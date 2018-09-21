BÄ°SAM: Ä°ÅŸsizlik fonu amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±n!

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi, iÅŸsizlik fonunun amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±na etkisini raporlaÅŸtÄ±rdÄ±.

DÄ°SK/BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± raporla iÅŸsizlik fonunun iÅŸlev ve amacÄ±ndaki dönüÅŸümü ve etkilerini ortaya koydu.

Rapor’da ÅŸu maddeler yer aldÄ±:

- 2008 yÄ±lÄ±nda iÅŸsizlik sigortasÄ±nÄ±n amacÄ± yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, “sigortalÄ±lara iÅŸsiz kalmalarÄ± halinde” ibaresi yasadan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸsizler, iÅŸsizler için kurulan fonun amacÄ±ndan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Böylece fonun kuruluÅŸ amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±mÄ±nÄ±n yolu açÄ±ldÄ±.

- Fonun prim gelirleri Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu’na aktarÄ±lmaya baÅŸlandÄ±, kurum personel maaÅŸlarÄ±nÄ± bile iÅŸsizlik fonundan ödedi

- Fonun gelirleri azaltÄ±ldÄ±, teÅŸvik konusu haline geldi. 2015 yÄ±lÄ±nda ek madde 4 ile çok tehlikeli sÄ±nÄ±fta yer alÄ±p ondan fazla çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan ve üç yÄ±l içinde ölümlü veya sürekli iÅŸ göremezlikle sonuçlanan iÅŸ kazasÄ± meydana gelmeyen iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸsizlik sigortasÄ± iÅŸveren payÄ± teÅŸvik olarak bir sonraki takvim yÄ±lÄ±ndan geçerli olmak üzere ve üç yÄ±l süreyle yüzde 1’e düÅŸürüldü.

- Fonun giderleri çeÅŸitlendi. Fon iÅŸsize deÄŸil, siyasal iktidara ve sermayeye can simidi oldu. Soma’da kaybedilen 301 can için ödemeler, ekonomik kalkÄ±nma ve sosyal geliÅŸmeye yönelik yatÄ±rÄ±mlar, doÄŸum ve evlat edinme sonrasÄ± yarÄ±m çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸi, stajyerlerin masraflarÄ±, iÅŸverenin sigorta primi, sÄ±nav parasÄ±, kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan “iÅŸsizin” parasÄ±, krizde üretimi duran iÅŸyerinde iÅŸçinin maaÅŸÄ±, iÅŸsizin fonundan ödendi.

- Ä°ÅŸverenlere teÅŸvik amaçlÄ± kullanÄ±lmasÄ± saÄŸlandÄ±. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi adÄ± altÄ±nda iÅŸsizler, “bir iÅŸçi sizden bir iÅŸçi bizden” denilerek, iÅŸverenlere ödemeleri iÅŸsizlik fonundan ödenmek üzere” haftalÄ±k 45 saatlik çalÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sunuldu.

- Fon gelirleri vergi kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. YasanÄ±n ilk halinde “Bu fon bütçe kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olup, gelirlerinden hiç bir ÅŸekilde kesinti yapÄ±lamaz ve genel bütçeye gelir kaydedilemez” denilirken, 2012’de yapÄ±lan deÄŸÅŸiklikle “gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi kesintileri hariç” ibaresi eklenmiÅŸtir.

- Fonun kaynaklarÄ± hazineye aktarÄ±ldÄ±. 5763 sayÄ±lÄ± kanunun 19. maddesi ile 4447 sayÄ±lÄ± kanuna geçici 6. madde eklendi. Madde fonun nema gelirlerinin hazine hesabÄ±na aktarÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸladÄ±.

- Ä°ÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± azaltÄ±ldÄ±, inisiyatif CumhurbaÅŸkanÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±. Kanunda fon, iÅŸçi konfederasyonu temsilcisinin de olduÄŸu 4 kiÅŸilik yönetim kurulundan oluÅŸurken 2003 yÄ±lÄ±nda fonun idaresi önce Türkiye Ä°ÅŸ Kurumuna sonra CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.

- Fon yanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±m tercihleri ile zarara uÄŸratÄ±ldÄ±. Fon 2015 yÄ±lÄ±ndan aÄŸustos 2018’e yurt Ä°çi ÜFE karÅŸÄ±sÄ±nda reel olarak yüzde 21 deÄŸer kaybetti. YanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±m tercihlerinin faturasÄ± iÅŸsizlik fonuna çÄ±ktÄ±.

Raporda, “Kriz dönemlerinde iÅŸsizlik hÄ±zlÄ± bir artÄ±ÅŸ kaydetmektedir. Bu fon iÅŸsiz kalan iÅŸçilerin zor günlerinde gelirsiz kalmamalarÄ± için oluÅŸturulmuÅŸ bir fondur. Fonun bu biçimde kullanÄ±mÄ± kabul edilemez. Bu nedenle; iÅŸsizlik sigortasÄ±nÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na derhal son verilmelidir. Aktif iÅŸgücü programlarÄ± fondan deÄŸil Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu bütçesinden karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸsizlik ödeneÄŸinden faydalanma koÅŸullarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, ödeme süreleri ve miktarlarÄ± artÄ±rÄ±lmalÄ±, fondan yararlanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n ilk etapta en az 4 kata yükseltilmesi hedeflenmelidir. Ä°ÅŸsizlik fonu gelirlerinden vergi alÄ±nmasÄ± uygulamasÄ±na son verilmelidir. Kurumun yanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±m tercihleri nedeniyle uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zarar hazine tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r. Fon bütçesinden iÅŸverenlere yapÄ±lan teÅŸvik ve desteklere son verilmelidir. Fonun yönetimi iÅŸçilerin doÄŸrudan seçtiÄŸi temsilcilere bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” talepleri yer aldÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:54

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