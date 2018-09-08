TÃ¼rk TraktÃ¶r faturayÄ± iÅŸÃ§iye kesti: Vardiya azaldÄ±, atÄ±lmalar sÃ¼rÃ¼yor

KoÃ§ Holdinge baÄŸlÄ± TÃ¼rk TraktÃ¶r fabrikasÄ±nda dÃ¼ÅŸen satÄ±ÅŸlarÄ±n faturasÄ± iÅŸÃ§iye kesiliyor. VardiyalarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini iÅŸten Ã§Ä±karmalar takip etti.

Hasan KARA

Birkan BULUT

Ankara

Türk Traktör’de iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma günleri, ücretleri ve vardiyalarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinden sonra iÅŸten çÄ±karmalar da beraberinde geldi. Patronun mart ayÄ±na kadar yetecek stokuyla etkilenmediÄŸini ama faturayÄ± kendilerine çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, aylar önce “Eleman çÄ±karÄ±lmasÄ±n diye patronla ortak çözüm bulduk” diyen Türk Metal’e de tepkili.

Koç Holdinge baÄŸlÄ± Ankara’daki Türk Traktör fabrikasÄ±, satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸmesi gerekçesiyle faturayÄ± iÅŸçiye çÄ±karmayÄ± sürdürüyor. MayÄ±s ayÄ±nda çalÄ±ÅŸma günlerini kÄ±saltan ve ücretlerde kesintiye giden fabrika bunun geçici bir önlem olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Bu uygulamayla birlikte mayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda üçer gün ücretsiz izin yaptÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin ücretlerinden kesinti yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Vardiya sayÄ±larÄ±nÄ±n da ikiye düÅŸürüldüÄŸü fabrikada, 24 Haziran’da biteceÄŸi söylenen bu “önlemler” artarak devam etti. Bugüne kadar gelen süreçte sözleÅŸmeli iÅŸçilerin yanÄ± sÄ±ra kadrolu iÅŸçiler de iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±rken, iÅŸçilere “Ä°steyen tazminatÄ±nÄ± alÄ±p çÄ±kabilir” denildi.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIÅžTIRABÄ°LÄ°RLER

Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçiler, toplamda 100 civarÄ±nda sözleÅŸmeli iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya istifa ettiÄŸini aktardÄ±. AyrÄ±ca son süreçte 29 kadrolu iÅŸçinin de iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, vardiyalarÄ±n da ponte, ÅŸanzÄ±man gibi bölümlerde tek vardiyaya düÅŸürüldüÄŸünü söyledi. Evrensel'e konuÅŸan bir iÅŸçi, “Ä°ÅŸten çÄ±karmalar devam edecek gibi duruyor, ponte ve ÅŸanzÄ±man tek vardiyaya düÅŸtü. Motor hattÄ±nÄ± çift hatta çÄ±kardÄ±lar. Genelde motor üretime çekiyorlar ÅŸimdi iÅŸçileri. Bir de cumartesi zaten tatildi, cumayÄ± da ekleme ihtimalleri varmÄ±ÅŸ. 4 gün çalÄ±ÅŸma 3 gün tatil... AslÄ±nda dinlenmek için iyi gibi görünüyor ama ücret kesintisi olduÄŸu için ve iÅŸsizlik tehdidi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için iyi bir ÅŸey deÄŸil” dedi.

‘TRAKTÖRÜ SATACAK ÇÄ°FTÇÄ° MÄ° KALDI?’

Bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Sendika verilen sözleri tutmadÄ±, baÅŸlarken iÅŸçi çÄ±kartÄ±lmayacak demiÅŸlerdi. Åžimdi daha fazla iÅŸçi çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyor herkes. Sonra da ekonomi böyle biz ne yapalÄ±m diyorlar. Ekonomide her ÅŸey dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±, hele de tarÄ±m sektörü. Çiftçi iyi olursa ancak traktör satabilirsin. Çiftçi bÄ±rakmadÄ±lar ki ortada, ÅŸimdi satÄ±ÅŸ yapÄ±lsÄ±n. Gübre fiyatlarÄ± üç katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ neredeyse; yemi, unu, samanÄ± hepsi almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ durumda. Fabrika yönetiminin dediÄŸine göre ÅŸu an hiç üretim yapÄ±lmasa marta kadar satacak traktör stoku ellerinde varmÄ±ÅŸ. Adamlar krize göre kendilerine pay çÄ±karÄ±yorlar, stok ganimetinden yiyorlar. Durumlar aslÄ±nda çok kötü, dolarÄ±n geldiÄŸi nokta herkesi etkiledi bunun bedelini de yine iÅŸçi ödeyecek gibi duruyor.”

TÜRK METAL ‘Ä°ÅžTEN ÇIKARMA OLMASIN DÄ°YE’ DEMÄ°ÅžTÄ°

GeliÅŸmelere iliÅŸkin görüÅŸ almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Türk Metal SendikasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Biçer’e ulaÅŸamadÄ±k. Ancak Türk Metal SendikasÄ± çalÄ±ÅŸma günlerinin düÅŸürülüp, ücret kesintilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± mayÄ±s ayÄ±nda geliÅŸmeleri Evrensel'e deÄŸerlendirmiÅŸti. Türk Metal SendikasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Biçer, üretimde sÄ±kÄ±ntÄ± gerekçe gösterilerek patronun eleman çÄ±karmak istediÄŸini belirterek “Biz de eleman çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Beraber bir çözüm yolu bulduk mayÄ±s ve haziran ayÄ±nda üçer gün üretim dursun dediler. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n 18, 25, 26. günleri ile haziran ayÄ±nÄ±n 9, 23, 30. günleri çalÄ±ÅŸmayacak olan iÅŸçilerin, çalÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± günlerin ücretinden yüzde 24 kesinti yapÄ±lacak. Zaten sonrasÄ±nda da yÄ±llÄ±k izin zamanÄ± baÅŸlÄ±yor. Böylece bu süreci iÅŸçi çÄ±karÄ±lmadan atlatmak istiyoruz” demiÅŸti. Ä°ÅŸçiler, yaÅŸanan iÅŸten çÄ±karmalar nedeniyle sendikanÄ±n sözünü tutmasÄ±nÄ± istiyor.

TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±

TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TÃ¼rk TraktÃ¶r iÅŸÃ§ileri: YaptÄ±k, yine yapabiliriz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:51

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