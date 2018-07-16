TÃ¼rk TraktÃ¶râ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±

HaftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼p vardiyalarÄ± 2â€™ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len TÃ¼rk TraktÃ¶r fabrikasÄ±nda iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler tepkili.

Türk Traktör fabrikasÄ± yurt içi satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü gerekçesiyle, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma gününü bir gün düÅŸürmüÅŸ ve o günün ücretinden kesinti yapma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. HaftalÄ±k çalÄ±ÅŸma gününün düÅŸürülmesinin yanÄ± sÄ±ra üretim bandÄ±ndaki gece vardiyasÄ±nÄ± iptal edip, vardiyayÄ± da ikiye düÅŸürmüÅŸtü. YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r süregelen bu uygulamaya ilk geçildiÄŸi zaman bu uygulamanÄ±n 24 Haziran’da son bulacaÄŸÄ± fabrika yönetimi tarafÄ±ndan söylenmiÅŸti. Ancak seçimlerden sonra da aynÄ± uygulama devam etti. Türk Metal sendikasÄ± ve fabrika yönetimi iÅŸçi çÄ±karma olmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak bir süre daha bu uygulamanÄ±n süreceÄŸini söyleseler de iÅŸçi çÄ±karmaya da baÅŸladÄ±lar. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre sözleÅŸmeli personellerin önemli bir bölümünü iÅŸten atÄ±ldÄ±. Fabrika yönetimi bunun yanÄ± sÄ±ra iÅŸçilere “isteyen çÄ±kabilir” diyerek iÅŸten ayrÄ±lma baskÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

‘SÖZLEÅžMELÄ°LERDEN SONRA SIRA BÄ°ZE GELECEK’

YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r Türk Traktör’de çalÄ±ÅŸan bir genç iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söyledi: “YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki genç sözleÅŸmeli arkadaÅŸlarÄ± iÅŸten attÄ±lar. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, biz de tedirginiz genel olarak iÅŸimizden olmaktan. Önce askere gitmeyenleri, sonra sÄ±rayla geride kalanlarÄ± tek tek iÅŸten atacaklar bu gidiÅŸle. Sendikadan da hiç ses yok, iÅŸten çÄ±karma olmayacak sadece ücretlerden belli bir kesinti olacak dediler ama herkes atÄ±lma korkusunu ensesinde hissetmeye baÅŸladÄ±.” BaÅŸka bir iÅŸçi ise, “TazminatlarÄ± açmÄ±ÅŸ, çÄ±kmak isteyen çÄ±ksÄ±n diyor. Herkes bu kadar borca batmÄ±ÅŸken, iÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸken, kriz kapÄ±dayken kim iÅŸten çÄ±kabilir ki?” diye sordu.

‘YÜZYILIN SÖZLEÅžMESÄ° ERÄ°DÄ°’

Bir diÄŸer iÅŸçi ise, “Burada iÅŸ yok diye bir ara Sincan OSB’deki fabrikaya 90 tane Türk Traktör iÅŸçisini gönderip belli bir süre çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra geri alacaklarÄ±nÄ± söylediler. YüzyÄ±lÄ±n sözleÅŸmesini imzaladÄ±k derken, ÅŸimdi geriye hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. Patates, soÄŸan derken; vergi dilimine girince de maaÅŸlardan kesinti olunca evdeki ekonomi iyice zora girdi. Bir de üstüne ücretlerden ve söylemedikleri halde benim dahil kimilerinin ikramiyelerinden de kesinti söz konusu oldu. Åžimdi herkeste bir sessizlik var ama en ufak bir ÅŸeyde patlamaya hazÄ±r bir ortam da var.” (Ankara/EVRENSEL)

Ä°ÅžÇÄ°LER KENDÄ° ÇIKARINI SAVUNMALI

Hasan Kara

Türk Traktör iÅŸçilerinin yaÅŸanan duruma iliÅŸkin önemli bir bölümü yaÅŸanan tabloyu açÄ±klarken, “Durumdan en çok biz maÄŸdur oluyoruz ama ne yapalÄ±m, iÅŸveren de iÅŸ alamÄ±yorsa yapacak bir ÅŸey yok” minvalinde cümlelere sÄ±kça baÅŸvuruyorlar. Ä°ÅŸçiler “Patronlar eÄŸer iÅŸ alamazlarsa, mecburen iÅŸçileri çÄ±karacak; herkes bunun bedelini ödeyecek, hatta patron bizden daha çok ödüyordur belki de” gibi söylemler söz konusu oluyor. Bu durum mülk sahibi sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ve onun temsilcilerinin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n arasÄ±nda mücadeleyi engellemek adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± bir propagandanÄ±n sonucudur. AslÄ±nda bu yaÅŸanan olayda, patronlar kârÄ±ndan belki çok küçük bir miktar zarar etmiÅŸ oluyor. Üretimi bir dönem yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±p stoklarÄ± doldururken bir dönem yavaÅŸlatmasÄ± da kâr etme politikasÄ±yla alakalÄ±. Burada esas sorun iÅŸçilerin kendi çÄ±karlarÄ±nÄ±, haklarÄ±nÄ± savunmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸidir. Kapitalistler daha fazla kâr elde edebilmek için iÅŸçinin ürettiÄŸi deÄŸeri daha fazla nasÄ±l sömürürüm diye planlar yaparken, aslÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla çÄ±karlarÄ±nÄ±n ne kadar da zÄ±t olduÄŸunu görebiliyoruz. Türk Traktör iÅŸçileri de kendi deneyimlerinden öÄŸrenerek, kendi aralarÄ±ndaki birliÄŸini güçlendirerek yaÅŸanan bu saldÄ±rÄ±yÄ± göÄŸüsleyebilir. Åžimdi bir de oluÅŸturulan kabinenin çoÄŸunun doÄŸrudan kapitalist bakanlardan oluÅŸtuÄŸunu da düÅŸünecek olursak önümüzdeki dönem yeni devlet düzeninin kapitalist sÄ±nÄ±fÄ±n yanÄ±nda, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda daha sert bir ÅŸekilde karÅŸÄ± duracaÄŸÄ± açÄ±k. Bunun için sadece ekonomik talepler etrafÄ±nda deÄŸil, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n siyasi taleplerini de daha gür sesle duyurmasÄ±nÄ±n ve bu temelde iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± partisinde örgütlenmesinin gerekliliÄŸi daha da hissedilir hale gelmiÅŸ durumda.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:26

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