KeleÅŸoÄŸlu'dan SoÃ§i yorumu: Suriyeâ€™de mesajlar bombalarla veriliyor

Akademisyen Erhan KeleÅŸoÄŸlu, ErdoÄŸan ve Putinâ€™in Ä°dlib'e iliÅŸkin SoÃ§i'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi zirveyi ve sonuÃ§larÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in dün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± sürüyor. Ä°ktidar yanlÄ±sÄ± basÄ±nda ‘zafer’ olarak sunulan anlaÅŸma sonrasÄ± Suriye’nin Humus ve Lazkiye kentlerine saldÄ±rÄ±lar düzenlendi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n Akdeniz’de bulunan Fransa gemisinden gerçekleÅŸtiÄŸini açÄ±klarken, Ä°dlib’de ÅŸimdilik operasyon olmayacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Soçi’de varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeleri Evrensel'e yorumlayan KHK ile ihraç edilen Akademisyen Erhan KeleÅŸoÄŸlu, mutabakatÄ±n iktidar yanlÄ±sÄ± basÄ±nda yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ‘zafer’ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ‘zaman kazanma’ olduÄŸuna dikkat çekti. Bölgede tüm unsurlarÄ±n sahaya güç yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KeleÅŸoÄŸlu “Ä°dlib’de mesajlar bombayla, füzeyle veriliyor” dedi.

BU BÄ°R GÜÇ OYUNU

Tahran zirvesinde ateÅŸkesin kabul edilmediÄŸini hatÄ±rlatan KeleÅŸoÄŸlu, “Topyekün bir saldÄ±rÄ± da gündemde deÄŸildi, kÄ±smi bir operasyon yapÄ±lmasÄ± konuÅŸulmuÅŸtu. Bu gelinen aÅŸamada operasyonun askÄ±ya alÄ±nmasÄ± esasÄ±nda çok da beklenmedik bir geliÅŸme olmadÄ± bana kalÄ±rsa. DolayÄ±sÄ±yla pazarlÄ±k süreci devam ediyor. SonrasÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ± oldu ve Arap basÄ±nÄ±na da yansÄ±dÄ±, Türkiye tarafÄ±ndan muhaliflere önemli bir silah sevkiyatÄ± oldu. Bütün taraflar ellerindeki gücü, askeri gücü, oraya yÄ±ÄŸdÄ±lar, bir yandan diplomasi yürüyor, bir yandan da diplomasi ile beraber taraflar sahaya güç yÄ±ÄŸÄ±yorlar, çok riskli bir süreç, herkes açÄ±sÄ±ndan” dedi.

TÜRKÄ°YE’YE TASFÄ°YE GÖREVÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

KÄ±smi bir operasyonun bile Ä°dlib içerisindeki dengeleri deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini belirten KeleÅŸoÄŸlu, “Bir ara dönemden geçiyoruz. Yani Ä°dlib meselesi biraz daha zamana yayÄ±lacak gibi görünüyor. Rusya’nÄ±n esas amacÄ± bir ÅŸekilde oradaki yabancÄ± cihatçÄ±larÄ±n, selefi cihatçÄ±larÄ±n tasfiye edilmesi. Perde arkasÄ±nda Çin’in de, küresel güçler babÄ±nda konuÅŸacak olursak, esas amacÄ± o. Suriye açÄ±sÄ±ndan da benzer bir ÅŸey var, zaten Esad ülkede denetim saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yani Türkiye’ye zaman verdiler, ‘Siz çözebiliyorsanÄ±z çözün’ dediler.

Åžimdi Ä°dlib’in içerisindeki dengeleri deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸacak Türkiye. Türkiye’ye açÄ±lan kredi o. ‘Ä°ster siz çözün’, yani Türkiye eliyle, isterse oradaki masaya oturabilecek muhalifler, , eliyle çözün. Ciddi aÄŸÄ±r bir maliyet bu. Yani Türkiye doÄŸrudan bunlara müdahale mi edecek, yoksa ortak bir operasyon mu yapacak, muhaliflerle beraber, göreceÄŸiz. Bu becerilir mi becerilemez mi tam bir muamma” diye konuÅŸtu.

HERKES MASADAKÄ° YERÄ°NÄ° SAÄžLAMLAÅžTIRMAYA ÇALIÅžIYOR

Soçi’da varÄ±lan mutabakat sonrasÄ± Lazkiye ve Humus’un vurulduÄŸunu hatÄ±rlatan KeleÅŸoÄŸlu, Rusya’nÄ±n bu saldÄ±rÄ±dan Fransa’yÄ± sorumlu tuttuÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. KeleÅŸoÄŸlu, “BatÄ±lÄ±lar ÅŸöyle bir mesaj veriyorlar: ‘Biz devredeyiz, bizi devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakamazsÄ±nÄ±z, kendi kendinize bir çözüm üretemezsiniz’.Bu herkese bir mesaj. Yani Rusya’ya olduÄŸu kadar Türkiye’ye de bir mesaj” dedi.

“Her taraf Suriye konusunda kurulacak masada kendi yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸÄ±yor” diyen KeleÅŸoÄŸlu devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bunu yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken de askeri gücünü kullanÄ±yor. Yani mesajlar Suriye’de bombalarla veriliyor, füzelerle veriliyor, sahaya yÄ±ÄŸÄ±lan askerlerle veriliyor. Sahadaki vekiller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veriliyor. Türkiye’nin orada 12 tane gözlem noktasÄ± var, gözlem noktalarÄ±nÄ±n da kalÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi, silah ve asker yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± da yaptÄ± sÄ±nÄ±ra. Türkiye ÖSO’ya ve kendine yakÄ±n olan gruplara, destek vererek kendi konumunu güçlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Zaten FÄ±rat KalkanÄ± ve Afrin bölgesinde doÄŸrudan kontrolü var Türkiye’nin. Ruslar yine sahadalar, AmerikalÄ±lar FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda sahadalar ve kimseyi geçirmiyorlar. Ne RuslarÄ± ne de Suriye ordusunu geçiriyorlar. DolayÄ±sÄ±yla herkes bizzat sahada olarak bir yandan diplomasi yürütürken, zaman zaman da bu tür mesajlar vererek elini güçlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor, olan bu.”

SURÄ°YE SAVAÅžININ SPONSOR GÜÇLERÄ° BÄ°ZZAT SAHAYA Ä°NDÄ°

“Suriye sayfasÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ kapanmaya baÅŸladÄ±, yani görünüyor artÄ±k, bir müzakere süreci...” ifadelerini kullanan KeleÅŸoÄŸlu, “GeçtiÄŸimiz hafta AmerikalÄ±lar bir öneri paketi sundular Cenevre’ye, anayasayla ilgili. Diyorlar ki ‘Suriye’nin kuzeydoÄŸusundaki güçler de davet edilsin’. Yani Suriye Demokratik Güçlerini kast ediyorlar. ABD zaten hem Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki bölgelerde üsler elde etmiÅŸ durumda. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu ve batÄ±sÄ± arasÄ±nda küresel iki güç, ABD ve Rusya, nüfuz bölgeleri oluÅŸturdu. Buna da mümkün olduÄŸunca riayet etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar birbirleriyle çatÄ±ÅŸmamak için.

ABD bölgede güçlü bir biçimde kendini gösteriyor, ‘ABD haricinde bir oyun kurmak, Suriye’nin geleceÄŸine dair çok mümkün deÄŸil’ mesajÄ± veriyorlar.

Ä°srail zaten sürekli özellikle Ä°ran ve Hizbullah hedeflerine yönelik saldÄ±rÄ±lar düzenliyor, Ä°ran etkisini kÄ±rmak Ä°srail’in birincil hedefi ve ABD’nin de. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunu tutmasÄ±nÄ±n nedeni IÅžÄ°D’in tasfiyesi olduÄŸu kadar Ä°ran’Ä±n etkisini de kÄ±rmak. Yani burasÄ±, Ä°ran-Irak-Suriye-Lübnan arasÄ±ndan bir tampon bölge gibi. ABD ve Ä°srail’in ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir politika.

Önceden vekalet savaÅŸÄ± olarak cereyan eden Suriye iç savaÅŸÄ±nda sponsorluk yapan taraflar bilfiil sahaya indiler. Türkiye sahaya indi, Amerika sahada, Ä°ran askerleriyle, danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla sahada ve Ruslar da sahadalar” dedi.

TÜRKÄ°YE’YÄ° BEKLEYEN RÄ°SKLER

“Peki bunlar, cihatçÄ±lar ne olacaklar, nereye gidecekler?” sorusunu da yönelten KeleÅŸoÄŸlu, Türkiye’nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± olasÄ± risklere de dikkat çekti: “Bu cihatçÄ±lar Türkiye’nin hemen sÄ±nÄ±rÄ±nda ve Türkiye cihatçÄ±larÄ± tasfiye etme görevini üstlenmiÅŸ oldu. HTÅž dediÄŸimiz örgüt el Kaide’nin devamcÄ±sÄ±. Zorlu bir süreç, selefi cihatçÄ±larÄ±n ideolojisi belli, uluslararasÄ± sansasyonel eylemleri yaklaÅŸÄ±k 20 senedir yapan bir akÄ±lla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Türkiye’de de iç güvenlik anlamÄ±nda da bir risk olduÄŸunu söyleyebiliriz. Türkiye’ye dönük sansasyonel eylemler gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸabilirler, bir tasfiye operasyonu baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anda. Zaten bu tür mesajlar da veriyorlar, geçtiÄŸimiz günlerde sosyal medyadan yayÄ±n yapan birisi sÄ±nÄ±rdan Türkiye’ye yönelik, ‘Bizi satmayÄ±n, bizi satarsanÄ±z Hatay’Ä± ReyhanlÄ±’yÄ± alÄ±rÄ±z’ diyorlardÄ±. Riskli bir süreç” dedi.

AB YENÄ° BÄ°R MÜLTECÄ° AKININDAN ÇOK ÇEKÄ°NÄ°YOR

Bütün taraflarÄ±n birbirine zaman tanÄ±mak konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten KeleÅŸoÄŸlu, “Avrupa BirliÄŸi yeni bir mülteci akÄ±nÄ±ndan çok çekiniyor. ABD ve Avrupa BirliÄŸi de baÅŸta Rusya’ya ‘Böyle bir operasyona giriÅŸmeyin, giriÅŸirseniz maliyeti aÄŸÄ±r olur’ mesajÄ± verdi.

Zaten Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov’la operasyonun ertelenmesi ya da tamamÄ±yla askÄ±ya alÄ±nmasÄ± için görüÅŸmüÅŸtü” ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan ve Putin'den ortak aÃ§Ä±klama: Ä°dlib'de silahsÄ±z bÃ¶lge kurulacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:39

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