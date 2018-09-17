ErdoÄŸan ve Putin'den ortak aÃ§Ä±klama: Ä°dlib'de silahsÄ±z bÃ¶lge kurulacak

Suriye ordusu cihatçÄ±larÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu silahlÄ± gruplarÄ±n ellerindeki son büyük ÅŸehir olan Ä°dlib'e yönelik operasyona hazÄ±rlanÄ±rken Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerin radikal gruplardan ayrÄ±lmasÄ± ve sivillerin durumu gibi konularÄ± görüÅŸmek için Soçi'de bir araya geldi. Son olarak 7 Eylül'de üçlü Tahran zirvesinde görüÅŸen iki lider, 10 gün içinde ikinci kez bir araya gelmiÅŸ oldu. 14:51'de baÅŸlayan görüÅŸme 16:41'de sona erdi ve 110 dakika sürdü.

PUTÄ°N: ÖNEMLÄ° MUTABAKATLARA ULAÅžTIK

Ortak açÄ±klamada ise ilk konuÅŸmayÄ± yapan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, görüÅŸmeyi yapÄ±cÄ± ve kapsayÄ±cÄ± olarak deÄŸerlendirdi. Ä°kili iliÅŸkilerinde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Putin, “Bu sene 7 ay içerisinde ticaret hacmimiz yüzde 34 artmÄ±ÅŸtÄ±r ve 15 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kili ticarette milli para birimleri kullanmamÄ±z lazÄ±m. Önümüzdeki sene Türkiye ve Rusya turizm yÄ±lÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik” dedi.

Suriye’deki geliÅŸmelerin geniÅŸ bir ÅŸeklide görüÅŸüldüÄŸünü belirten Putin “Çok önemli mutabakatlara ulaÅŸtÄ±k. Rusya olarak endiÅŸelerimiz, Ä°dlib’teki savaÅŸçÄ±larÄ±n Halep’e ve Rus üslerine saldÄ±rma tehlikesi var. 15 Ekim tarihinde silahsÄ±zlanma bölgesi, Nusra’daki savaÅŸçÄ±lar bu bölgeden çekilecekler. O bölgeden, SayÄ±n ErdoÄŸan’Ä±n teklifiyle aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±k. Bütün muhalif gruplar 15-20 kilometre çekilecekler. Kontrolü, Rus ve Türk askerler ortak yapÄ±lacak” diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN: SÄ°LAHTAN ARINDIRILMIÅž BÖLGE OLUÅžTURULACAK

Tahran’daki zirvede alÄ±nan kararlarÄ± deÄŸerlendirdiklerini söyleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, “Türkiye olarak hassasiyetlerimizi açÄ±kça ifade etmiÅŸtik. Bugün de vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mutabakatÄ± sahada nasÄ±l hayata geçirebileceÄŸimizi müzakere etme imkanÄ±nÄ± bulduk. Ä°dlib’de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± endiÅŸelerimizi hedef alan çÄ±kÄ±ÅŸ yolu bulunmasÄ±nda çok önemli mesafe kat ettik. Muhalifler ve rejim kontrolü arasÄ±ndaki alanlar arasÄ±nda silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k” dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 22:34

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