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve toprak bütünlüÄŸünden söz edilmesi, Almanya ve Fransa’nÄ±n ABD’ye raÄŸmen çözüm arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸinin göstergesi sayÄ±lÄ±yor.

6,5 YIL SONRA

Almanya, Ä°stanbul Zirvesinde bir konuda tamamen BatÄ±lÄ± çizgiyi savundu. Suriye’nin geleceÄŸi Esad’sÄ±z olmalÄ±ydÄ±. Ancak askeri veya politik olarak Esad’Ä±n devrilmesi mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bunun demokratik seçimlerle gerçekleÅŸtirilmesi esas alÄ±nmalÄ±ydÄ±. YapÄ±lacak seçimlere Suriye dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Diaspora Suriyelileri de istisnasÄ±z katÄ±lmalÄ±, bir Anayasa Komitesi’yle Esad’sÄ±z geçiÅŸ saÄŸlanmalÄ±ydÄ±. Bu tür bir giriÅŸim hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± üzere 2012 yÄ±lÄ±nda da vardÄ±. Dönemin Finlandiya CumhurbaÅŸkanÄ± Martti Ahtisaari, dönem Rusya’nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler temsilcisi olan Witali Tschurkin’in eÄŸer Esad’sÄ±z çözüme ÅŸÄ±k ve silahsÄ±z geçiÅŸin yollarÄ± hazÄ±rlanÄ±rsa Rusya’nÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini bildirmiÅŸti. Ahtisaari’nin mesajÄ±, zaten Esad’Ä± birkaç hafta içinde devireceklerine inanan Fransa, Ä°ngiltere ve ABD tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmadÄ±. Gelinen yerde Esad güçlendi. Buna raÄŸmen Almanya, Rusya’nÄ±n da onayÄ± olduktan sonra Esad’Ä±n seçimle yönetimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± fikrini tekrar ortaya attÄ±.

KAÅžIKÇI’NIN ÖLDÜRÜLMESÄ°

Almanya, Ä°stanbul Zirvesinde bir yandan açÄ±kça ABD’nin pozisyonunu hedef aldÄ±, rekabetini sergiledi, bir yandan ise KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± OrtadoÄŸu’da ABD’yi zayÄ±flatmak için kullandÄ±. Trump ile veliaht Bin Selman arasÄ±nda, Ä°ran’Ä± bölgede zayÄ±flatmayÄ± hedef alan ittifak, hem Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlar, hem de KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± nedeniyle Almanya’nÄ±n tepkisini çekmekteydi. Berlin, Ä°ran’la nükleer sözleÅŸme konusunda Bin Selman-Trump ikilisine tavÄ±r aldÄ± ama diÄŸer yandan büyük kazanç saÄŸlayan Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±ndan da vazgeçmedi. KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± Bin Selman’Ä±n güçsüzleÅŸtirilmesi konusunda Almanya’nÄ±n elini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. Berlin, kendi gücünü arttÄ±rmak için Riyad’Ä± bahane ederek aslÄ±nda Washington’a kafa tutmaya baÅŸladÄ±. Suudi Arabistan’da Almanya’nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± da dikkate alan bir rejim için harekete geçildi. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine sert karÅŸÄ± çÄ±kÄ±p Riyad’la iliÅŸkileri kesmeyi bile gündeme getiren Almanya, Suudi Arabistan’Ä±n Yemen’e yönelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ise görmezden gelmeye devam ediyor. Önemli olan ABD’nin bölgedeki gücünün zayÄ±flatÄ±lmasÄ±, Almanya’nÄ±n emperyalist çÄ±karlarÄ±nÄ±n öne çÄ±karÄ±lmasÄ±.

Çeviren: Semra Çelik

FotoÄŸraf: AA

MALÄ°YE BAKANI PHÄ°LÄ°P HAMMOND’UN SÄ°NSÄ°CE BÄ°R DAVRANIÅž

The Morning Star / BaÅŸyazÄ±

Hammond, Theresa May’in AB üyeliÄŸinden yana güçlü tutumunu paylaÅŸÄ±yor ve May gibi David Cameron ve George Osborne’nun 2016 referandumunda Korku Projesini desteklemiÅŸti. O zaman AB’den ayrÄ±lÄ±rsak £30 milyar sterlin bütçe açÄ±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, ve acil bütçeyle kamu harcamalarÄ±nÄ±n kesilmesi ve vergilerin yükselmesi gerekeceÄŸini söylemiÅŸti.

[…]

“Brexit, Brexit demektir” ahkamlarÄ±na raÄŸmen, May ve Hammond sadece sözde bir Brexit ayarlama peÅŸindeydi; böylece Britanya AB karar mekanizmasÄ±ndaki yerini boÅŸaltÄ±r ama AB kurallarÄ±na ve Avrupa Adalet Mahkemesinin kararlarÄ±na uymaya devam eder.

Hammond bu süreci daha da ileriye götürdü bu hafta sonu, ve AB müzakerecileriyle eÄŸer bir anlaÅŸmaya varÄ±lmazsa, acil bir bütçe çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±na son verme kararÄ±nÄ± geri çekeceÄŸini söyledi.

Bu parlamentoya yönelik, Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kabul edilmesi için üstü kapalÄ± bir tehdit. May’in sunacaÄŸÄ± her hangi derme çatma bir Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kabul edilmesi için uÄŸraÅŸacaklar. Aksi halde AB içinde kalma ve iÅŸçi haklarÄ±na yeni bir saldÄ±rÄ± arasÄ±nda bir seçim sunuyor.

Gölge Maliye BakanÄ± John McDonnell, Maliye BakanÄ±nÄ±n Ocak 2017’de ilk sunduÄŸu Britanya’yÄ± ÅŸirketler için kÄ±yÄ±dan uzak bir vergi cennetine çevirme planÄ± olduÄŸu iddiasÄ± konusunda haklÄ±.

Bu yaklaÅŸÄ±m, Londra’nÄ±n finans sektörü tarafÄ±ndan domine edilen, küçük devlet, düÅŸük vergi ekonomik modeli yanlÄ±sÄ± muhafazakar serbest-piyasa yobazlarÄ±nÄ±n tutumuna uygun bir davranÄ±ÅŸ olur.

AynÄ± zamanda McDonnell, bu Singapur tarzÄ± modelin Britanya’nÄ±n sanayi potansiyelini olumsuz etkileyeceÄŸini ve insanlarÄ±n hayat standartlarÄ±nÄ± riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemekte de haklÄ±.

May ve Hammond kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n sonuna gelindiÄŸini ve bunun nedeninin herkesin el ele vererek, fedakarlÄ±kta bulunarak ekonomiyi kalkÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Bu tam bir yalan.

Maliye BakanÄ±nÄ±n bütçe açÄ±klamasÄ±nda söylediÄŸi gibi, kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n sonuna gelinmiÅŸ olabilir ama disiplin devam edecektir. Ve bu durum çalÄ±ÅŸan insanlar için kemer sÄ±kma politikalarÄ±ndan pek farklÄ± olmayacak.

Ä°ÅŸçi ücretlerini ve sosyal yardÄ±mlarÄ± keserek, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± hedef alan kapitalist kemer sÄ±kma politikasÄ± ekonomik bir ihtiyaçtan çok siyasi bir tercihti.

Ä°ÅŸçi ücretleri, emeklilik ve sosyal yardÄ±m üzerinden kesintiler iÅŸçiye düÅŸen milli gelir oranÄ±nÄ± zaten ÅŸirketlerin karlarÄ±nÄ± korumayÄ± amaçlÄ±yordu. Ve bu baÅŸarÄ±lÄ± oldu.

Toryler, eÄŸer yerel hükümetlere zorlan uygulamak zorunda kaldÄ±klarÄ± kesintileri iptal etmelerini saÄŸlayacak fonlarÄ± vermezse, kemer sÄ±kma siyasetinin sonuna gelindiÄŸini söylemesi pek de bir anlam ifade etmeyecek.

Maliye BakanÄ±n, okullarÄ±n “ufak tefek” eÅŸyalar almasÄ± için sunduÄŸu 400 milyon sterlin “bonus”, 10 yÄ±l boyunca yapÄ±lan kesintiden sonra yapÄ±lmÄ±ÅŸ küstahça bir açÄ±klama.

Benzer ÅŸekilde, büyük bir gösteriÅŸle, zihinsel saÄŸlÄ±k hizmetleri için £4 milyar bütçe sözü veren maliye bakanÄ±, Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmeti için daha önce ayrÄ±lan £20 milyar dan bir alÄ±ntÄ± olduÄŸunu açÄ±klamadÄ±. DiÄŸer yandan saÄŸlÄ±k sektör için bu bütçe zaten yeterli deÄŸil.

[…]

Muhafazakarlar ve ÅŸehirli arkadaÅŸlarÄ± yine bir bütçe kutlamasÄ± yapÄ±yorlar, fakat çalÄ±ÅŸan insanlar daha sürecek kemer sÄ±kma politikalarÄ±na maruz kalacaklar.

Çeviren: ÇÄ±nar Altun

FotoÄŸraf: AA

NATO’NUN BÜYÜK TATBÄ°KATINA KARÅžI MOSKOVA

Sergueï Manoukov / Expert

Brüksel Moskova’ya cevap vermeye karar verdi. SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n bitiÅŸinden bu yana NATO’nun en büyük askeri tatbikatÄ±, geçen Ekim ayÄ±nda “Vostok (OrtadoÄŸu)-2018” adÄ± ile son 30 yÄ±lÄ±n en büyük askeri tatbikatÄ±nÄ± yapan, Rusya ile Atlantik müttefikler arasÄ±nda gerilimin arttÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda Kuzey Avrupa’da gerçekleÅŸiyor. “Trident Juncture 2018” adlÄ± NATO’nun askeri egzersizi, Rusya’nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±nda olan Norveç’te kara ve denizde gerçekleÅŸecek. YaklaÅŸÄ±k 45 bin asker, 150 uçak, 60 savaÅŸ gemisi ve 10 bin motorlu aracÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± Trident operasyonu, 300 binden fazla askerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Vostok-2018’e göre daha sÄ±nÄ±rlÄ± bir büyüklüÄŸe sahip. Fakat katÄ±lan ülkeler açÄ±sÄ±ndan ondan çok daha kapsamlÄ±: NATO’nun 29 üye ülkesinin yanÄ± sÄ±ra Ä°sveç ve Finlandiya gibi partnerlerde operasyona katÄ±lacak. Eylül ayÄ±nda (gerçekleÅŸen Vostok-2018 tatbikatÄ±na) Rus askeri güçlerin yanÄ± sÄ±ra sadece Çin ve MoÄŸol’dan askeri birlikler vardÄ±.

Bir Norveçli subaya göre “senaryo hayali fakat gerçekçi olacak”. GerçekleÅŸen tatbikat, üyelerinden birisine saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda NATO’nun vereceÄŸi cevabÄ±n hayata geçirilmesinin egzersizi olacak. “Egzersizin büyük bir kÄ±smÄ± arkada, yani nüfusun içerisinde gerçekleÅŸtirilecek” diye belirtiliyor. Bu çok alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bu durum deÄŸildir, fakat tatbikatÄ±n daha gerçekçi olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e göre Trident operasyonu 48 saat içinde her yere yayÄ±labilmesi gereken yeni acil cevap verebilme güçlerini (spearhead force) denemeyi amaçlÄ±yor.

NATO’nun egzersizi gerçekleÅŸirken Rusya’ya karÅŸÄ± suçlamalarda artÄ±yor. En son Londra Rus askeri istihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n siber saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdikleri belirtti ve yeni yaptÄ±rÄ±m cezalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti. Stoltenberg Moskova’yÄ± bu “sorumsuz davranÄ±ÅŸtan” vazgeçmeye çaÄŸÄ±rdÄ± ve Avrupa BirliÄŸinin memurlarÄ± gibi Rusya’yÄ± eleÅŸtiri topuna tuttu.

NATO’nun bu askeri tatbikatÄ± ise Moskova’yÄ± sessiz bÄ±rakmÄ±yor. Rusya’yÄ± en fazla kaygÄ±landÄ±ran olgu, NATO üyesi olmayan ve sÄ±nÄ±r ülkeleri olan Ä°sveç ve Finlandiya’nÄ±n Atlantik paktÄ±n faaliyetlerine giderek artan katÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r. Ä°sveç’te ülkelerinin Atlantik ittifaka katÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler son aylarda seslerini daha fazla duyurabildiler. Fakat Helsinki NATO ile Rusya arasÄ±nda bir dengeyi muhafaza etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor, fakat bu söyleme raÄŸmen Atlantik ittifakÄ±n askeri tatbikatÄ±na katÄ±lan asker sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rmadan geri kalmÄ±yor. Ä°nternette korsanlÄ±k ve casusluk suçlamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BatÄ±, Rusya’yÄ± orta ve uzun vadeli füzeler sözleÅŸmelerini çiÄŸnemekle de suçluyorlar (ki bundan dolayÄ± 20 Ekim’de Donald Trump bu sözleÅŸmeden çÄ±kmak istediÄŸini açÄ±kladÄ±). Hatta NATO’da ABD temsilcisi Kay Hutchison, Moskova’nÄ±n Rusya’nÄ±n batÄ±sÄ±na yerleÅŸtirdiÄŸi füzeleri daha yerden hareket etmeden yok etme tehdidini savurmaya kadar vardÄ±rdÄ±. Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na göre “arktik bölgesinde, özelliklede Rusya yakÄ±nlarÄ±nda, Norveç’in kuzeyinde NATO’nun askeri ve siyasi faaliyetlerini arttÄ±rmasÄ±nÄ± görmemezlikten gelemeyiz.” Ona göre, “bu tür sorumsuzca davranÄ±ÅŸlar Kuzey bölgesinin istikrarsÄ±zlaÅŸmasÄ±na neden olacak ve Rus-Norveç iliÅŸkilerine zarar verecektir. Rusya buna göz yummayacak ve Rusya Federasyonu kendi güvenliÄŸini korumak için gerekli olan tüm önlemleri alacaktÄ±r.”

Çeviren: Deniz Uztopal

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 23:51

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