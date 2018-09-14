3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°ÅŸ cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanÄ±nda iki gün önce yaÅŸanan ve 17 iÅŸçi yaralanmasÄ±yla sonuçlanan servis kazasÄ± iÅŸçileri isyan ettirdi. Sabah erken saatlerde baÅŸlayan eylem kÄ±sa sürede yaygÄ±nlaÅŸarak kitleselleÅŸti. Eylemin kitleselleÅŸmesi üzerine ÅŸirket yetkilileri bölgeye kolluk kuvvetlerini çaÄŸÄ±rdÄ±. TOMA'larla ÅŸantiyeye giren jandarma ekipleri iÅŸçilere gaz bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. Eylemin saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen devam etmesi üzerine ÅŸirket yetkilileri iÅŸçilere görüÅŸme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. YapÄ±lan görüÅŸmede ÅŸirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduÄŸunu söyleyen ve karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅŸirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. Ä°ÅŸçi temsilcilerinin Ä±srarÄ± üzerine "Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n" diyen ÅŸirket yetkilileri görüÅŸmeden çekildi.

Ä°GA: Ä°ÅžÇÄ°LERLE DÄ°YALOG HALÄ°NDEYÄ°Z

Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi de iÅŸçilerin eylemine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada bu sabah erken saatlerde iÅŸçileri inÅŸaat alanÄ±na götürmesi gereken servislerin, kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle gecikmesi sonucu iÅŸçilerin yaÄŸmur altÄ±nda bekledikleri sÄ±rada maÄŸdur olduklarÄ± ve bu durumu protesto ettikleri belirtildi.

OlayÄ± yakÄ±ndan izlediÄŸini iddia eden Ä°GA yönetimi ve ilgili resmi makamlarÄ±n iÅŸçilerle diyalog halinde olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±:

“Saat 14.30 itibarÄ±yla Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± iÅŸletmecisi Ä°GA'nÄ±n Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu iÅŸçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yollarÄ± üzerine çalÄ±ÅŸÄ±lacaktÄ±r.”

ÅžÄ°RKET 'TALEPLERÄ° KARÅžILARIZ' DEDÄ°, PROTOKOL Ä°MZALAMADI

Åžirketin açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± iÅŸçi temsilcileriyle ÅŸirket arasÄ±nda görüÅŸme gerçekleÅŸtirildi. GörüÅŸmeye Eyüp ve Arnavutköy KaymakamlarÄ± da katÄ±ldÄ±. GörüÅŸme öncesi iÅŸçi temsilcileriyle görüÅŸen kaymakamlar taleplerin kabul edileceÄŸini söyleyerek eylemin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bunun üzerine eylemdeki iÅŸçiler daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra baÅŸlayan görüÅŸmeye iÅŸçilerin seçtiÄŸi 13 temsilci katÄ±ldÄ±. Taleplerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 maddelik liste ÅŸirket yönetimine iletildi. Åžirket temsilcileri, önce taleplerin insani olduÄŸunu ve karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± iddia etti. Ä°ÅŸçi temsilcileri talepler için bir protokol imzalanmasÄ±nÄ± isteyince ÅŸirket yetkilileri bu protokole imza atmayacaklarÄ±nÄ± ifade etti. DevamÄ±nda eylemlerin sürdürülmemesi yönünde baskÄ± yapan ÅŸirket yöneticileri, "Bu süreçten siz zararlÄ± çÄ±karsÄ±nÄ±z" diyerek iÅŸçileri tehdit de etti.

Ä°NÅžAAT-Ä°Åž'TEN ÅžÄ°RKETÄ°N OYALAYICI TUTUMUNA TEPKÄ°

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ'ten görüÅŸme sonrasÄ± yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise ÅŸunlar ifade edildi:

"Sendika temsillerimiz ve iÅŸçilerin belirlediÄŸi heyetin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen görüÅŸmede iÅŸçiler ÅŸirket yönetimine 15 maddelik talep listesini sundular. Ä°ÅŸçilerin en doÄŸal haklarÄ±nÄ±n talepleÅŸtirilmesinin bile abes olduÄŸu bu koÅŸullarda Samsunlu, patronlarÄ±n her zamanki oyalamacÄ± tutumunu sergilemenin ötesinde somut bir ÅŸey söylemedi.

Kölece koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± barÄ±nma-beslenme ve ulaÅŸÄ±m koÅŸullarÄ±na maruz kalan, her gün en az ikisinin kanÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± bu köle-ölüm kampÄ±nda iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 'artÄ±k yeter' isyanÄ±nÄ±n basÄ±ncÄ±yla görüÅŸmeye gelen Ä°GA direktörü, 'Tepkinizi gördüm, mesajÄ± aldÄ±m. Fakat bu sorunlar bir anda çözülemez, zaman vermelisiniz' gibi oyalayÄ±cÄ± ve öteleyici bir tutum sergiledi.

GörüÅŸme somut hiçbir öneri ve kabulün olmadÄ±ÄŸÄ± bu tutumlarla sona erdi.

Ä°ÅŸçi heyeti ve sendika temsilcilerimiz sonuçlarÄ± iÅŸçilerle görüÅŸmek ve nasÄ±l bir tutum alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± birlikte belirlemek üzere görüÅŸmeden ayrÄ±ldÄ±lar."

Ä°ÅžÇÄ°LER EVRENSEL'E KONUÅžTU

KaldÄ±klarÄ± kamp alanÄ±nda eyleme baÅŸlayan iÅŸçiler Evrensel’e konuÅŸtu:

“Son günlerde iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z çatÄ±dan düÅŸtü, biri ÅŸuanda ameliyatta. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±z çok kötü. Tahtakurusundan uyuyamÄ±yorsun. Her gün 1 saat yaÄŸmur altÄ±nda servis bekliyoruz. TaÅŸeron ÅŸirketlerden parasÄ±nÄ± alamayanlar var. Yani sorun çok. En baÅŸta servis kazasÄ± için baÅŸladÄ± eylem, ancak diÄŸer sorunlarla da birleÅŸti.”

Ä°stanbul'un Terkos Gölü’ne yakÄ±n Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavÅŸaÄŸÄ±nda 150 milyon yolcu kapasiteli 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸ kazalarÄ±, servis kazalarÄ± devam ediyor. GeçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü yaÅŸanan servis kazasÄ± sonucu 17 iÅŸçi yaralandÄ±. SÄ±k sÄ±k servis kazalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, bu duruma isyan etti. KaldÄ±klarÄ± kamp alanÄ±nda eyleme baÅŸlayan iÅŸçiler, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesini istiyor. Evrensel’e konuÅŸan iÅŸçilerden biri ÅŸunlarÄ± söyledi:

“16 aydÄ± buradayÄ±m ilk defa böyle bir ÅŸey görüyorum. BaskÄ±yla insanlar dolmuÅŸ belli ki. Baret yakmalar, yelek yakmalar var, yetkilileri görünce tepki gösteriliyor. Güzel bir katÄ±lÄ±m var. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yüzde 90’Ä± sahada. Sabah erken saatte gidenler gitmiÅŸ, onlar da çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Herkes isyan etmiÅŸ durumda.”

'SORUN ÇOK'

Ä°nÅŸaatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“ÇarÅŸamba akÅŸam saatlerinde servis yolunda bir kaza yaÅŸandÄ±. 17 arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralandÄ±. Birkaç gün önce de 2 arkadaÅŸÄ±mÄ±z çatÄ±dan düÅŸtü. Biri ÅŸu anda ameliyatta. Sorun çok. Kimisi taÅŸerondan parasÄ±nÄ± alamÄ±yor, yemekhanelerde yemek yenmiyor. Dünya projesi diyorsun, milyon dolarlarÄ±n döndüÄŸü bir sektörde çalÄ±ÅŸan iÅŸçinin boÄŸazÄ±nÄ± doyuramÄ±yorsun. Böyle bir ÅŸey olabilir mi, rezalet yani. Normalde evim burada bayramda servis olmadÄ±ÄŸÄ± için kampta kalmak zorunda kaldÄ±m. Tahtakurusundan uyuyamÄ±yorsun imkanÄ± yok, karÄ±nca gibi kaynÄ±yor yani. Sebep çok. Eylemin ana nedeni servisi kazasÄ± ama diÄŸer sorunlarla birleÅŸti.”

'TAÅžERONDA ÇALIÅžANLAR ÜCRETLERÄ°NÄ° ALAMIYOR'

Dolar kurunun yükselmesinden sonra bir çok firmanÄ±n iflas ettiÄŸini ve iÅŸçilerin ücretlerini ödemeyerek kaçÄ±p gittiÄŸini iddia eden bir baÅŸka iÅŸçi ise, “Ana firmaya çalÄ±ÅŸanlar paralarÄ±nÄ± alÄ±yor ancak taÅŸeronda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n pek çoÄŸu ücretlerini alamÄ±yor. BazÄ± firmalar battÄ±, bazÄ±larÄ± kaçtÄ± gitti. Ufak taÅŸeronlarÄ±n çoÄŸu battÄ±, hepsi kaçtÄ±. Ä°ÅŸçiler parasÄ±nÄ± alamadÄ±. Biz mesela bayram mesaisine gittik 300 lira denildi. Acil bir yer vardÄ±. 3 gün çalÄ±ÅŸtÄ±k 500 lira aldÄ±k. 2 kiÅŸinin de halen parasÄ± yatmadÄ±. SayÄ±sÄ±z ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸtÄ±m ilk defa bu kadar düzensiz bir ÅŸantiye görüyorum” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

JANDARMA Ä°ÅžÇÄ°LERE GAZ BOMBALARIYLA SALDIRDI

Öte yandan eylem üzerine inÅŸaat sahasÄ±na çok sayÄ±da jandarma çaÄŸrÄ±ldÄ±. TOMA'larla ÅŸantiyeye giren jandarma ekipleri iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlara girerek tehditlerde bulundu. Eylemin kanunsuz olduÄŸunu iddia eden jandarmalarÄ±n eylemi engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. YaÄŸmur nedeniyle eyleme kÄ±sa süreli ara veren iÅŸçilerin koÄŸuÅŸlarÄ±n olduÄŸu yeniden toplanmasÄ± üzerine jandarma ekipleri iÅŸçilere gaz bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±ya raÄŸmen eylemin devam etmesi üzerine bölgeye otobüslerle çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ä°ÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± AkpÄ±nar kampÄ± giriÅŸi jandarmalar tarafÄ±ndan tutuldu. Åžantiyeye çaÄŸrÄ±lan polisler de kampÄ±n içine yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±. Öte yandan ÅŸirket yetkilileri eylem nedeniyle iÅŸçilere temsilcilerini seçme ve görüÅŸme yapma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

ÅžÄ°RKET YETKÄ°LÄ°LERÄ°NÄ° BARETLE KOVALADILAR

Ä°ÅŸçileri eylemden vazgeçirmek isteyen ÅŸirket yöneticileri ise bir kamyonetle koÄŸuÅŸlarÄ±n olduÄŸu bölgeye gelerek konuÅŸma yapmak istedi. Ä°ÅŸçiler ÅŸirket yönetimini, alkÄ±ÅŸ, slogan ve Ä±slÄ±klarla protesto etti. Tepkilere raÄŸmen kamyonet kasasÄ±na çÄ±karak konuÅŸma yapmak isteyen ÅŸirket yetkililerine iÅŸçiler baretlerini atmaya baÅŸladÄ±. Bunun üzerine kamyonet alandan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

DEV YAPI-Ä°Åž: DÄ°RENÄ°Åž DEVAM EDÄ°YOR

GörüÅŸmeye katÄ±lan Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ÅŸirket tutumuna tepki göstererek taleplerin karÅŸÄ±lanmamasÄ±ndan kaynaklÄ± direniÅŸin yarÄ±n da süreceÄŸini ifade etti. Karabulut görüÅŸmeye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Taleplerinizi inceleyeceÄŸiz, dediler. Takip edip düzelteceÄŸiz, dediler. Bunun üzerine biz de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± imza atÄ±lmasÄ±nÄ± istedik. Ama ÅŸirket yönetimi imzalayamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine üstü kapalÄ± tehdit ettiler, ne yapÄ±yorsanÄ±z yapÄ±n diyerek. 'Eyleme devam ederseniz, bu süreçten zararlÄ± çÄ±karsÄ±nÄ±z' dediler. Bunun üzerine iÅŸçi temsilcileri de eyleme devam etme kararÄ± aldÄ±."

Ä°ÅŸçilerin ÅŸirket yöneticilerine sunduÄŸu 15 maddelik talep listesi ÅŸu ÅŸekilde:

- Eyleme katÄ±lan iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lmayacak.

- Habersiz ÅŸekilde iÅŸten atÄ±lanlar iÅŸe iade edilecek

- Servis sorunu çözülecek

- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapÄ±lacak, tahtakurusu sorunu çözülecek

- Revir personelinin iÅŸçilerle ilgilenmesi, gerekli saÄŸlÄ±k malzemelerinin temin edilmesi saÄŸlanacak, iÅŸçilere dönük aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± muamele engellenecek

- MaaÅŸlarÄ±n tamamÄ± hesaba yatÄ±rÄ±lacak, elden maaÅŸ ödemesi yapÄ±lmayacak

- GeçmiÅŸe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek

- Ä°ÅŸçi ve formenler aynÄ± yemekhanede yemek yiyecek

- Sorunlara sebep olan Ä°GA yetkilileri görevden alÄ±nsÄ±n

- Talepler basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda okunacak

- Ä°ÅŸ cinayetleri çözülecek

- 6 aydÄ±r maaÅŸlarÄ± yatÄ±rÄ±lmayan iÅŸçilerin ödemelerinin yapÄ±lmasÄ±

- Bayram ikramiyesi verilmesi

- AzerbaycanlÄ± iÅŸçilerin bulunduÄŸu ekibin baÅŸÄ± Selim Öztürk’ün yarattÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyet dolayÄ±sÄ±yla iÅŸten atÄ±lmasÄ±

- Ä°ÅŸçi kÄ±yafetlerinin verilmesi

FotoÄŸraf: Günay Kubilay

Ä°ÇERÄ°DE ÜYELERÄ° BULUNAN DEV-YAPI-Ä°Åž GENEL BAÅžKANI DIÅžARI ÇIKARILDI

3. HavalimanÄ±nda üyeleri bulunan DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lÄ±rken DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu’nun ise içeri girip iÅŸçilerle görüÅŸmesine “valilik talimatÄ±” gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

YaÅŸananlara iliÅŸkin gazetemize konuÅŸan Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz içeride iÅŸçilerle birlikteydik. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z kapÄ±daydÄ±. Onu almak için gittik. O sÄ±rada bizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±lar, genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± da içeri almadÄ±lar. Ä°çeride Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yöneticileri de var. Jandarma komutanÄ± içeri girip onlarÄ± da alacaklarÄ±nÄ± söyledi. Çok ciddi yÄ±ÄŸÄ±nak yapmÄ±ÅŸ jandarma ve polis.”

Ä°GA yönetimiyle görüÅŸmeye katÄ±lan heyetin de baÅŸkanÄ± olan sendika temsilcimiz Özkan ÖzkanlÄ± iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini basÄ±na açÄ±klÄ±yorhttps://t.co/Dj6zMzPANB pic.twitter.com/kt2Sz7xtt9 — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 14 Eylül 2018

Ä°NÅžAAT-Ä°Åž: YÖNETÄ°M BÄ°NASININ CAMLARI KIRILDI

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde arka arkaya yaÅŸanan iÅŸ cinayetleri ve iÅŸ kazalarÄ±ndan dolayÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n giderek aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± üyelerimizin de içinde bulunduÄŸu iÅŸ durdurma eylemi gerçekleÅŸmektedir" denildi.

Eylemi görüntüleyen üyelerinin "Video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandÄ±rÄ±lacaktÄ±r” denilerek tehdit edildiÄŸini aktaran Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ, "PlazalarÄ±n olduÄŸu yere doÄŸru yürüyüÅŸ gerçekleÅŸiyor. Yönetim binasÄ±nÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Eyleme katÄ±lan iÅŸçi sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°ÅžTE YAÄžMUR ALTINDA SERVÄ°S BEKLEYEN Ä°ÅžÇÄ°LER!

Ä°nÅŸaat ve YapÄ± iÅŸçileri SendikasÄ± (Ä°YÄ°-SEN) de sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir video paylaÅŸÄ±mÄ±yla, eylemin temel sebeplerinden biri olan servis sorununu ortaya koydu. Eylem öncesinde çekilen görüntülerde yüzlerce iÅŸçinin servis beklerken yaÄŸmurdan korunmak için brandanÄ±n altÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Yine aynÄ± görüntülerde üstü açÄ±k alanlarda servis bekleyen çok sayÄ±da iÅŸçinin de yaÄŸmur altÄ±nda Ä±slandÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Ä°YÄ°-SEN yaÄŸmur altÄ±nda servise binmeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin görüntüsünü “Türkiye'nin en büyük havalimanÄ± yapmakla övünenler bizleri insanlÄ±k onuruna yakÄ±ÅŸmayan ÅŸartlara mahkum ediyor. En temel ulaÅŸÄ±m hakkÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lanmÄ±yor” mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

EMEP: Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLI TALEPLERÄ° KARÅžILANMALI

Emek Partisi Ä°stanbul Ä°l Örgütü kolluk kuvvetlerinin haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilere dönük saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gösterdi ve iÅŸçilerin haklÄ± taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. EMEP’in açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlar ifade edildi:

“3. HavalimanÄ± ihalesini alan Cengiz, Limak, Kolin, Mapa, Kalyon Ortak GiriÅŸim Grubu, AKP’nin devlet ihaleleri ile yÄ±llardÄ±r beslediÄŸi ÅŸirketlerden oluÅŸuyor. Bu ÅŸirketler AKP’nin medyada ve diÄŸer alanlarda en büyük destekçisi. Ä°ÅŸte tam da bu nedenle havalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki onlarca iÅŸçi cinayeti ve binlerce hak gaspÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hükümet saÄŸÄ±r ve dilsiz.

- Sadece bir kaç gün önce 2 iÅŸçi çatÄ±dan düÅŸerek yaralandÄ±.

- Ä°ÅŸçiler taÅŸeron ÅŸirketlerden ücretlerini alamÄ±yor.

- Yemekhanede verilen yemek kalitesiz ve yenmiyor.

- Servis sistemi kötü, insanlar bazen saatlerce servis bekliyor.

- Milyarlarca dolarÄ±n döndüÄŸü inÅŸaatta iÅŸçiler insanca yaÅŸayacak bir ücret alamÄ±yor.

- KalÄ±nan yerler oldukça kötü ve saÄŸlÄ±ksÄ±z, kimi yerlerde tahtakurusu sorunu var.

EMEK PARTÄ°SÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YANINDADIR!

Ä°ÅŸçilerin talepleri, eylemi ve mücadelesi sonuna kadar haklÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸçilerin talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±, güvenceli ve insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± koÅŸullar derhal saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Patronun isteÄŸi ile iÅŸçilere saldÄ±ran jandarma derhal geri çekilmelidir.

Ä°nÅŸaatÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸirketlere olan AKP desteÄŸi, bu hukuksuzluklarÄ±n nedenlerinden birisidir. 3. HavalimanÄ±nda tam bir vahÅŸi sömürü düzeni iÅŸlemektedir. Bunun çözümü, iÅŸçilerin içine girdikleri mücadele ve örgütlenme sürecidir. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçiler, ancak kendi aralarÄ±ndaki ayrÄ±mlarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p sermayeye, tekellere ve onlarÄ±n hükümetine karÅŸÄ± ortak bir mücadeleyi örgütlediÄŸi sürece haklarÄ±nÄ± kazanabilir. Emek Partisi, iÅŸçilerin taleplerinin ve mücadelesinin sonuna kadar yanÄ±ndadÄ±r.”

AÄžBABA: 3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE SIKILAN GAZ TÜM EMEKÇÄ°LERE SIKILMIÅžTIR

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Emek BürolarÄ± Koordinatörü Veli AÄŸbaba da 3. HavalimanÄ±nda iÅŸ cinayetlerini, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto eden iÅŸçilerin üzerine biber gazÄ± ve tazyikli su ile müdahale edilmesini sert sözlerle eleÅŸtirdi: “Zulmünüz artsÄ±n ki tez zeval bulasÄ±nÄ±z.”

AKP’nin emeÄŸin sömürülmesini, iÅŸçilerin insani olmayan koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± teÅŸvik ederek tarafÄ±nÄ± seçtiÄŸini ifade eden AÄŸbaba, “YÄ±llardÄ±r tüm kamu ihalelerini yandaÅŸ, iÅŸ bilmeyen firmalara veriyorlar. Ucuzdan ihale alÄ±p, sonra ucuza iÅŸ bitirmeye çalÄ±ÅŸan yandaÅŸlarÄ± da iÅŸçinin yemesinden, içmesinden, barÄ±nmasÄ±ndan keserek para kazanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kazanan hep AKP, kazanan hep yandaÅŸlar kaybeden hep emekçiler oluyor” dedi.

3. HavalimanÄ±nÄ±n iÅŸ cinayetlerinin merkezi haline geldiÄŸini kaydeden AÄŸbaba, “Ä°ÅŸçiler her gün en az 2 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini iddia ediyor. Yaralanan iÅŸçilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bilinmediÄŸi belirtiliyor. BakanlÄ±k bile en az 30 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±klamak zorunda kaldÄ±. Tüm Türkiye biliyor ki bu rakam gerçeÄŸin çok altÄ±nda. Ä°ÅŸ cinayetlerinin önüne geçilmesi için ortada çalÄ±ÅŸma yapan kurum da yok. KarÅŸÄ±mÄ±zda emekten, emekçiden deÄŸil, ranttan ve yandaÅŸtan yana bir hükümet var” ifadelerini kullandÄ±.

3. havalimanÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayeti 3 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±

3. havalimanÄ± Ã¶lÃ¼m pistine dÃ¶ndÃ¼

3. havalimanÄ±nda isyan eden iÅŸÃ§ilerin talepleri kabul edildi

BakanlÄ±k: HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 27 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybettiÂ

'3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÃ§in her haneden 850 TL Ã§alÄ±ndÄ±'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 10:19

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