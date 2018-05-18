TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de mayÄ±s - haziran aylarÄ±nda belirlenen 3'er gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmayacak olan iÅŸÃ§ilerin, Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerin Ã¼cretinden yÃ¼zde 24 kesinti yapÄ±lacak.

Hüseyin KARACA

Birkan BULUT

Ankara

Koç Holdinge baÄŸlÄ± Türk Traktör fabrikasÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸmesi gerekçesiyle iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma günleri kÄ±saltÄ±larak ücretlerinde kesintiye gidildi. MayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda belirlenen üçer gün çalÄ±ÅŸmayacak olan iÅŸçilerin, çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± günlerin ücretinden yüzde 24 kesinti yapÄ±lacak. Türk Metal SendikasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Biçer iÅŸçi çÄ±karmayÄ± böyle bir yöntemle engelleyebildiklerini söylerken, iÅŸçiler tepkili.

Türk Traktör fabrikasÄ±nda örgütlü Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Türk Metal SendikasÄ± Ankara Åžubesi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Biçer gazetemize yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, satÄ±ÅŸ ve üretimin düÅŸtüÄŸünü söyledi. Üretimde sÄ±kÄ±ntÄ± gerekçe gösterilerek patronun eleman çÄ±karmak istediÄŸini belirten Biçer, “Biz de eleman çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Beraber bir çözüm yolu bulduk mayÄ±s ve haziran ayÄ±nda üçer gün üretim dursun dediler. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n 18, 25, 26. günleri ile haziran ayÄ±nÄ±n 9, 23, 30. günleri çalÄ±ÅŸmayacak olan iÅŸçilerin, çalÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± günlerin ücretinden yüzde 24 kesinti yapÄ±lacak. Zaten sonrasÄ±nda da yÄ±llÄ±k izin zamanÄ± baÅŸlÄ±yor. Böylece bu süreci iÅŸçi çÄ±karÄ±lmadan atlatmak istiyoruz” dedi.

FabrikanÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na sipariÅŸleri olduÄŸunu aktaran Biçer, bu durumun yurt dÄ±ÅŸÄ±na sipariÅŸ üretiminde çalÄ±ÅŸanlarÄ± etkilemeyeceÄŸini söyledi. Ancak yurt içine üretim yapan bölümlerde bunun uygulanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Biçer, çalÄ±ÅŸÄ±lmayan günlerin sigorta priminin yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘GÜNLÜK ÜCRETÄ°MÄ°ZDEN YÜZDE 24 KESÄ°NTÄ° MÄ° KURTARACAK?’

Türk Traktör’de çalÄ±ÅŸma günlerinin düÅŸürülmesi ve iÅŸçilerin ücretinden kesintilerin olacaÄŸÄ±nÄ±n ilan edilmesinden sonra görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçiler bu duruma tepkili. YaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±ldÄ±r Türk Traktör’de çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi “Traktör satÄ±ÅŸÄ± az dediler, daha dün kâr rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±k diye açÄ±klamalar yapmÄ±yorlar mÄ±ydÄ±? Ä°ÅŸleri büyüteceÄŸiz falan derken, ÅŸimdi bir anda kriz var demeye baÅŸladÄ±lar. Ücretlerden de kesinti yapacaklarmÄ±ÅŸ. Krizden iÅŸçinin bir günlük ücretinden yüzde 24 kesintiyle mi kurtulacaÄŸÄ±nÄ± zannediyor. Bunlar hep bahane, ekonomi genel olarak kötüye gidiyor. Bu yüzden seçimleri bekliyorlar, seçimlerden sonra dananÄ±n kuyruÄŸu kopar. Buradaki krizin faturasÄ±nÄ± da bize ödetirler” dedi.

KOÇ MUHALÄ°F GÖRÜNSE DE KRÄ°ZDE Ä°ÅžLER DEÄžÄ°ÅžÄ°R

Bir baÅŸka iÅŸçi ise “ Fabrikada ‘AKP’nin yeniden seçilmesi lazÄ±m, yoksa kriz daha devam eder’ gibi konuÅŸmalar oluyor. Bu uygulamayla da oyunuzu AKP’ye verin yoksa kriz kapÄ±da, baÅŸÄ±nÄ±z daha çok belaya girer dayatmasÄ± olabilir. Koç Grubu genel olarak muhalif görünse de kriz dedin mi iÅŸler deÄŸiÅŸir” dedi.

‘EN BELÄ°RSÄ°Z DURUMDA OLAN BÄ°Z Ä°ÅžÇÄ°LER’

Uzun süredir stok üretimi yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan genç bir iÅŸçi ise fazla mesaiye kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve üretimin hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu süreçte çok yorulduklarÄ±nÄ±, hatta iÅŸçi alÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini dile getiren iÅŸçi, “Ama stoklar iyice doldu, traktörler ellerinde patladÄ±. Bunun böyle olacaÄŸÄ± belliydi. BakalÄ±m ÅŸimdi ne olacak” dedi.

BaÅŸka bir iÅŸçi ise “Bir süredir ham maddelerin kalitesizliÄŸi falan konuÅŸuluyordu. Bu yüzden müÅŸteri kaybetti falan diye söylentiler vardÄ± ama bu durumu beklemiyorduk. Seçimlerle alakasÄ± kesin vardÄ±r, ama AKP devam etsin diye bu durumu ortaya çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. AsÄ±l olarak müÅŸteriler de, fabrika da önünü görmek istiyor. Biz iÅŸçiler ise en belirsiz durumdayÄ±z” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 MayÄ±s 2018 07:04

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