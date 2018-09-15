TÃ¼rk TraktÃ¶r'de bÃ¼yÃ¼k kÃ¢ra raÄŸmen iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± sÃ¼rÃ¼yor

MayÄ±s itibariyle â€˜krizâ€™ bahanesiyle Ã¼cret kesintilerine giden, son aylarda iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸlatan TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™Ã¼n kÃ¢r kaybÄ± yÃ¼zde 1 bile deÄŸil!

Cem ÅžÄ°MÅžEK

Ä°stanbul

24 Haziran’da gerçekleÅŸtirilen baskÄ±n seçimlerin hemen öncesinde yaÅŸanan kur dalgalanmalarÄ± üzerine çeÅŸitli iÅŸ kollarÄ±nda baÅŸlayan ücretsiz izin, tazminatsÄ±z iÅŸten atma, ücretlerde kesinti ve benzeri uygulamalar hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor.

Birçok iÅŸyerinde kâr sürmesine raÄŸmen patronlar kârlarÄ±ndaki en ufak azalmayÄ± hemen iÅŸçiye fatura ediyor. Söz konusu firmalardan biri de Türk Traktör.

MayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda sendika-patron iÅŸ birliÄŸiyle, ‘Ä°ÅŸçi atmamak için’ denilerek, ayda üç gün ücretlerden yüzde 24 kesinti ile izin uygulamasÄ±nÄ±n hayata geçirildiÄŸi Türk Traktör’de, devam eden aylarda vardiyalar düÅŸürüldü ve iÅŸten atmalar baÅŸladÄ±.

Önce 100 civarÄ±nda sözleÅŸmeli iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Türk Traktör’de sÄ±ra kadrolu iÅŸçilere de gelmeye baÅŸladÄ±. AyrÄ±ca fabrikada iÅŸçilere iÅŸten ayrÄ±lmalarÄ± için baskÄ± da uygulanÄ±yor. Dövizde yaÅŸanan artÄ±ÅŸ ve yükselen enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda Türk Traktör iÅŸçilerinin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda imzalanan sözleÅŸmeyle aldÄ±klarÄ± ücret zammÄ± ise ÅŸimdiden erimiÅŸ durumda.

ÜRETÄ°M DÜÅžTÜ, HASILAT YÜKSELDÄ°

Henüz kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlamamÄ±ÅŸken, “Kâr rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±k, iÅŸleri büyüteceÄŸiz” diyen Türk Traktör’ün geçtiÄŸimiz bilançolarÄ±na bir göz attÄ±k ve patronun nelerden vazgeçtiÄŸini; nelerden vazgeçmediÄŸini gördük.

Öncelikle belirtelim ki, mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸmesiyle üretimini yavaÅŸlatan Türk Traktör’ün ocak-haziran 2018 döneminde elde ettiÄŸi hasÄ±lat bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre artÄ±ÅŸ gösterdi. Önceki yÄ±l 2 milyar 52 milyon liranÄ±n üzerinde olan hasÄ±lat rakamÄ± bu yÄ±l da yüzde 3.5 artarak 2 milyar 124 milyon liraya yükselmiÅŸ durumda.

Özellikle 2018’in ikinci çeyreÄŸinde üretimde yaÅŸanan düÅŸüÅŸe raÄŸmen hasÄ±latta yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n fiyatlar genel seviyesindeki artÄ±ÅŸtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülebilir. KuÅŸkusuz bunun etkisi yadsÄ±namaz da... Ancak iÅŸçilerin geçtiÄŸimiz dönem yapÄ±lan stok üretimine iliÅŸkin geçtiÄŸimiz aylarda Evrensel’e anlattÄ±klarÄ±, hasÄ±latÄ±n düÅŸmemesinin önemli bir baÅŸka nedenini de ortaya koyuyor: “Üretimin bir dönem yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p stoklarÄ± doldururken bir dönem yavaÅŸlatÄ±lmasÄ± da kâr etme politikasÄ±yla alakalÄ±.”

Ä°ÅžTEN ATMALARIN GEREKÇESÄ° ZARAR DEÄžÄ°L!

SatÄ±ÅŸlarda yaÅŸanan düÅŸüÅŸ üzerine baÅŸlayan iÅŸten atmalarÄ±n gerekçesi zarar deÄŸil. Aksine Türk Traktör geçtiÄŸimiz dönem için ifade ettiÄŸi ‘rekor kâr’a bu yÄ±l da çok yaklaÅŸtÄ±. 2017 ocak-haziran döneminde 137 milyon 897 bin lira kâr eden Türk Traktör; bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 136 milyon 754 bin lira ile neredeyse geçen yÄ±lki kârÄ±nÄ± korudu. Türk Traktör’ün dönem kârÄ±ndaki düÅŸüÅŸ yüzde 1’e bile tekabül etmiyor.

Bilançolar gösteriyor ki ortada zarar deÄŸil, ‘Daha az iÅŸçiyle yüksek kârÄ± sürdürmek, faturayÄ± iÅŸçiye kesip krizi fÄ±rsata çevirmek’ anlayÄ±ÅŸÄ± var.

Geçen yÄ±lÄ±n kâr miktarÄ±na göre yüzde 0.8’lik bir düÅŸüÅŸe denk gelen 1.1 milyon liralÄ±k gerileme

karÅŸÄ±sÄ±nda, ‘küçücük orandaki bu kâr kaybÄ±nÄ± telafi etmek için acaba patron baÅŸka nelerden vazgeçmiÅŸ’ sorusu eÅŸliÄŸinde, 2017’nin ilk yarÄ±sÄ±na ait özet finansal tablolarÄ±yla bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine ait tablolarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸunlarÄ± gördük: Genel yönetim giderlerinde kesinti yok, pazarlama ya da AR-GE giderlerinde tasarruf yok yerlerine iÅŸçiyi gözden çÄ±karma var.

FÄ°NANSAL GÄ°DERÄ°N FATURASI NÄ°YE Ä°ÅžÇÄ°YE?

Finansal tablo; döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n ÅŸirketin finansal giderlerini ciddi oranda artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± net ÅŸekilde gösteriyor. Åžirketin geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 86 milyon liraya yakÄ±n olan finansal giderleri bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 29’a yakÄ±n artarak 110 milyon lirayÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ.

Faiz, komisyon giderleri, eÄŸer varsa eldeki yabancÄ± para açÄ±ÄŸÄ±ndan giderleri anlatan bu tablo ÅŸunu anlatmÄ±yor: Bu faiz gideri niçin olmuÅŸ. Åžirket baÅŸka bir yerde yatÄ±rÄ±m mÄ± yapmÄ±ÅŸ, yapmÄ±ÅŸsa faturasÄ± ÅŸimdi iÅŸçiye niye kesiliyor?

SorulmasÄ± gereken diÄŸer bir soru da ÅŸu: KasasÄ±nda döviz fazlasÄ± olup da kur artÄ±ÅŸÄ±ndan büyük kazanç elde eden ÅŸirketler (VakÄ±f YatÄ±rÄ±m’Ä±n, krizde kur kazancÄ± elde edecek olan ÅŸirketlerle ilgili raporu bir hayli kur kazancÄ± olduÄŸunu gösteriyor) niye kazancÄ±nÄ± iÅŸçilerle paylaÅŸmÄ±yor da zararÄ±nÄ± hemen iÅŸçilere fatura ediyor?

SADECE Ä°ÅžÇÄ°DEN KISILIYOR

Türk Traktör finansal tablosuna göre; geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 42 milyon 819 bin lira olan genel yönetim giderleri bu yÄ±l 5 milyon 817 bin lira artarak, ki bu rakam kâr miktarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün 5 katÄ±ndan fazla, 48 milyon 600 bin liraya yükseliyor.

Genel yönetim giderleri ÅŸirketin yönetim fonksiyonlarÄ±, organizasyon ve kadro kuruluÅŸu, büro hizmetleri, kamu iliÅŸkileri, güvenlik, hukuk iÅŸleri, personel iÅŸleri, muhasebe ve mali iÅŸler servislerinin giderlerini ifade ediyor.

AynÄ± dönemlere iliÅŸkin pazarlama gideri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ± da benzer bir sonuç ortaya koyuyor. 2017’nin ilk 6 ayÄ±nda 93 milyon 174 bin lira olan pazarlama giderleri 14 milyon lirayÄ± aÅŸan bir artÄ±ÅŸla; ki bu kâr miktarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün 12.3 katÄ±na denk düÅŸüyor, 107 milyon 234 bin liraya yükseliyor.

PatronlarÄ±n üretimin emeÄŸe baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak için on yÄ±llardÄ±r yapÄ±lan AR-GE yatÄ±rÄ±mlarÄ± da Türk Traktör’de azalmamÄ±ÅŸ; aksine önceki yÄ±la göre yüzde 63’e yakÄ±n oranda artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. 2017’nin ilk altÄ± ayÄ±nda 7 milyon 438 bin liralÄ±k AR-GE harcamasÄ± yapan Türk Traktör patronu, 2018’in aynÄ± döneminde 4 milyon 684 bin lira daha fazla harcamÄ±ÅŸ. Fazladan harcanan bu rakam da yine kâr miktarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün 4 katÄ±ndan fazlasÄ±na denk geliyor.

‘EN UFAK BÄ°R ÅžEYDE PATLAMAYA HAZIR BÄ°R ORTAM VAR’

Peki Türk Traktör patronunun ‘sÄ±nÄ±fsal tercihler’iyle krizi fÄ±rsata çevirdiÄŸi bu dönemi hükümetin ‘aynÄ± gemideyiz’ propagandasÄ±yla faturayÄ± ödemeye ikna etmek istediÄŸi Türk Traktör iÅŸçileri nasÄ±l karÅŸÄ±ladÄ±? YaklaÅŸÄ±k 2’ÅŸer aylÄ±k periyotlarla Evrensel’in Türk Traktör’den aktardÄ±ÄŸÄ± haberde bu sorunun yanÄ±tÄ± çÄ±plak ÅŸekilde görülüyor:

Türk Traktör iÅŸçisi: Traktör satÄ±ÅŸÄ± az dediler, daha dün kâr rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±k diye açÄ±klamalar yapmÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Ä°ÅŸleri büyüteceÄŸiz falan derken, ÅŸimdi bir anda kriz var demeye baÅŸladÄ±lar. Krizden iÅŸçinin bir günlük ücretinden yüzde 24 kesintiyle mi kurtulacaÄŸÄ±nÄ± zannediyor. Buradaki krizin faturasÄ±nÄ± da bize ödetirler. (18 MayÄ±s 2018)

TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Türk Traktör iÅŸçisi: YüzyÄ±lÄ±n sözleÅŸmesini imzaladÄ±k derken, ÅŸimdi geriye hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. Patates, soÄŸan derken; vergi dilimine girince de maaÅŸlardan kesinti olunca evdeki ekonomi iyice zora girdi. Bir de üstüne ücretlerden ve söylemedikleri halde benim dahil kimilerinin ikramiyelerinden de kesinti söz konusu oldu. Åžimdi herkeste bir sessizlik var ama en ufak bir ÅŸeyde patlamaya hazÄ±r bir ortam da var. (16 Temmuz 2018)

TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±

Türk Traktör iÅŸçisi: Çiftçi bÄ±rakmadÄ±lar ki ortada, ÅŸimdi satÄ±ÅŸ yapÄ±lsÄ±n. Gübre fiyatlarÄ± üç katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ neredeyse; yemi, unu, samanÄ± hepsi almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ durumda. Fabrika yönetiminin dediÄŸine göre ÅŸu an hiç üretim yapÄ±lmasa marta kadar satacak traktör stoku ellerinde varmÄ±ÅŸ. Adamlar krize göre kendilerine pay çÄ±karÄ±yorlar, stok ganimetinden yiyorlar. Durumlar aslÄ±nda çok kötü, dolarÄ±n geldiÄŸi nokta herkesi etkiledi bunun bedelini de yine iÅŸçi ödeyecek gibi duruyor. (08 Eylül 2018)

TÃ¼rk TraktÃ¶r faturayÄ± iÅŸÃ§iye kesti: Vardiya azaldÄ±, atÄ±lmalar sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 22:10

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