Ä°ÅŸ isteyen kiÅŸinin vinÃ§ Ã¼stÃ¼ndeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

FotoÄŸraf: Özcan Yaman/EVRENSEL

Ä°ÅŸ isteyen kiÅŸinin vinÃ§ Ã¼stÃ¼ndeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

    • 21 EylÃ¼l 2018 18:58

    Taksim MeydanÄ±ndaki camii inÅŸaatÄ±nda bulunan vincin tepesine Ã§Ä±kan bir kiÅŸi intihar teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulundu. Ä°ÅŸ isteyen kiÅŸinin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

    Ä°stanbul’da Taksim Camii’nin inÅŸaatÄ±ndaki bir iÅŸçi, iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle vince çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulundu. Ä°ÅŸçinin eylemi, sabah 06:40’tan beri sürüyor. AdÄ± öÄŸrenilmeyen iÅŸçi, vinç üzerindeyken vinç çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Vinç bir ileri bir geri götürülerek, inmesi için iÅŸçi korkutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ancak vinç üzerinde bir ileri bir geri yürüyen eylemci pes etmemekte kararlÄ±. Vinç çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken aÅŸaÄŸÄ±da bulunan yurttaÅŸlar da endiÅŸeli bakÄ±ÅŸlarla iÅŸçinin vinçten inmesini bekliyor. Çevre esnaftan edinilen bilgiye göre iÅŸçinin iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± için eylemi sürdürdüÄŸü öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

    Urfa'da iÅŸ kuyruÄŸu: 2 bin kiÅŸilik geÃ§ici iÅŸe 6 bin kiÅŸi baÅŸvurdu

    DÄ°SK kriz gÃ¼ndemiyle baÅŸkanlar kurulunu topladÄ±

    BÄ°SAM: Ä°ÅŸsizlik fonu amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±n!

    Urfa'da iÅŸsiz genÃ§ Ã¼zerine benzin dÃ¶kÃ¼p ateÅŸe verdi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:02
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Ä°ÅŸsizlik