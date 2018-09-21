Ä°ÅŸ isteyen kiÅŸinin vinÃ§ Ã¼stÃ¼ndeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Taksim MeydanÄ±ndaki camii inÅŸaatÄ±nda bulunan vincin tepesine Ã§Ä±kan bir kiÅŸi intihar teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulundu. Ä°ÅŸ isteyen kiÅŸinin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°stanbul’da Taksim Camii’nin inÅŸaatÄ±ndaki bir iÅŸçi, iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle vince çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulundu. Ä°ÅŸçinin eylemi, sabah 06:40’tan beri sürüyor. AdÄ± öÄŸrenilmeyen iÅŸçi, vinç üzerindeyken vinç çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Vinç bir ileri bir geri götürülerek, inmesi için iÅŸçi korkutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ancak vinç üzerinde bir ileri bir geri yürüyen eylemci pes etmemekte kararlÄ±. Vinç çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken aÅŸaÄŸÄ±da bulunan yurttaÅŸlar da endiÅŸeli bakÄ±ÅŸlarla iÅŸçinin vinçten inmesini bekliyor. Çevre esnaftan edinilen bilgiye göre iÅŸçinin iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± için eylemi sürdürdüÄŸü öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:02

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