HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine iÅŸkence iddiasÄ±

ÇalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle yaptÄ±klarÄ± eylem nedeniyle 15 Eylül’de gözaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerine iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. YoÄŸun Ä±srar sonucu ancak önceki gün bazÄ± iÅŸçilerle görüÅŸebilen avukatlar, iÅŸçilere darbedildiÄŸi, kelepçelerle bekletildiÄŸi, avukat olmadan ifade alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. TahtakurularÄ±nÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ±n temizlenmesi, kurtlu yemeklerin iyileÅŸtirilmesi, iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin alÄ±nmasÄ±, ücretlerin tam ve zamanÄ±nda ödenmesi gibi taleplerle eylem yapan iÅŸçilere “Vatan haini misiniz?”, “CHP ve HDP milletvekilleriyle niye görüÅŸtünüz?” sorularÄ±nÄ±n sorulduÄŸu öÄŸrenildi.

Mezopotamya Haber AjansÄ±nÄ±n (MA) haberine göre, avukatlarla görüÅŸmelerinde iÅŸçiler, askerler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Ä°stanbul Grand Eirport (Ä°GA) güvenlik biriminde askerler tarafÄ±ndan kaba dayaÄŸa maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n 3 ayrÄ± kelepçe ile kelepçelendiÄŸini aktaran iÅŸçiler, Ä°GA’da bazÄ± iÅŸçilerin çok aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde iÅŸkenceye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± “Vatan haini misiniz?” ÅŸeklinde hakaretlere maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°ÅŸçiler, hastaneye de Ä°GA’nÄ±n servis araçlarÄ± ile götürülüp getirildiÄŸini söyledi.

‘HDP VE CHP Ä°LE NEDEN GÖRÜÅžTÜNÜZ?’

Ä°ÅŸçilere sorgularÄ±nda, “HDP ve CHP’li milletvekilleri ile neden görüÅŸtünüz?”, “PKK’lÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z?”, “Jandarmaya neden taÅŸ attÄ±nÄ±z?” ÅŸeklinde sorular soruldu. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilere, bazÄ± iÅŸçilerin fotoÄŸraflarÄ± gösterilip, “BunlarÄ± tanÄ±yor musunuz?” denildiÄŸini belirtti. Yine iÅŸçilere, “YaÅŸar Usta” kullanÄ±cÄ± isimli baÅŸta olmak üzere, bazÄ± Twitter hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n da sorulduÄŸu belirtildi.

HER ÅžEY SUÇLAMA KONUSU

Ä°ÅŸçilere yöneltilen suçlamalar ise, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü hakkÄ± ve 2911 sayÄ±lÄ± Kanun’a muhalefet”, “ÇalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malÄ±na zarar vermek”, “HalkÄ± kin, nefret, düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek”, “Genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±” ve “Görevi yaptÄ±rmamak için direnmek” oldu. (Ä°STANBUL)

VALÄ°LÄ°K EMRÄ°YLE AVUKATLAR GÖRÜÅžTÜRÜLMEDÄ°

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°ÅŸçilerin durumuna iliÅŸkin gazetemize konuÅŸan Demokrasi Ä°çin Hukuk (DÄ°H) Grubundan Avukat GülÅŸah Kaya, iÅŸçilerle 15 Eylül’de gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±ndan itibaren hiçbir ÅŸekilde görüÅŸtürülmediklerini ifade etti. Kaya ÅŸöyle devam etti: “Normalde yasal olarak gözaltÄ±ndaki biriyle avukatÄ±n görüÅŸtürülmemesi söz konusu olamaz. YalnÄ±z biz yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde görüÅŸtürülmedik. Ä°ÅŸçilerin bulunduÄŸu karakollardaki yetkili, ya da yetkisiz kiÅŸilerin bize verdiÄŸi bilgi, ‘Valilikten aldÄ±k bu emri kimseyle görüÅŸtüremeyiz’ yöndeydi. SavcÄ±larla görüÅŸmeye uÄŸraÅŸtÄ±k. Bu süreçte görüÅŸtüÄŸümüz savcÄ±lar da dosyanÄ±n kendilerinde olmadÄ±ÄŸÄ±, hatta bizim daha fazla bilgiye sahip olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylediler. Biz de hem bizi görüÅŸtürmeyen kamu görevlileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunduk hem de savcÄ±lÄ±ÄŸa ayrÄ± bir dilekçe verip gözaltÄ±nda olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±, kimlik bilgileri, genel itibariyle dosya bilgileriyle ilgili bilgi talebinde bulunduk ve görüÅŸme konusunda emir vermesini talep ettik.”

YOÄžUN ÇABALAR SONUCU GÖRÜÅžEBÄ°LDÄ°K

YoÄŸun çabalar sonucu önceki akÅŸam Maslak’taki Jandarma Karakolunda bazÄ± iÅŸçilerle görüÅŸebildiklerini söyleyen Kaya, görüÅŸmeye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “‘HavalimanÄ±nÄ±n bitmesine 5 hafta kala iÅŸçiler eylem yaptÄ±’ tarzÄ±ndaki komplo teorilerinin aksine iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri hiç maaÅŸ alamayanÄ± var, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan çok ÅŸikayetçi olanlarÄ± var. Karakolda tahminimizce 40-45 civarÄ± iÅŸçi olduÄŸunu düÅŸünüyorum. BunlarÄ±n çok büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ve avukatlarÄ± olmadan, ortak görüÅŸ olmadan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GörüÅŸtüÄŸümüz komutanlar, ‘Avukat isterseniz çaÄŸÄ±rabiliriz dedik’ diyorlar ama buna da ne kadar güvenebiliriz onu da bilmiyoruz. Sonuçta avukatlarÄ± hiçbir ÅŸekilde içeri almadÄ±klarÄ± bir yere ifade için alÄ±p almayacaklarÄ± konusu ÅŸaibeli bir durum, ÅŸüphelerimiz var.”

AÄ°LELERE DE BÄ°LGÄ° VERÄ°LMEDÄ°

Ailelerin maÄŸduriyetini de dile getiren Kaya, ailelerin karakolun önünde yatar kalkar durumda olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Ailelere de hiçbir bilgi verilmediÄŸini aktaran Kaya, “Orada bekleyen iÅŸçi yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tamamÄ±na sorduk hepsi bize hiçbir ÅŸekilde çocuÄŸunuz, kardeÅŸiniz, yeÄŸenimiz gözaltÄ±nda diye bir bilgi verilmedi. Orada bekleyen iÅŸçi yakÄ±nÄ± yine o inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçiydi; ‘Patron bana izin verdi. Biz çÄ±karamÄ±yoruz. Siz gidin çÄ±karÄ±n. Onun için 4 gündür iÅŸe gitmiyorum. Sonuçlanana kadar da gitmeyeceÄŸim’ ÅŸeklinde bir ifadede bulundu” dedi.

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri adliyede: 28 iÅŸÃ§inin tutuklanmasÄ± istendi

Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine hakaret etti

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N MÜCADELESÄ° SÜRECEK

Ä°YÄ°-SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan: Åžantiyenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yanda inÅŸaat iÅŸçilerinin barÄ±nma, yemek, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± gibi sorunlarÄ± vardÄ±. Cuma günü servislerin yetersiz olmasÄ± bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rdÄ± ve büyük bir patlamaya neden oldu. Bu eylem aslÄ±nda 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin ilk eylemi deÄŸil. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana bir çok eylem gerçekleÅŸmiÅŸti. Eylemlerden sonra yetkililer bu talepleri karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± söylediler ama hiçbir zaman bu sözler yerine getirilmedi. Bunun üzerine inÅŸaat iÅŸçileri açÄ±sÄ±ndan da yapabilecekleri birlikte yan yana gelerek haklarÄ±nÄ± taleplerini dile getirmek oldu. BaÅŸta 3. havalimanÄ± olmak üzere Türkiye’deki inÅŸaat iÅŸçilerinin durumunu ortaya çÄ±kardÄ±lar. Bu talepler aynÄ± zamanda bizim için suç duyurusu iddianame olmasÄ± gereken talepler silsilesi. Normal bir ülkede bu taleplerin istendiÄŸi bir ülkede iÅŸçi koÄŸuÅŸlarÄ±na baskÄ±n düzenlenmez, inÅŸaat patronlarÄ±nÄ±n evine, ofislerine baskÄ±n düzenlenir. Suç duyurusudur. Ama bu eylemle birlikte toplumun inÅŸaat iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± gözler önüne sermesi, baÅŸka inÅŸaatlarÄ±n ÅŸantiyelerinde çalÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸçilerinin, bu mücadeleye ortak olacaÄŸÄ± korkusu nedeniyle eylemi hÄ±zlÄ±ca bastÄ±rmak için harekete geçtiler. Kolluk kuvvetlerinin iÅŸçi koÄŸuÅŸlarÄ±nÄ± basmasÄ±, inÅŸaat patronlarÄ±nÄ±n reklamÄ±yla dönene yandaÅŸ medyanÄ±n yazarlarÄ±nÄ±n inÅŸaat iÅŸçilerinin haklÄ± mücadelesini karalamak istemesi ve toplumla arasÄ±nÄ±n açmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±... Tüm bunlar inÅŸaat iÅŸçilerinin haklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadan eylemin bitirilmek istenmesi nedeniyle yapÄ±lÄ±yor.

Ä°ÅŸçiler bugün eylem olarak durmuÅŸ olabilir ama istedikleri yaÅŸamsal taleplerdir ve bu talepler için mücadele devam edecek. Bir çok ÅŸantiyede inÅŸaat iÅŸçilerinin mücadelesi ortaya çÄ±kacaktÄ±r.

Ä°STANBUL BAROSU: HER AÅžAMADA Ä°HLAL VAR

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla Türkiye’de yaÅŸanan en büyük toplu gözaltÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu belirten Ä°stanbul Barosu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, soruÅŸturma ve kovuÅŸturmanÄ±n her aÅŸamasÄ±nda pek çok ilkenin ve yasanÄ±n ihlal edildiÄŸini belirtti. SoruÅŸturmanÄ±n ifade süreci de dahil her aÅŸamasÄ±nda avukatlarla iÅŸçilerin görüÅŸtürülmediÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, “Ülkemizde yaÅŸanan genel tablo, kamunun hukuku ihlal niteliÄŸindeki uygulamalar konusunda son derece de umursamaz bir tavÄ±r sergilediÄŸi yönündedir. YurttaÅŸlarÄ±n yüzde 30’una bile ulaÅŸamayan yargÄ±ya güven duygusunun, giderek daha da aÅŸaÄŸÄ±lara düÅŸmesine neden olabilecek bu türden umursamazlÄ±klar, halkÄ±n hukuk güvenliÄŸini tehdit eden bir noktaya kadar varmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul Barosu olarak; isnat edilen suçun niteliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak, özellikle de savunma hakkÄ±nÄ±n esirgenmesi boyutuyla, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma safhalarÄ±nÄ± “özel bir ilgi” ile takip edeceÄŸimizi ve CMK 149/3 hükmünün açÄ±k ihlalini her aÅŸamada gündeme getirerek, mesleÄŸimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuna duyururuz” ifadeleri yer aldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ° KARÅžILANSIN

Mülkiyeliler BirliÄŸi Yönetim Kurulu, insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± oluÅŸturulmasÄ± talebiyle eylem yapan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi. Ä°ÅŸçilerin eÅŸit ve insan onuruna yaraÅŸÄ±r muamele talep ettiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, “Siyasi iktidarÄ±n bugüne kadar haklarÄ±nÄ± talep eden iÅŸçiler karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r, bu kez en sert biçimiyle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmÄ±ÅŸ, eylem ve talepler eylemci iÅŸçilere ve sendikacÄ±lara yönelen baskÄ± ile cevaplanmÄ±ÅŸtÄ±r” dendi. AçÄ±klamada iÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

GÖZALTILAR Ä°ÅžÇÄ°LERE ‘KÖLESÄ°NÄ°Z’ DEMEKTÄ°R

Bursa Demokrasi Güçleri 3’üncü havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi için yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± eyleme yapÄ±lan polis ve jandarma müdahalesini protesto etti. Nilüfer Kent Konseyinde yapÄ±lan açÄ±klamada; “Hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± 18. yüzyÄ±l çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± sona erdirmek yerine iÅŸçilerin üzerine kolluk gücü gönderilmesi, iÅŸverenler ile ülkeyi yönetenlerin ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir itirafÄ±dÄ±r. Jandarma karakollarÄ±nÄ±n önündeki taÅŸeron ÅŸirket imzalÄ± ‘gözaltÄ±’ araçlarÄ± bu düzenin sembolü olarak tarihe geçmiÅŸtir. AKP iktidarÄ± ‘Köle deÄŸiliz’ diyen havalimanÄ± iÅŸçilerini gözaltÄ±na alarak, Türkiye’nin tüm iÅŸçi ve emekçilerine ‘HayÄ±r kölesiniz’ yanÄ±tÄ± vermiÅŸtir” dendi. AçÄ±klamada iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± istendi. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 15:52

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