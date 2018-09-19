3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tutuklanmasÄ±na tepki yaÄŸdÄ±

Siyasi partiler, sendikalar ve meslek odalarÄ±, 'KÃ¶le deÄŸiliz' diyen havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Siyasi partiler, sendikalar ve meslek odalarÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle eylem yapan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinden 24'ünün tutuklanmasÄ±na tepki gösterdi. Emek Partisi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "GözdaÄŸÄ± sökmez; iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, koÅŸullar düzeltilsin" çaÄŸrÄ±sÄ± yaparken KESK, DÄ°SK ve TMMOB'un Ankara ÅŸubeleri ile Ankara Tabip OdasÄ± “3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin mücadelesi mücadelemizdir” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

EMEP: BU GÖZDAÄžI SÖKMEYECEKTÄ°R

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto eden 24 iÅŸçinin tutuklanmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iÅŸçilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek “GözdaÄŸÄ± sökmez, iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, koÅŸullar düzeltilsin” dedi.

Ücretlerin zamanÄ±nda ödenmesi, yataklardaki tahta kurularÄ±nÄ±n temizlenmesi, yemeklerin düzelmesi, iÅŸ cinayetleri önlenmesi gibi taleplerle iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± eylemlerinden dolayÄ± cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Tüzel; "GözaltÄ±na alÄ±nan 400’den fazla iÅŸçinin 4’ü sendikacÄ±, 24’ü hakkÄ±nda sudan gerekçelerle tutuklama kararÄ± verilmesi son zamanlarda sÄ±kça yaÅŸanan hukuk garabetleri silsilesinde yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. OHAL’in iÅŸçi grevlerini önlemek için uygulamaya konulduÄŸunu açÄ±kça itiraf eden siyasi erk, kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir OHAL baskÄ±sÄ±nÄ± devam ettiriyor. Zaten sendikalaÅŸmalarÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, istedikleri deÄŸil yönlendirildikleri sendikalara üye olmak zorunda bÄ±rakÄ±lan, grev yapmalarÄ± bir 'milli güvenlik sorunu' olarak görülen ve toplu sözleÅŸme süreçleri bizzat iktidar tarafÄ±ndan yönetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n hak talebiyle yaptÄ±klarÄ± eylemler de boÄŸulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

HavalimanÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n, gözaltÄ±ndayken iÅŸkenceye maruz kalmalarÄ±nÄ±n ve 24’ünün tutuklanmasÄ±nÄ±n, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± reddetme cesaretini gösteren iÅŸçilere yönelik bir cezalandÄ±rma olduÄŸunu vurgulayan Tüzel ÅŸöyle devam etti:

“Ancak iÅŸçiler sadece bireysel olarak cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. 24 iÅŸçinin tutuklanmasÄ± aynÄ± zamanda bütün iÅŸçiler ve emekçiler için gözdaÄŸÄ±dÄ±r. ‘Eyleme çÄ±karsanÄ±z, itiraz ederseniz, kendi aranÄ±zda örgütlenirseniz baÅŸÄ±nÄ±za gelecek olan budur’ denmektedir.

HÄ±zla içine yuvarlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kriz ortamÄ±nda arka arkaya birçok iÅŸletme kapÄ±sÄ±nÄ± kapatÄ±r, binlercesi kapatma noktasÄ±na gelirken krizin yükünü taÅŸÄ±mak için iÅŸçilerden fedakarlÄ±k isteyen iktidarÄ±n, en küçük bir hak aramayÄ± cezalandÄ±rma eÄŸiliminde olduÄŸunun göstergesidir bu. Eylemdeki iÅŸçiler 'Neden milletvekilleriyle görüÅŸtünüz', 'Neden WhatsApp grubu kurdunuz', 'Sizi kim kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±' gibi sorulara muhatap kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. Kamuoyu da “Ä°ÅŸçilerin bir takÄ±m karanlÄ±k güçler tarafÄ±ndan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' söylenerek ÅŸekillendirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

Ä°ÅŸçileri kÄ±ÅŸkÄ±rtan ÅŸeyin, inÅŸaat ÅŸirketlerinin havaalanÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve buna göz yuman iktidar olduÄŸuna dikkat çeken Tüzel; “Bu bakÄ±mdan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± etkeni, dÄ±ÅŸ güçlerde, karanlÄ±k odaklarda aramaya, muhalefet partilerini iÅŸaret ederek hedef saptÄ±rmaya gerek yoktur. 3. havaalanÄ± iÅŸçilerinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet aslÄ±nda bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na, hak ve adalet arayÄ±ÅŸÄ±ndaki bütün emekçilere yöneliktir. Muhtemel direniÅŸ, grev ve eylemlerin önünü almayÄ± amaçlamaktadÄ±r” dedi.

Ä°ÅŸçilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve onlarÄ±n haklÄ± mücadelesini desteklediklerini belirten Tüzel; “Tutuklanan iÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, iÅŸkence iddialarÄ±yla ilgili soruÅŸturmalar baÅŸlatÄ±lmalÄ±, sorumlular cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. HavaalanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± derhal düzeltilerek insana yakÄ±ÅŸÄ±r hale getirilmelidir. Bu gözdaÄŸÄ± sökmeyecektir” ifadelerini kullandÄ±.

ANKARA'DA KURUMLARDAN ORTAK AÇIKLAMA: 3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N MÜCADELESÄ° MÜCADELEMÄ°ZDÄ°R

Ankara'da bulunan sendika ve meslek örgütleri, 3. havalimanÄ± ve Cargill iÅŸçilerinin mücadelesinin gözaltÄ± ve tutuklama yoluyla bastÄ±rÄ±lmak istenmesine tepki gösterdi. YapÄ±lan açÄ±klamada, “3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin mücadelesi mücadelemizdir” denildi.

KESK, DÄ°SK, TMMOB Ankara ÅŸubeleri ve Ankara Tabip OdasÄ± yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klamada, 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesi iÅŸçilerinin mücadelesine destek verdi. Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Åžube'de düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “3. HavalimanÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerini görmezden gelip, tek bir yetkiliyi yargÄ±lamayanlar, 'Ä°ÅŸ kazalarÄ±na karÅŸÄ± önlemler alÄ±nsÄ±n, yatakhaneler-banyolar temiz olsun, tahtakurusu sorunu çözülsün, maaÅŸlar elden verilmesin, SGK ve vergi hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lmasÄ±n, ücretler zamanÄ±nda ödensin'diyen iÅŸçileri gözaltÄ±na alÄ±p, tutukladÄ±lar” dedi. Bitmek bilmeyen iÅŸ cinayetlerinde, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸini yok sayan, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakan binlerce iÅŸçinin taleplerini sahiplendiklerini belirten Görgün, insanca çalÄ±ÅŸma ve insanca yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± talep ettiÄŸi için tutuklanan iÅŸçilerin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi. Görgün, “3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin mücadelesi mücadelemizdir” dedi.

AyrÄ±ca havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gün, Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin de aynÄ± biçimde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Görgün, devletin zor araçlarÄ±nÄ± kullanarak iÅŸçileri köle gibi çalÄ±ÅŸmaya zorlamasÄ±nÄ±, iÅŸçilere yapÄ±lan bu ihlalleri ve zulmü görmemeye, duymamaya çalÄ±ÅŸan yetkilileri ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

ADANA'DAN TEPKÄ°: ÅžÄ°RKETÄ°N GÖZALTI ARAÇLARI BU DÜZENÄ°N SEMBOLÜ OLMUÅžTUR

DÄ°SK Bölge TemsilciliÄŸi’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Adana'da DÄ°SK binasÄ± önünde tutuklanan havalimanÄ± iÅŸçilerinÄ±n tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenlendi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na KESK, TMMOB yöneticileri ve üyeleri, HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Åževkin ve Orhan Sümer katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± okuyan DÄ°SK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin YaÅŸar GündoÄŸdu, “Jandarma karakollarÄ±nÄ±n önündeki taÅŸeron ÅŸirket imzalÄ± 'gözaltÄ±' araçlarÄ±, bu düzenin sembolü olarak tarihe geçmiÅŸtir” dedi.

GündoÄŸdu, “AKP iktidarÄ± ‘köle deÄŸiliz’ diyen havalimanÄ± iÅŸçilerini gözaltÄ±na alarak, Türkiye’nin tüm iÅŸçi ve emekçilerine 'HayÄ±r kölesiniz' yanÄ±tÄ± vermiÅŸtir. Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, devletin zor aygÄ±tlarÄ± kullanÄ±larak dayatanlar bilsin ki, 29 Ekim’de bir siyasi gösteri ile açmak istedikleri HavalimanÄ±, doÄŸa katliamÄ±yla, iÅŸçi ölümleriyle, iÅŸçilerin haklÄ± taleplerinin zor kullanarak ezilmek istenmesiyle, yandaÅŸlarÄ± zengin eden döviz üzerinden garantili sözleÅŸmelerle anÄ±lacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

GündoÄŸdu, "Bu kare lekenin daha fazla büyümemesi içi iÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor" dedi. (Ä°ÅžÇÄ°-SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

HDP: Ä°ÅžÇÄ°LERE SALDIRI HAMLESÄ° BAÅžLATILDI

HDP Milletvekilleri Erkan BaÅŸ, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, DilÅŸat Cambaz, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Garo Paylan, RÄ±dvan Turan ve Zeynel Özen; 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda haklarÄ±nÄ± talep eden iÅŸçilerin tutuklanmasÄ± üzerine Metris Cezaevi önünde açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamaya iÅŸçilerin aileleri ve DÄ°SK yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, “Burada devlet ve ÅŸirketler iÅŸveren konumundadÄ±r, bu operasyon aynÄ± zamanda iÅŸçileri susturma operasyonudur. Bizler iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Ä°stanbul Milletvekili Erkan BaÅŸ ise “Talepleri son derece insani olmanÄ±n ötesinde, mevcut yasalarca da uygulanmak zorunda olunan ÅŸeyler. Ä°ÅŸçilerin talepleri için suçlanmasÄ± söz konusu olamaz. O ÅŸantiyeden sorumlu olan devlet ve tüm patronlar soruÅŸturulmalÄ±, yargÄ±lanmalÄ±. Siz insanlarÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaya mahkum edemezsiniz. DoÄŸrusu, savcÄ±larÄ±n, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸçileri bu koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ranlar hakkÄ±nda iÅŸlem yapmasÄ± iken, iÅŸçi kardeÅŸlerimize dönük saldÄ±rÄ± hamlesi baÅŸlatÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.

“3. havalimanÄ±ndaki geliÅŸmeler bu memleketteki adaletsizliÄŸin boyutlarÄ±nÄ± gösterirken iÅŸçilerin ne kadar insani olmayan koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya serdi” diyen DÄ°SK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber SaygÄ±lÄ±, “Biz önümüzdeki günlerde metal sektöründen tekstil sektörüne, çok büyük iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Bugün inÅŸaat iÅŸçilerine yapÄ±lan saldÄ±rÄ± gözdaÄŸÄ± niteliÄŸinde. Ä°ÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak olan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, önümüzdeki günlerde bu geliÅŸmelere tavÄ±r koyacak, isyan edecek. Ä°syan ettiren devlettir, patronlardÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

3. havalimanÄ± polis ve jandarma iÅŸgali altÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 15:42

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