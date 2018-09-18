Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine hakaret etti

RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Yeni Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar tarafÄ±ndan ziyaret edilmiÅŸti. FotoÄŸraf: TSK

Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine hakaret etti

    • 18 EylÃ¼l 2018 11:29

    Yeni Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine iliÅŸkin 'Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazÄ± sÄ±kÄ±p iÃ§lerindeki ÅŸeytanÄ± Ã§Ä±kartacaksÄ±n' dedi

    Yeni Akit gazetesi yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden ve asgari taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için eylem yaptÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri hakkÄ±nda “Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazÄ± sÄ±kÄ±p, içlerindeki ÅŸeytanÄ± çÄ±kartacaksÄ±n!” ifadelerini kullandÄ±.

    Mehtap YÄ±lmaz’Ä±n 17 Eylül 2018 tarihli "3. HavalimanÄ±ndaki tahtakurularÄ± nereli?” baÅŸlÄ±klÄ± hakaret dolu yazÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸöyle:

    "Senelerdir süren 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±, tam da açÄ±lÄ±ÅŸa beÅŸ kala bitlendiyse… TahtakurularÄ± yiyip bitirdiyse… Burada bir çapanoÄŸlu deÄŸil, pek çok çapanoÄŸlu aramak lazÄ±m!

    Hele bir de HDP-PKK iÅŸin içine girdiyse… CHP’nin “her evden bir oy HDP’ye” diyerek meclise taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± HDP… Ä°ÅŸte orada duracaksÄ±n arkadaÅŸ!

    Bu iÅŸte bir tezeklik arayacaksÄ±n! Åžayet bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazÄ± sÄ±kÄ±p, içlerindeki ÅŸeytanÄ± çÄ±kartacaksÄ±n!

    Madem kaÅŸÄ±nÄ±yorlar!

    Madem “kaÅŸÄ± beniii, kaÅŸÄ± beniii” diye debeleniyorlar!

    Madem bitlendik diye kuduruyorlar!

    Birilerinin bu itlerin kafasÄ±ndaki bitleri ayÄ±klayÄ±p içeri tÄ±kmasÄ± lazÄ±m!

    Yok, benim yetkim bu itlerin bitleriyle sözcüklerle mücadele etmek! Yetkim olsa bu itlerin bitlerini tek tek ayÄ±klar, ezerim…

    Bu itleri kaÅŸÄ±ndÄ±ran tahtakurularÄ±nÄ± zevkle ezerim ama yetkim yok…

    Devlet ne güne duruyor?

    Hadi bakalÄ±m!"  (HABER MERKEZÄ°)

    3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

    Devlet 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na ne zaman gider?

    3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isine yÃ¶nelik baskÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lara tepki yaÄŸdÄ±

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 11:45
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