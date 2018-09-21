FotoÄŸraf: Ömer Åžulul/DHA
Urfa'da iÅŸ kuyruÄŸu: 2 bin kiÅŸilik geÃ§ici iÅŸe 6 bin kiÅŸi baÅŸvurdu
Urfa'da 2 bin iÅŸÃ§inin istihdam edileceÄŸi 6 aylÄ±k iÅŸ iÃ§in 6 bin kiÅŸi baÅŸvurdu.
Urfa'da, Toplum YararÄ±na Program (TYP) kapsamÄ±nda, 6 ay süreyle 2 bin 54 iÅŸçinin istihdam edileceÄŸi iÅŸe 6 bin kiÅŸi baÅŸvurdu.
TYP kapsamÄ±nda, Urfa'da asgari ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bin 500 temizlik, 554 güvenlik iÅŸçisi alÄ±nacaÄŸÄ± duyuruldu. Duyurunun ardÄ±ndan baÅŸvuru için Ä°ÅžKUR binasÄ±na gelen binlerce kiÅŸi, uzun kuyruk oluÅŸturdu.
DHA'nÄ±n haberine göre Ä°ÅŸkur'a gelenler baÅŸvurularÄ±nÄ± yaparken polisin önlem almasÄ± dikkat çekti. Ä°ÅŸe alÄ±mlarÄ±n noter huzurunda yapÄ±lacak kura çekiliÅŸiyle belirleneceÄŸi belirtildi.
Türkiye Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu AraÅŸtÄ±rma Dairesinin (DÄ°SK-AR) aÄŸustos ayÄ± verilerine göre, Türkiye'de iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 5 milyon 950 bini aÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 11:23
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