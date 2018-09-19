'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanÄ± iÅŸÃ§isi tutuklandÄ±

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

2013 yÄ±lÄ±nda ihalesi yapÄ±lan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanÄ±tÄ±lan 3. havalimanÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettikleri için gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 iÅŸçiden 24'ü tutuklandÄ±. 4'ü adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla 14 Eylül’de eylem yapan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri, aynÄ± gece koÄŸuÅŸlarÄ± basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan 400'den fazla iÅŸçiden bir kÄ±smÄ± emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dün GaziosmanpaÅŸa (GOP) Adliyesi’ne getirilen iÅŸçilerin ifadesini almayan savcÄ±, 43 iÅŸçiden 15'inin adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi, 28 iÅŸçiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk etti.

WHATSAPP GRUBU TUTUKLAMA TALEBÄ° GEREKÇESÄ° OLDU

Ä°ÅŸçilerin, “Kamu malÄ±na zarar verme”, “Polise mukavemet”, “ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’na muhalefet”, “Ä°ÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali” iddialarÄ±yla tutuklanmalarÄ± istendi. SavcÄ± Ali Özgilik, tutuklama talebine gerekçe olarak "iÅŸçilerin jandarma baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda slogan atarak kolluk kuvvetinin müdahalesine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±" ve “Grup DireniÅŸ” isimli WhatsApp grubu oluÅŸturmalarÄ±nÄ± gösterdi.

SavcÄ±, adli kontrol talebine ise "kuvvetli suç ÅŸüphesi", "kaçma ÅŸüphesi", "delilleri yok etme ÅŸüphesi", "tanÄ±k, maÄŸdur veya baÅŸkalarÄ± üzerinde baskÄ± giriÅŸiminde bulunma ÅŸüphesi" iddialarÄ±nÄ± dayanak yaptÄ±.

AÄ°LELERE GÜVENLÄ°K ENGELÄ°

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için eylem yapan iÅŸçiler 4 gün gözaltÄ±nda tutuldu. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda 2 günlük iÅŸçi de vardÄ± aylarca çalÄ±ÅŸan da. 4 gün boyunca yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hangi karakolda tutulduÄŸunu dahi öÄŸrenemeyen aileler, gözaltÄ±ndaki iÅŸçilerin dün öÄŸlen saatlerinde adliyeye çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince soluÄŸu GOP Adliyesi’nin önünde aldÄ±. Emek Partisi (EMEP) Ä°l yöneticileri, GaziosmanpaÅŸa Ä°lçe yöneticileri ve üyeleri ile HDP milletvekilleri Ali KenanoÄŸlu, Zeynel Özen, DilÅŸad Canbaz Kaya ve Erkan BaÅŸ iÅŸçilere destek için adliye önüne geldi. Adliye önünde yalnÄ±zca aileler yoktu elbette. Çok sayÄ±da sivil ve çevik kuvvet polisi ile jandarma görevlileri adliyeyi abluka altÄ±na aldÄ±. Adliyenin her iki giriÅŸinde de birer toma ve akrep bekletildi. Güvenlik güçleri ailelerin adliye içine girmesini engelledi.

Ä°ÅžÇÄ°LER ADLÄ°YEDEYKEN ÅžANTÄ°YEDE ARAMA YAPILDI

JandarmanÄ±n sorgular sÄ±rasÄ±nda iÅŸçilerin 3. havalimanÄ± ÅŸantiye alanÄ±ndaki yatakhanelerine girdiÄŸi ve arama yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi geldi. SavcÄ±lÄ±k sorgusunun hemen öncesinde yapÄ±lan arama “tutuklama için delil üretme çabasÄ± mÄ±” sorusunu akÄ±llara getirdi.

24 Ä°ÅžÇÄ° TUTUKLANDI, 19 Ä°ÅžÇÄ° ADLÄ° KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sabah 7.15'ye ilk kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, savcÄ±nÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesini talep ettiÄŸi 15 iÅŸçi için aynÄ± yönde karar verdi. ArdÄ±ndan verilen kararda ise tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 iÅŸçiden 24'ünün tutuklanmasÄ±na, 4'ünün ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmedildi.

Tutuklanan iÅŸçilerin isimleri ÅŸöyle:

Akif AltÄ±nÄ±ÅŸÄ±k, AnÄ±l Deniz Gider, Bilal Topcu, Birkan Topcu, Cihan SarÄ±bulak, Deniz Aslan, Fatih Mukan, Ferhat Uyar, Hasan Çetin, Ä°lker Kurt, Mehmet Cemal Demir, Muhammet YiÄŸen, Murat AltuntaÅŸ, Musa KarakuÅŸ, Mustafa Atay, Özkan ÖzkanlÄ±, Ramazan Gözel, RÄ±dvan Gönül, Selami SaribuÄŸa, Servet Gözel, Teyip KÄ±rÄŸÄ±n, UÄŸur KaradaÅŸ, Yunus Özgür, Yusuf YÄ±lmaz.

GaziosmanpaÅŸa 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi’nin tutuklama gerekçesi ise ÅŸöyle:

“Görevi yaptÄ±rmamak için direnme, iÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali, kamu malÄ±na zarar verme ve toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahlÄ± katÄ±lma, suçlarÄ±nÄ±n vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu kuvvetli suç ÅŸüphesini gösteren somut delillerin mevcut olduÄŸu, delillerin henüz toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinden ayrÄ± ayrÄ± tutuklanmalarÄ±na…”

Ä°ÅžÇÄ°LER KARARA TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Karara tepki gösteren iÅŸçilerin sinir krizi geçirdiÄŸi bilgisi geldi. Avukatlar, iÅŸçilerin tutulduÄŸu nezarethaneden baÄŸrÄ±ÅŸ ve kapÄ±ya, demire vurma sesleri geldiÄŸini aktardÄ±. Bir grup avukat, bilgi vermek için nezarethaneye geçti.

HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine iÅŸkence iddiasÄ±

'Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ° YOK'

FotoÄŸraf: Evrensel

Adliye önündeki bekleyiÅŸte konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸumuz aileler olanlara anlam vermekte güçlük çekiyordu. Baba Süleyman Aslan, oÄŸlunun 1 seneye yakÄ±ndÄ±r havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. OÄŸlunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aktaran baba Aslan, “Çok fazla pire olduÄŸunu, yemekhanenin yemeÄŸinin yenilemeyecek kadar kötü olduÄŸunu söylüyordu. Servis için sabah saat 5.30’da yatakhane kapÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lÄ±p saatlerce servis bekliyorlarmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi yoktu” dedi.

GÖZALTINA ALINDIKLARI GÜN Ä°ÅžTEN ÇIKARILMIÅžLAR

AdÄ±nÄ± paylaÅŸmak istemeyen bir iÅŸçi yakÄ±nÄ± da yatma yerlerinde tahta kurularÄ±nÄ±n olduÄŸunu anÄ±msattÄ± ve devam etti:

“Sabah 5.30-6’da iÅŸçiler dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±lÄ±p otobüs bekletiliyor. Saat 8’e kadar yaÄŸmur, çamur, kar demeksizin. Bir nevi zulüm yapÄ±lÄ±yor. Bu zulme tepki gösterdikleri için de buradalar. UstalarÄ±n ve formenlerin yemekhaneleri iÅŸçilerinkinden farklÄ±. Yemeklerini iÅŸçilerden ayrÄ± yerlerde yiyorlarmÄ±ÅŸ. Günde 16 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorlar. MaaÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± bankaya yatÄ±rÄ±lÄ±yordu yarÄ±sÄ± elden veriliyordu. Elden verdikleri zaman vergiden kaçÄ±rÄ±yorlar. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gün MAPA firmasÄ± birçok iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karmÄ±ÅŸ."

‘SUÇ YOK, HAKLARINI SAVUNDULAR’

HakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilen iÅŸçilerden Ä°lker Kurt’un annesi Türkan Kurt oÄŸlunun, havalimanÄ± ÅŸantiyesinde 3 aydÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tahta kurusundan ve yemekhanenin uzaklÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±:

“Yemekhaneden gelen kadar gene acÄ±kÄ±yorum, yemekleri de iyi deÄŸil diyordu. HavalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin yakÄ±n olmasÄ± sebebiyle gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yordular. Her gün mesaiye kalÄ±yordular. Cumartesi pazar günleri bile mesaiye gidiyorlardÄ±. Mesai parasÄ± dahi verilmiyordu.”

Baba Alim Kurt ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

“HaksÄ±zlÄ±klara ses çÄ±kardÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar, iÅŸlerinden oldular. Böyle adalet olmaz. Ben sesimi çÄ±kardÄ±m diye illa iÅŸten mi atmak lazÄ±m. DünyanÄ±n hiçbir yerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için, hakkÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ± için bir tutuklama yoktur olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Neden sadece Türkiye’de bu böyle? Ortada bir suç yok. HaklarÄ±nÄ± savundular.”

‘ÇILGIN PROJEDE BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ’

KardeÅŸi Ömer Eren’in gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberini alÄ±r almaz Batman’dan Ä°stanbul’a gelen Ä°brahim Eren, 4 gün boyunca karakol karakol dolaÅŸÄ±p kardeÅŸini aramasÄ±na raÄŸmen hiçbir bilgi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi:

“4 gündür buradayÄ±m herhangi bir bilgi alamÄ±yorum. GitmediÄŸim, aramadÄ±ÄŸÄ±m yer kalmadÄ±. AradÄ±ÄŸÄ±mda burada çok kiÅŸi var Ömer Eren listede yok diyorlar. Buraya da geldik adliyeye sokmuyorlar bizi. 3 aydÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yordu kardeÅŸim. Daha önce de havalimanÄ±nda 1 sene çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. MaaÅŸlarÄ± geç veriliyordu. 20 gün içinde 16 kiÅŸi öldü. Bu iÅŸçilerin hepsi onun için ayaklandÄ±. Gözlerini korkutuyorlar ki bir daha kimse öyle bir ÅŸey yapmasÄ±n. ÇÄ±lgÄ±n proje dediler. ÇÄ±lgÄ±n projede bin kiÅŸi öldü. Ölenler medyada gösterilmedi saman altÄ± edildi. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸ güvenliÄŸi yok. Ä°nÅŸaat baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri bin tane insan öldü. 20 gün içinde 16 kiÅŸi öldü. Ama halen medya yalanlÄ±yor.”

Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine hakaret etti

‘ARKALARINDA HAK ARAMA TALEBÄ°NDEN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY YOK’

FotoÄŸraf: Evrensel

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu da çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi konusunda dünyanÄ±n her yerinde iÅŸçilerin taleplerini dile getirdiÄŸini ancak muhataplarÄ±nÄ±n kolluk kuvvetleri deÄŸil iÅŸverenler olduÄŸunu söyledi. TanrÄ±kulu, “Türkiye’de maalesef muhataplar bu gibi konularda da iÅŸ veren deÄŸil; güvenlik güçlerinin jopu, gazÄ± ve gözaltÄ±sÄ± oluyor. Niçin adliyede olduklarÄ±nÄ± hiç kimseye anlatamazlar. Doyurucu yemek, zamanÄ±nda kalkan servis, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun bir kalacak ortam talep etmiÅŸler. Vergiden, primden, gün sayÄ±larÄ±ndan kaçak olmayan dürüst bir ücret ödenmesini talep etmiÅŸler. Normal koÅŸullarda hükümetin bu taleplerin takipçisi olmasÄ± gerekir. Ä°ÅŸçileri gözaltÄ±na alÄ±yor ve arkasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey arÄ±yorlar. ArkadÄ±nda hak arama talebi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yok. HaklÄ± taleplerini dile getirmek için mutlaka arkalarÄ±nda bir ÅŸey olmasÄ± mÄ± lazÄ±m? Bunun arkasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey arayacaÄŸÄ±nÄ±za doÄŸrudan doÄŸruya iÅŸçilerle konuÅŸun. Bu ortamÄ±n sorumlusu siyasal tercihtir. Bu tercih de iÅŸçiden, emekçiden, yoksuldan yana deÄŸil ranttan, iÅŸ verenden ve kendi siyasal yandaÅŸlarÄ±ndan yana bir tercih” diye konuÅŸtu.

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Devlet 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na ne zaman gider?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:52

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