KÃ¶le deÄŸiliz isyanÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼kleri

DoÃ§. Dr. Hakan KoÃ§ak, kÃ¶lelik ÅŸartlarÄ±na isyan eden 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin mÃ¼cadelelerini deÄŸerlendirdi.

Doç. Dr. Hakan KOÇAK

24 havalimanÄ± inÅŸaat iÅŸçisi ve sendika aktivistinin tutuklanmasÄ±yla birlikte “Köle deÄŸiliz” isyanÄ±nÄ±n birinci perdesi kapanmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Biz de birçok açÄ±dan sembolik anlam içeren bu mesele hakkÄ±nda, bazÄ± erken deÄŸerlendirmelerimizi maddeler halinde paylaÅŸmak, anÄ±msatmalarda bulunmak istedik bu yazÄ±da konu sÄ±cakken.

â– HavalimanÄ± iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar daha önce, bekleneceÄŸi üzere, ana akÄ±m medyanÄ±n gündeminde yer almamÄ±ÅŸtÄ± ama muhalif yayÄ±nlarda, web sitelerinde iÅŸçiler durumun vahametini dile getiriyorlardÄ±. AynÄ± zamanda bu isyan ilk de deÄŸildi. Daha önce de iÅŸçiler yürüyüÅŸ yaparak dertlerine çözüm aradÄ±lar (Konuyla ilgili haberlerin bir bölümü için bk. http://www.guvenlicalisma.org/arama “havalimanÄ±” sözcüÄŸüyle yapÄ±lacak tarama). HavalimanÄ±nÄ±n, hele de krizin memleketi sardÄ±ÄŸÄ± bu günlerde, rejimin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± simgeleyeceÄŸi için 29 Ekim’de açÄ±lmasÄ± zorlamasÄ± muhtemelen ÅŸantiyedeki koÅŸullarÄ± daha da katlanÄ±lmaz kÄ±ldÄ±, son servis kazasÄ±nda yaÅŸanan yaralanmalar da bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rdÄ±. Tutuklama kararÄ±nda da görüldüÄŸü üzere iÅŸçilerin “Ä°ç ve dÄ±ÅŸ güçlerce kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na” dair hiçbir kanÄ±t yok ortada. Üstelik unutulan bir ÅŸey var: Geçen yÄ±l ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tüm ilgili taraflarÄ±n imzalamasÄ± için oluÅŸturulan bir metin tam da bu inÅŸaatta ve görkemli bir törenle bakan, belediye baÅŸkanÄ±, iÅŸveren örgütü temsilcileri, sendikacÄ±larca imzalanmÄ±ÅŸ ve iÅŸ güvenliÄŸi konusunda kamuoyuna ortak taahhütler deklare edilmiÅŸti (https://www.csgb.gov.tr/home/news/is-kazalarinda-hedefimiz-sifir/). Oysa olaylar boyunca orada imzasÄ± olanlarÄ±n hiçbirinden ses çÄ±kmadÄ±.

â– Eylemden yansÄ±yan bütün görüntüler iÅŸçilerin artÄ±k yeter duygusuyla, çok da örgütlü olmadan harekete geçtiklerini gösteriyor. Elbette orada iÄŸneyle kuyu kazan sendikalarÄ±n katkÄ±sÄ± vardÄ±r ama sonuçta onlarÄ±n kapasitesini aÅŸan bir eylem olduÄŸu da anlaÅŸÄ±lÄ±yor. BakanlÄ±k açÄ±klamasÄ± ile sayÄ±larÄ±nÄ±n 500 civarÄ±nda olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan taÅŸeron firmalara daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ on binlerce iÅŸçinin mevcut mevzuat ve uygulama ile toplusözleÅŸmeyi saÄŸlayacak bir sendikal ÅŸemsiye altÄ±na alÄ±nmasÄ± imkansÄ±z. Günümüz Türkiyesi’nde emekçilerin büyük bölümü için geçerli bir durum, hele inÅŸaat gibi güvencesizliÄŸin had safhada olduÄŸu iÅŸ kollarÄ± için (Ä°ÅŸ kolunun durumuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için bk. http://www.ttb.org.tr/msg/images//files/dergi/47/index.pdf).

Bu durumda olaÄŸan endüstri iliÅŸkileri iÅŸleyiÅŸini aÅŸan, literatürde wild-cat (vahÅŸi kedi) adÄ±yla anÄ±lan düzensiz grevlerin, eylemlerin gündeme gelmesi sürpriz olmamalÄ±. “OHAL’le grevleri engelliyoruz” denildiÄŸinde, AKP dönemi belli baÅŸlÄ± tüm grevler ertelendiÄŸinde (fiilen yasaklama) iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu anayasal (m.54) ve ILO denetim organÄ± kararlarÄ±yla evrensel hakkÄ± fiilen kullanmasÄ± meÅŸruluk kazanÄ±yor. Özetle koÅŸullarÄ±nÄ± düzeltmek için toplu eylem hareket etmenin fiili yolunu bulmak zorundalar; bu onlarÄ±n tercihi deÄŸil, bir dayatma.

â– Onur BakÄ±r’Ä±n Evrensel’de yayÄ±mlanan makalesinde tek tek anlattÄ±ÄŸÄ± gibi (https://www.evrensel.net/haber/361518/devlet-3-havalimani-insaatina-ne-zaman-gider) iÅŸçilerin, artÄ±k tüm memleketin bildiÄŸi, taleplerinin hepsi yasalarÄ±n uygulanmasÄ±na yönelik. Taleplerin insani ve haklÄ± oluÅŸu bir yana her biri ihbar niteliÄŸinde. Orada talep olarak sÄ±ralananlar gerçekte iÅŸverenin yapmadÄ±klarÄ±. Ä°lgili çalÄ±ÅŸma mevzuatÄ±na göre zamanÄ±nda ücret ödememek, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± önlemi almamak vb. idari cezalar gerektiren eylemler. Daha da ötesi 6331 sayÄ±lÄ± Kanun’a göre (m.13) iÅŸçiler ciddi ve yakÄ±n tehlike halinde iÅŸ görmekten kaçÄ±nma hakkÄ±na da sahipler. Yine Ä°ÅŸ Kanunu’na göre de ücretleri belli süre ödenmediÄŸinde bu hakka sahiptirler (m.34).

Öte yandan iÅŸçilerin eylemi Anayasa md.34 ve Avrupa Sosyal ÅžartÄ± md. 6/4’e göre toplu eylem hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±dÄ±r. Bu konuda YargÄ±tay kararlarÄ± da mevcuttur (http://www.calismatoplum.org/sayi43/gulmez.pdf).

â– Bu tür mega projelerde çok aÄŸÄ±r koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan büyük kalabalÄ±klarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na yönelik ilgi ve tepkiler bize özgü deÄŸil. ÖrneÄŸin 2012 Dünya KupasÄ± için Katar’da dev spor tesislerinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan göçmen iÅŸçilerin durumu, yaÅŸadÄ±klarÄ± yoÄŸun ölümlü iÅŸ kazalarÄ± vb. dünya medyasÄ±nda haberlere konu olmuÅŸtu bk. https://www.theguardian.com/football/2017/sep/27/thousands-qatar-world-cup-workers-life-threatening-heat

â– Eyleme gösterilen tepkiler farklÄ± siyasi kamplarda görünenlerin ilginç biçimde ortaklaÅŸan sÄ±nÄ±fsal yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± da gösterdi bize. UlusalcÄ± kanattan, özellikle sosyal medyada gözlenen, “oh olsun, vermeselerdi bu iktidara oy” tavrÄ±ndaki elit, dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve toptancÄ± tavÄ±rla en çirkin örneÄŸini akit yazarÄ±nÄ±n ifadesinde bulan “BitlenmiÅŸ teröristleri kaÅŸÄ±mak” yaklaÅŸÄ±mÄ± aslÄ±nda birbirlerine hiç de uzak deÄŸiller. GeçmiÅŸte örneÄŸin gecekondu yÄ±kÄ±mlarÄ±nda da maÄŸdurlara yöneldiÄŸini gördüÄŸümüz bu tavÄ±r saldÄ±rganlaÅŸan bir orta sÄ±nÄ±f tavrÄ±, faÅŸizmin kitle desteÄŸinde kritik bir unsur olarak deÄŸerlendirilmeli kanÄ±mÄ±zca. Elbet Saray merkezli ittifaka ulusalcÄ± kesimlerin eklemlenme dinamiklerini de gösteren bir iÅŸaret olarak da belki.

â– Tüm bu olup bitenler boyunca hiç görünmeyenlere de dikkat çekilmeli tabloyu anlamak için. En baÅŸta ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± tabii. Yeni adÄ±yla Aile ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Hizmet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸrudan ve öncelikli faaliyet alanÄ±na giren bu meselede hiç söz etmemesi de yeni rejimin çalÄ±ÅŸma iliÅŸkileri düzenine dair ipuçlarÄ± veriyor. Bu alan giderek Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konusu oluyor, olacak. Ä°ÅŸ teftiÅŸi, iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi, bu konudaki sayÄ±sÄ±z yasa ve yönetmeliÄŸin uygulanmasÄ±, iÅŸçi-iÅŸveren arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n çözümlenmesi gibi temel misyonlarÄ±na uzak bir bakanlÄ±k profili görüyoruz. Yeni bakan hanÄ±mefendinin konuya uzak seçiliÅŸi tesadüfi deÄŸil gibi.

â– Emek cephesi için dikkate deÄŸer bir baÅŸka suskunluk ise Türk-Ä°ÅŸ’inki. Memleketin en büyük konfederasyonu kaÄŸÄ±t sorununda bile çözüm önerileri getirirken (bk.http://www.turkis.org.tr/default.asp) on binlerce iÅŸçinin yaÅŸadÄ±klarÄ± ve eylemleri hakkÄ±nda konuÅŸmamayÄ± seçti. Türk-Ä°ÅŸ’e inÅŸaat iÅŸ kolu sendikasÄ± Yol-Ä°ÅŸ’in suskunluÄŸu ise daha da manidar ve iç acÄ±tÄ±cÄ±ydÄ±. Bu yeni rejimin korporatisit sendikal düzeni hakkÄ±nda çok ÅŸey söyleyen bir suskunluk kuÅŸkusuz.

Hemen tümüyle amatör emekle, iÄŸneyle kuyu kazarak burada örgütlenme mücadelesi veren sendikalar ise baÅŸarÄ±lÄ± bir performans ortaya koydular. KayayÄ± delmek için sabÄ±rla iÅŸlemek gerektiÄŸini gösterdiler. ToplusözleÅŸme yetkileri olmasa bile fiilen oradaki emekçilerin temsilcisi olabileceklerini, taleplerini duyurabileceklerini gösterdiler. Yeni dönem emek mücadelesinin ihtiyaçlarÄ±na iliÅŸkin bir perspektif sunmuÅŸ oldular. Tabii sahadaki bu nitelikte farklÄ± sendikalarÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ktan kurtulmasÄ±, birleÅŸmesi gibi kritik bir mesele de bir kez daha gündeme gelmiÅŸ oldu sanÄ±rÄ±z.

â– GeçmiÅŸte iÅŸ cinayetinde ölen Tuzla tersane iÅŸçileri de benzer eylemlerle gündeme gelmiÅŸ, sendika ve uzmanlarÄ±n katkÄ±larÄ±yla “Tuzla Tersaneler Bölgesi Ä°zleme ve Ä°nceleme Komisyonu” kurulmuÅŸ, TBMM’de alt-komisyon oluÅŸmuÅŸ ve komisyon önemli bir rapor yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± (https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/tuzla_raporu.pdf). Benzer çabalar yine gündeme getirilmeli, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± üzerinde bu konuda basÄ±nç oluÅŸturulmalÄ±, ÅŸantiyeyle ilgili geçmiÅŸ denetimlerin sonuçlarÄ±nÄ±n kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±, burayla ilgili ortak bir emek inisiyatifi oluÅŸturulmalÄ± diye düÅŸünüyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:17

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