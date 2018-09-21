DÄ°SK kriz gÃ¼ndemiyle baÅŸkanlar kurulunu topladÄ±

DÄ°SK BaÅŸkanlar Kurulu, kriz ve krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele gÃ¼ndemiyle toplandÄ±: Krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±z.

“Ekonomik krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±” gündemiyle toplanan DÄ°SK GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulu, “Krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±z” dedi.

20 Eylül’de GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulunu toplayan DÄ°SK sonuç bildirgesini paylaÅŸtÄ±.

DÄ°SK’in sonuç bildirgesinde ÅŸu talepler yer aldÄ±:

“-Tüm ücretler yÄ±l sonu beklemeden derhal artÄ±rÄ±larak, yüzde 20'leri aÅŸacak enflasyondan kaynaklanan kayÄ±plar telafi edilmelidir. Asgari ücret yÄ±l sonu beklenmeden derhal yeniden belirlenmelidir. Emekli aylÄ±k ve gelirlerine de enflasyondan kaynaklanan kayÄ±p kadar zam yapÄ±lmalÄ±, asgari ücretin altÄ±nda emekli aylÄ±ÄŸÄ± ayÄ±bÄ±na derhal bir son verilmelidir.

- Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ± krizin sonuçlarÄ±ndan korunmasÄ± için toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklanmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸsizlik fonunun amaç dÄ±ÅŸÄ± biçimde teÅŸvik adÄ± altÄ±nda sermaye çÄ±karÄ±na kullanÄ±lmasÄ±na son verilmeli, iÅŸsizlerin bu fondan faydalanmasÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, iÅŸsizlik ödeneÄŸinin süresi uzatÄ±lmalÄ±dÄ±r.

ErdoÄŸan: Bizde kriz filan yok, gÃ¼Ã§lenerek geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼yoruz

- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alÄ±nan, asÄ±l olarak kâr ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesine dayalÄ± bir sistem kurulmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret net olarak ödenmeli, asgari ücretten hiçbir suretle vergi kesilmemelidir.

- Krize karÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n korunmasÄ± için fiyatlarÄ± kamu tarafÄ±ndan belirlenen ve geniÅŸ kesimlerce tüketilen hizmetlerin fiyatlarÄ±na zam yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Kamu ulaÅŸÄ±m bedellerine ve hanelerde tüketilen elektrik, su ve doÄŸalgazÄ±n fiyatÄ± artÄ±rÄ±lmamalÄ±dÄ±r.”

DÄ°SK, ekonomide yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±dan toplumun yüzde 99'u yararÄ±na bir çÄ±kÄ±ÅŸ için atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± da sÄ±raladÄ±:

“- Krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için, krizden çÄ±kÄ±ÅŸ için önerilerimizi anlatan yaygÄ±n bir bilgilendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°ÅŸyerlerinde bu önerilerimizin okunmasÄ± ve oylanmasÄ±, iÅŸçi havzalarÄ±ndan kent merkezlerine etkin bir bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ve afiÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmasÄ±, buralarda açÄ±lacak masalar ile toplumun geniÅŸ kesiminin bilgilendirilmesi, illerde temsilciler kurullarÄ±nÄ±n toplanmasÄ±, sosyal medyanÄ±n etkin bir biçimde kullanÄ±lmasÄ± ve örgütlü örgütsüz tüm iÅŸçilerin, emekçilerin katÄ±labileceÄŸi geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± toplantÄ±lar düzenlenmesi gibi her türlü aracÄ± ve yöntemi kullanarak bir bilgilendirme ve mücadele seferberliÄŸi hayata geçirilecektir. Krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmaya yönelik yerel ve merkezi tüm etkinlikler, DÄ°SK'in yetkili kurullarÄ± tarafÄ±ndan programlanacak ve kararlÄ± bir biçimde hayata geçirilecektir.

Ã–ztiryakilerâ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±

- Ekonomik krizden toplumun yüzde 99'u yararÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸa dair somut önerilerimiz TBMM'deki muhalefet partilerine sunulacaktÄ±r.

- Krize karÅŸÄ± toplumun yüzde 99'u yararÄ±na somut talepler ve öneriler etrafÄ±nda diÄŸer emek ve meslek örgütleri baÅŸta olmak üzere, demokratik kitle örgütlerinden yerel derneklere ve siyasi partilerden kadÄ±n örgütlerine kadar, mümkün olan en geniÅŸ birliktelik ile, iÅŸyeri iÅŸyeri, havza havza, il il, ortak bir bilgilendirme ve mücadele süreci örgütlenmesi için giriÅŸimler baÅŸlatÄ±lacaktÄ±r.

- Kriz koÅŸullarÄ±nda haklarÄ± gasbedilmek istenen iÅŸçilerin direniÅŸleri ile -üyemiz olsun olmasÄ±n, örgütlü olsun olmasÄ±n- dayanÄ±ÅŸma içinde olunacaktÄ±r. Güncel ve acil olarak, Ä°stanbul havalimanÄ±nda insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istedikleri için tutuklanan inÅŸaat iÅŸçileriyle ve tutuklu iÅŸçilerin aileleriyle dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmek için giriÅŸimlerde bulunulacaktÄ±r.

Sonuç bildirgesinde “DÄ°SK GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulu, krize karÅŸÄ± emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için etkin bir mücadele sürecini hayata geçirme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten ve demokrasiden yana tüm güçleri bu mücadele sürecini beraber örgütlemeye çaÄŸÄ±rmaktadÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

10 maddede kriz fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± kadÄ±n iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:48

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