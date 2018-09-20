Urfa'da iÅŸsiz genÃ§ Ã¼zerine benzin dÃ¶kÃ¼p ateÅŸe verdi

Urfa'da iÅŸsizliÄŸe dayanamayan bir genÃ§, belediye baÅŸkanlarÄ± ve milletvekilleri tarafÄ±ndan da reddedilince kendisini ateÅŸe verdi.

Urfa’da belediye baÅŸkanlarÄ± ve milletvekillerinin aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda 'iÅŸ isteyen' bir genç, reddedilince meydanda üzerine benzin döküp ateÅŸe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafÄ±ndan yangÄ±n tüpü ile müdahale etti. Vucudunun büyük bölümünde yanÄ±klar oluÅŸan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akÅŸam saatlerinde Topçu MeydanÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, adÄ± öÄŸrenilmeyen iÅŸsiz genç, iÅŸ baÅŸvurusu için defalarca belediyeye gelip, baÅŸkan ile görüÅŸmek istedi. Gencin bu isteÄŸi gerçekleÅŸmeyince meydanda aÅŸure daÄŸÄ±tÄ±mÄ± için toplanan belediye baÅŸkanlarÄ± ve milletvekillerinin bulunduÄŸu alana gelen genç "Ä°ÅŸsizim ve açÄ±m" diyerek yanÄ±nda getirdiÄŸi benzini üstüne döküp, kendini yaktÄ±. Alevlenen gencin yardÄ±mÄ±na çevredeki esnaflar yetiÅŸti. Genç, kaldÄ±rÄ±ma uzatÄ±larak yangÄ±n tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangÄ±n söndürüldü.

Vücudunun büyük bir bölümünde yanÄ±klar oluÅŸan genç, olay yerine çaÄŸÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k görevlilerince ilk müdahalesi yapÄ±ldÄ±ktan sonra ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor. (Urfa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 20:38

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