"Ancak sÃ¶z konusu olan iÅŸÃ§i haklarÄ±ysa devlet, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na gitmez, gitse de hak ihlallerini gÃ¶rmez, gÃ¶rse de sesini Ã§Ä±karmaz."

Onur BAKIR

Sendika UzmanÄ±

Devlet iÅŸverenleri denetlemekle yükümlüdür. Öte yandan 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda devlet asÄ±l iÅŸveren sÄ±fatÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla devlet, hem genel sorumluluÄŸu gereÄŸi hem de asÄ±l iÅŸveren olarak havalimanÄ±ndaki iÅŸverenleri (müteahhitleri) denetlemekle yükümlüdür. Müteahhitler iÅŸçi haklarÄ±yla ilgili yasal kurallara uymadÄ±ÄŸÄ± takdirde, devlet, ilgili cezalarÄ± kesmek, yasal kurallara uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlamakla sorumludur.

Ancak söz konusu olan iÅŸçi haklarÄ±ysa devlet, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na gitmez, gitse de hak ihlallerini görmez, görse de sesini çÄ±karmaz.

Peki, devlet 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na ne zaman gider? Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, kölelik koÅŸullarÄ±na isyan edip, en temel yasal haklarÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nda gider. Ä°ÅŸçilere haklarÄ±nÄ± teslim etmek için deÄŸil, haklarÄ±nÄ± arayan iÅŸçileri bastÄ±rmak için gider. Devlet, iÅŸ müfettiÅŸleriyle gitmez havalimanÄ±na. Jandarma ile gider. HakkÄ±nÄ± arayan iÅŸçinin üzerine gaz sÄ±kmak, iÅŸçilerin hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek ve iÅŸçileri gözaltÄ±na almak için gider.

Peki, ne diye ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸ, iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r iÅŸçiler?

Ä°Åž GÜVENCESÄ°

Ä°ÅŸçilerin el yazÄ±sÄ±yla kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ talepler listesinin birinci ve ikinci sÄ±rasÄ±nda iÅŸ güvencesi talebi yer almaktadÄ±r: Madde 1: “Eyleme katÄ±lan iÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±lmayacaktÄ±r”. Madde 2: “Habersiz iÅŸten atÄ±lanlarÄ±n iÅŸe iadesi.” Ä°ÅŸverenlerin habersiz (ihbarsÄ±z, bildirimsiz) iÅŸçi atmasÄ± zaten Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 17 ve 18. maddelerine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçilerin yaptÄ±klarÄ± eylem ise Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 34. maddesinin güvencesi altÄ±ndadÄ±r, iÅŸçiler ücretleri ödenmediÄŸi için iÅŸ görme borcunu yerine getirmekten kaçÄ±nmakta, yasal ve Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu eyleme katÄ±lmÄ±ÅŸ olmak da iÅŸten çÄ±karma gerekçesi olamaz. Ancak kuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hüküm sürdüÄŸü bu inÅŸaatta, devlet iÅŸçilerin iÅŸlerini korumak, iÅŸ güvencelerini saÄŸlamak yerine iÅŸçilerin demokratik eylemini sanki yasa dÄ±ÅŸÄ± bir faaliyetmiÅŸ gibi bastÄ±rma yoluna gitmiÅŸ; iÅŸçileri deÄŸil iÅŸverenleri korumayÄ± tercih etmiÅŸtir.

ÖDENMEYEN ÜCRETLER

Ä°ÅŸçiler baÅŸka ne istemiÅŸtir? Talepler listesi madde 6: “MaaÅŸlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n hesaba yatÄ±rÄ±lmasÄ±, elden maaÅŸ ödemesinin yapÄ±lmamasÄ±.” Madde 7: “GeçmiÅŸe dönük ödenmeyen maaÅŸlarÄ±n ödenmesi.” Madde 12: “6 aydÄ±r maaÅŸ alamayan arkadaÅŸlara ödemelerin yapÄ±lmasÄ±.”

Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 36. maddesine göre kamu makamlarÄ±nÄ±n asÄ±l iÅŸveren olduÄŸu inÅŸaatlarda, kamu makamlarÄ± iÅŸçi ücretlerinin düzenli ödenip ödenmediÄŸini denetlemekle sorumludur. Ä°ÅŸçilerin ödenmeyen ücretleri varsa kamu makamlarÄ±, müteahhitlerin hak ediÅŸinden keserek iÅŸçilere ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 32. maddesine göre 10 veya daha fazla iÅŸçi çalÄ±ÅŸan iÅŸyerlerinde tüm ücret ve parasal ödemelerin banka kanalÄ±yla yapÄ±lmasÄ± zorunludur.

Ancak 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda ödemelerin bir kÄ±smÄ± elden yapÄ±lmaktadÄ±r. 6 aydÄ±r ödenmeyen ücretler mevcuttur. Kamu makamlarÄ±, yarÄ±m yÄ±ldÄ±r yasal yükümlülüÄŸünü yerine getirmemiÅŸ, ücretlerin banka kanalÄ±yla eksiksiz ödenmesini saÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±r. Kamu makamlarÄ±, müteahhidin hak ediÅŸinden kesip iÅŸçilere ödeme yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸçiler de iÅŸ görmekten kaçÄ±nma haklarÄ±nÄ± kullanmakta, demokratik bir eylem yapmaktadÄ±r.

Ancak 6 aydÄ±r ödenmeyen ücretler için inÅŸaata adÄ±mÄ±nÄ± atmayan kamu makamlarÄ±, bir anda inÅŸaatta bitivermiÅŸtir. JandarmasÄ±yla, polisiyle, gazÄ±yla, suyuyla ve kelepçeleriyle! Müteahhitler yasalara uymamÄ±ÅŸ, kamu makamlarÄ± yasalara uymamÄ±ÅŸ, iÅŸçiler ise yasal ve demokratik haklarÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak her ne hikmetse gaz yiyen, gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler olmuÅŸtur.

Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°NÄ°N ÖNLENMESÄ°

Talepler listesi madde 11: “Ä°ÅŸ cinayetlerinin çözülmesi.”

3. havalimanÄ±nda iÅŸ cinayetlerinde katledilen iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± dahi bilinmemektedir, cinayetlerin yüzlerce olduÄŸu yönünde iddialara mevcuttur. Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunu uyarÄ±nca iÅŸverenler, her türlü önlemi almakla, iÅŸ kazalarÄ±nÄ± ve iÅŸ cinayetlerini önlemekle yükümlüdür. Devlet de bu önlemlerin alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme ve önlemler alÄ±nmadÄ±ysa gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulayarak önlemlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlama yetkisine ve sorumluluÄŸuna sahiptir.

Ancak müteahhitler ve devlet yasal sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸi için, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± adeta bir ölüm kampÄ±na dönüÅŸmüÅŸtür. Ä°ÅŸçiler birer birer ölürken 3. havalimanÄ±nÄ±n mahallesine uÄŸramayan devlet, iÅŸçiler “artÄ±k ölmek istemiyoruz” dediÄŸinde bir anda inÅŸaatÄ± hatÄ±rlayÄ±vermiÅŸtir. Ä°ÅŸçilerin canlarÄ±nÄ± kurtarmak için deÄŸil, canlarÄ±nÄ± kurtarmak isteyen iÅŸçiyi gaza ve tazyikli suya boÄŸup, derdest etmek için!

TUVALET, YATAK, YEMEK, Ä°ÅžÇÄ° SAÄžLIÄžI

Ä°ÅŸçilerin iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin baÅŸkaca talepleri de söz konusudur: Madde 4: “Yatakhane, lavabo ve banyo temizliÄŸinin düzeltilmesi, tahtakurusu sorunun çözülmesi.” Madde 5: “Revir personelinin iÅŸçilerle ilgilenmesi, tedavi ve gerekli saÄŸlÄ±k malzemelerinin temin edilmesi.” Madde 13: “Yatak ve yemek verilmesi.” Madde 15: “Ä°ÅŸçi kÄ±yafetlerinin verilmesi.”

Ä°nÅŸaatlar, çok tehlikeli iÅŸyerleri grubunda yer almaktadÄ±r. Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunu’ndaki yasal kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra inÅŸaatlara özel bir “YapÄ± Ä°ÅŸlerinde Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi YönetmeliÄŸi” mevcuttur. Bu yönetmeliÄŸin 58. ve 59. maddelerine göre tuvalet, lavabo ve duÅŸlar; yeterli sayÄ±da ve hijyen ÅŸartlarÄ±na uygun olmak zorundadÄ±r. Dinlenme ve barÄ±nma yerleri (yatakhaneler) saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±na uygun olmalÄ±dÄ±r, iÅŸveren yeterli sayÄ±da karyola, ranza, yatak, battaniye ve benzerlerini saÄŸlamalÄ±, temiz bir halde bulundurmalÄ±, gerektiÄŸinde dezenfekte etmelidir.

Öte yandan iÅŸverenler, KiÅŸisel Koruyucu DonanÄ±mlarÄ±n Ä°ÅŸyerlerinde KullanÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Yönetmelik uyarÄ±nca iÅŸçilere standartlara uygun her türlü kiÅŸisel koruyucu donanÄ±mÄ± (özel iÅŸ kÄ±yafeti, baret, ayakkabÄ±, kemer vb) saÄŸlamakla sorumludur. Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Hizmetleri YönetmeliÄŸi’ne göre ise iÅŸverenler, yeterli personel ve donanÄ±ma sahip Ä°ÅŸyeri SaÄŸlÄ±k ve Güvenlik Birimi kurmak, iÅŸçilere iÅŸyerinde revir de dâhil olmak üzere gerekli saÄŸlÄ±k hizmetlerini ve malzemelerini saÄŸlamakla yükümlüdür.

Ä°ÅŸçilerin talepleri, iÅŸverenlerin bu yükümlülüklerinin gereÄŸini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devletin de buna göz yumduÄŸunu tüm çÄ±plaklÄ±ÄŸÄ± ile gözler önüne sermektedir. Ancak devlet tercihini yatakhanelerdeki tahtakurularÄ±nÄ± deÄŸil, iÅŸçileri ezmekten yana kullanmÄ±ÅŸtÄ±r.

EÅžÄ°T DAVRANMA, Ä°NSANCA MUAMELE

Ä°ÅŸçilerin taleplerinden biri de iÅŸçilerin ve formenlerin (ustabaÅŸÄ±larÄ±n) aynÄ± yemekhanede yemek yemesidir, yani formenlere ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmamasÄ±dÄ±r. Zaten Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n “eÅŸit davranma ilkesini” düzenleyen 5. maddesi uyarÄ±nca böyle olmasÄ± gerekmektedir. Ä°ÅŸçiler revir personelinin iÅŸçilere aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve ukala davranmamasÄ±nÄ± istemekte; iÅŸçilerin sorunlarÄ±nÄ± bildikleri halde görevini yerine getirmeyen yetkililerin görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmektedir. Ä°ÅŸverenin yükümlülüÄŸü iÅŸçinin fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumakla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Ä°ÅŸveren Borçlar Kanunu’nun 417. maddesi uyarÄ±nca iÅŸçinin kiÅŸiliÄŸini korumak, dürüstlük kurallarÄ±na uygun bir iÅŸyeri düzeni saÄŸlamak, iÅŸçilerin psikolojik tacize uÄŸramalarÄ±nÄ± engellemekle de yükümlüdür. Oysa inÅŸaatta tam tersi bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸçiler yasal kurallarÄ±n gereÄŸini talep etmekte, eÅŸit ve insanca muamele istemekte ancak bu talepleri hem hukuk hem insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir biçimde bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

HAKLAR KAÄžIT ÜZERÄ°NDE KALMASIN DÄ°YE…

3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin “bayram ikramiyesi” dÄ±ÅŸÄ±ndaki talepleri esasÄ± itibariyle zaten sahip olduklarÄ± ancak uygulanmayan haklarÄ±nÄ±n yaÅŸama geçirilmesine yöneliktir. Avrupa’nÄ±n en büyük havalimanÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±nda Avrupa’nÄ±n en kuralsÄ±z ve en vahÅŸi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± hüküm sürmektedir. Bu koÅŸullara isyan eden iÅŸçiler, Türkiye’de inÅŸaat baÅŸta olmak üzere kuralsÄ±z çalÄ±ÅŸmanÄ±n kural olduÄŸu tüm sektörlerdeki iÅŸçiler için iÅŸaret fiÅŸeÄŸini yakmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸverenin ve devletin tutumu açÄ±ktÄ±r. Bu tutumu deÄŸiÅŸtirebilecek olan ise haklarÄ±nÄ±n peÅŸine düÅŸen iÅŸçilerin mücadelesi ve iÅŸçilerin mücadelesine sunulacak destek ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 11:50

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