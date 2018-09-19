BÄ°FOâ€™nun 2018-2019 programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±: Yeni eserler ve usta solistler

Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±, 2018-2019 sezonunda da dolu dolu bir programla sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak.

Özlem ERTAN

Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±nÄ±n (BÄ°FO) Türkiye’nin klasik müzik kültürüne, birikimine katkÄ±da bulunan en önemli müzik topluluklarÄ±ndan biri olduÄŸuna kuÅŸku yok. KurulduÄŸu 1999 senesinden beri dünyanÄ±n en önemli solistlerine eÅŸlik eden BÄ°FO, albümleri ve konserleriyle Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda da tanÄ±nÄ±yor, seviliyor. Orkestra, 2018-2019 sezonunda da dolu dolu bir programla sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak.

Önceki akÅŸam kültür-sanat gazetecileriyle bir araya gelen Borusan KocabÄ±yÄ±k VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Zeynep Hamedi, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ve BÄ°FO, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi Müdürü AydÄ±n Dorsay, ekonomik krize raÄŸmen BÄ°FO’nun aynen devam edeceÄŸini özellikle belirttiler.

KONSER ÖNCESÄ° SÖYLEÅžÄ°LER

Üstelik önümüzdeki dönemde yenilikler de bizi bekliyor. Mesela bundan sonra konserlerden önce Müzik YazarÄ± Serhan Bali’nin söyleÅŸileri olacak. Konserde çalÄ±nacak eserlere ve bestecilerine odaklanacak söyleÅŸilere solistler ve ÅŸef de katÄ±lacak. Ä°stanbullu sanatseverler hatÄ±rlar, Akbank Oda OrkestrasÄ±nÄ±n her konserinden önce Åžef Cem Mansur’un yarÄ±mÅŸar saatlik sohbetleri olurdu. Sanatseverleri eserler ve yaratÄ±cÄ±larÄ± hakkÄ±nda bilgilendiren Mansur, onlar hakkÄ±nda ilginç detaylar da aktarÄ±rdÄ±. Akbank Oda OrkestrasÄ± kapandÄ±ÄŸÄ±ndan beri eksikliÄŸini hissettiÄŸim bir ÅŸeydi konser öncesi söyleÅŸiler. Borusan’Ä±n bu sezon böyle bir iÅŸe giriÅŸmesi sevindirici. BÄ°FO’nun konserlerine gidecek tüm müzikseverlerin, öncesinde düzenlenecek bu sohbetlere de katÄ±lmasÄ±nÄ± öneririm.

2018, Türkiye’de doÄŸup dünyanÄ±n en büyük opera sahnelerinde parlayan, müzik tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Soprano Leyla Gencer’in onuncu ölüm yÄ±l dönümü. Bu vesileyle açÄ±lan ve Leyla Gencer’in kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±ndan oluÅŸan sergi, Borusan Müzik Evinde ziyaret edilebilir. Eylülün 28’inde Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ± düzenlenecek. Sene sonunda ise sanatçÄ±yla ilgili belgeselin gösterimi olacak.

Leyla Gencer ile ilgili yeni etkinlikler planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da müjdesini veren Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n unutulmaz sopranonun uzun yÄ±llar sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Milano’daki La Scala Sahnesinde yapÄ±lmasÄ± için görüÅŸmelerin devam ettiÄŸinden söz etti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n üç yÄ±l da bir deÄŸil de iki senede bir yapÄ±lmasÄ± da gündemde.

AÇILIÅž DÜNYA PRÖMÄ°YERÄ°YLE

Åžimdi gelelim BÄ°FO’nun sezon programÄ±na. Bu sene dünya ve Türkiye prömiyerleri ile dolu geçecek. AvusturyalÄ± Åžef Sascha Goetzel yönetimindeki BÄ°FO’nun 4 Ekim’de Lütfi KÄ±rdar Salonunda vereceÄŸi açÄ±lÄ±ÅŸ konserinde FazÄ±l Say’Ä±n ‘Flüt Konçertosu’ dünyada ilk kez seslendirilecek. Eseri yorumlayacak Bülent Evcil, Türkiyeli sanatseverlerin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir müzisyen olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda BÄ°FO’nun da flüt grup ÅŸefi.

Sezonun 8 KasÄ±m’da düzenlenecek ikinci konserinde ise BÄ°FO’yu Gürer Aykal yönetecek. Bu konserde Cumhuriyet dönemi bestecilerinin eserleri, aralarÄ±nda Usta Piyanist Gülsin Onay’Ä±n da olduÄŸu solistler tarafÄ±ndan seslendirilecek.

ArdÄ±ndan ise sanatseverleri yine bir prömiyer bekliyor. Katia & Marielle Labèque piyano ikilisi, 20 AralÄ±k’taki konserde Londra Filarmoni, Dresden Filarmoni, Orquesta Nacional de España, Orchestre de Paris ve Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±nÄ±n ortak sipariÅŸi olan Dessner’in ‘Ä°ki Piyano için Konçerto’sunun Türkiye prömiyerini yapacak.

Ä°stanbul’da sÄ±k sÄ±k dinlemeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Usta Çellist Mischa Maisky ise 24 Ocak’ta Dvorak’Ä±n ‘Çello Konçertosu’nu Sascha Goetzel yönetimindeki BÄ°FO eÅŸliÄŸinde yorumlayacak.

PERKÜSYON SÄ°HÄ°RBAZI

Piyano Virtüözü Rudolf Bucbinder, 13 ve 14 Ocak’ta gerçekleÅŸtireceÄŸi iki konserde Brahms konçertolarÄ±nÄ± seslendirecek.

28 Åžubat’ta “perküsyon sihirbazÄ±” olarak tanÄ±nan dünyaca ünlü SanatçÄ± Evelyn Glennie’i dinleyeceÄŸiz. SanatçÄ±, Kamran Ä°nce’nin yeni eserini dünyada ilk kez seslendirecek. Tamamen Ä°nce’nin yapÄ±tlarÄ±na ayrÄ±lan konserde BÄ°FO’yu da besteci yönetecek.

Onursal Åžef Gürer Aykal ile Sürekli Åžef ve Sanat Yönetmeni Sascha Goetzel BÄ°FO ile birlikteliklerini iki ayrÄ± konserde kutlayacaklar. Gürer Aykal yönetimindeki BÄ°FO’nun Piyanist Denis Kozhukhin’e eÅŸlik edeceÄŸi 20. yÄ±l konseri 14 Mart’ta olacak. Sascha Goetzel yönetimindeki BÄ°FO’nun Keman Virtüözü Nemanja Raduloviæ’e eºlik edeceÄŸi 10. yÄ±l konseri 16 MayÄ±s’ta.

BRUCKNER VE BRAHMS

25 Nisan’da ise sezonun en dikkat çekici konserlerinden biri var. Bruckner’in ‘Te Deum’u ve Bahms’Ä±n Bir Alman Requiem’i Alois Glassner yönetimindeki Salzburg Bach Korosu, Soprano Miah Persson, Mezzosoprano Elena Maximova, Tenor Rame Lahaj ve Basbariton Adam Plachetka tarafÄ±ndan seslendirilecek.

BÄ°FO bu yÄ±l da AvrupalÄ± dinleyicilerle buluÅŸacak. 5-13 AralÄ±k’ta aralarÄ±nda Stuttgart, Friedrichshafen, Amsterdam, Aachen ve Paris’in de olduÄŸu kentlerde konserler verilecek.

Türkiye’de oda müziÄŸi denince ilk akla gelen topluluk olan Borusan Quartet ise bu sezon hem Anadolu hem de Avrupa yakasÄ±nda dinleyicilerle buluÅŸuyor. TopluluÄŸun yeni sezon repertuvarÄ± ise Viyana klasiklerinden oluÅŸuyor.

Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ± bu sezon bizi klasik müzikle dolu günler bekliyor. MüziÄŸin ve genel anlamda sanatÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±karmayÄ± ihmal etmeyin.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 20:53

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