Parke taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kalan doktor aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Harran Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma Uygulama Hastanesi Ã‡ocuk BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde gÃ¶revli doktor Bahaddin Ahmet YalÃ§Ä±n hasta yakÄ±nÄ±nÄ±n parke taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

Harran Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde görevli nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet YalçÄ±n, çocuÄŸunun ateÅŸi düÅŸmediÄŸi için öfkelenen Abdulkadir K'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. BaÅŸÄ±na parke taÅŸÄ±yla vurulan doktor YalçÄ±n ameliyata, saldÄ±rgan Abdulkadir K. ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, dün gece Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde yer alan Harran Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana geldi. Yüksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle hastaneye getirilen bir çocuk, serviste tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Müdahaleye raÄŸmen ateÅŸi düÅŸmeyen çocuÄŸun babasÄ± Abdulkadir K, kendisine istediÄŸi cevaplarÄ± vermediÄŸini öne sürdüÄŸü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet YalçÄ±n'a saldÄ±rdÄ±. Abdulkadir K., bulduÄŸu parke taÅŸÄ±nÄ± doktorun baÅŸÄ±na vurarak parçaladÄ±.

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan YalçÄ±n aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken saldÄ±rgan Abdulkadir K, ise hasta yakÄ±nlarÄ± ve saÄŸlÄ±k görevlileri tarafÄ±ndan engellendi.

Dr. YalçÄ±n meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan sedyeye konularak ameliyata alÄ±ndÄ±.

Abdulkadir K. ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° MEVCUT'

Hastaneden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Olay sonrasÄ± acilen ameliyata alÄ±nan doktor arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayati tehlikesi mevcut olup halen yoÄŸun bakÄ±mda takip edilmektedir. Bu tür insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±mlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± derinden üzmektedir. Bu menfur olayÄ± tüm hekimler ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± adÄ±na ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 09:58

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