3. havalimanÄ± polis ve jandarma iÅŸgali altÄ±nda

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri ÅŸantiyedeki son durumu Evrensel'e anlattÄ±: GÃ¶zaltÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor, iÅŸten atÄ±lanlar var, ÅŸantiye polis ve jandarma ablukasÄ± altÄ±ndaâ€¦

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

ÇalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle iÅŸçilerin iÅŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± 3. HavalimanÄ±’nda polis ve jandarma ablukasÄ± sürüyor. Her köÅŸe baÅŸÄ±nda TOMA’larÄ±n bulunduÄŸu ÅŸantiyede, jandarma ve polisin devriye geziyor, giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda iÅŸçiler sÄ±kÄ± bir aramadan geçiriliyor. Ä°ÅŸçilerin çay içtiÄŸi bölgelerde bile iÅŸçiden çok jandarma ve polis bulunuyor. Patronun verdiÄŸi listede adÄ± geçen iÅŸçiler gözaltÄ±na alÄ±nmaya devam ederken gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± artan baskÄ±lar nedeniyle iÅŸi bÄ±rakÄ±p giderken bir yandan da yeni iÅŸçi alÄ±nÄ±yor. Milletvekili ve sendikacÄ±larÄ±n ÅŸantiye içine girerek iÅŸçilerle görüÅŸmeleri ise polis tarafÄ±ndan engelleniyor.

Ä°ÇERÄ°DE OLAÄžANÜSTÜ BÄ°R DURUM VAR

Åžantiye içinde ise olaÄŸanüstü bir hal yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren bir iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°ÅŸçiler aramadan geçiriliyor. HavalimanÄ±na girerken giriÅŸ kartÄ± ve kimlik istiyorlar. Liste var ellerinde. Tek tek bakÄ±larak listede adÄ± bulunanlar gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. GeçtiÄŸimiz cumartesi akÅŸamÄ± koÄŸuÅŸlara yeniden baskÄ±nlarÄ± yapÄ±ldÄ±, 100’ün üzerinde gözaltÄ± var. ‘Bu olaÄŸanüstü durumda çalÄ±ÅŸamayÄ±z’ deyip iÅŸi bÄ±rakÄ±p eve giden çok sayÄ±da iÅŸçi arkadaÅŸÄ±m oldu. Kamp alanÄ±nda kalanlar iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±lar. Mecbur olanlar çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Polis ve jandarma tarafÄ±ndan sürekli devriye gezmesi, her köÅŸe baÅŸÄ±nda TOMA’larÄ±n bulunmasÄ± arkadaÅŸlarÄ± rahatsÄ±z ediyor. Ä°ÅŸçilerin akÅŸam paydosunda gelip çay içtikleri kahveler var, orada oturanlarÄ±n 100’ü iÅŸçiyse 150’si jandarma ve polis. HazÄ±r kÄ±ta bekliyorlar.”

GÖZALTINA ALINANLAR Ä°ÅžTEN ATILDI

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu ve bazÄ± vekillerin iÅŸçilerle görüÅŸmek için içeri girmek istediklerini ancak alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, “GözaltÄ±na alÄ±nÄ±p daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçilerden bazÄ±larÄ± iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸ. Bir iÅŸçi aradÄ±; ‘Abi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m için taÅŸeron firma çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z vermiÅŸ. GözaltÄ±ndan çÄ±ktÄ±k kamp alanÄ±na giremedik’ dedi. Bir taraftan yeni iÅŸçi alÄ±nÄ±yor. Bir taraftan da iÅŸi bÄ±rakanlar var. Ä°ÅŸi bÄ±rakÄ±p giden iÅŸçi sayÄ±sÄ± fazla” diye konuÅŸtu.

AVUKATLARA DAHÄ° BÄ°LGÄ° VERÄ°LMÄ°YOR

GeçtiÄŸimiz cuma günü eylem baÅŸlatan ve sonrasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 401 iÅŸçiden 275 serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken kalanlar Arnavutköy, Arnavutköy-Yavuz Selim, Eyüp ve Maslak jandarma karakolunda gözaltÄ±nda tutuluyor. Avukatlara dahi iÅŸçilerle ilgili bilgi verilmiyor.

GÃ¶zaltÄ±ndaki iÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeyen avukatlardan suÃ§ duyurusu

Ä°nÅŸaat iÅŸÃ§ilerinden Fatih AltaylÄ±'ya yanÄ±t

Ä°ÅŸÃ§ilere destek verdikleri iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:31

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