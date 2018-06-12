Aydın Tabip Odası: Sağlıkta şiddet sıradanlaştırıldı

Kemer'de bir aile hekimi, usulsüz sağlık raporu talebini reddettiği hastanın saldırısına uğradı. Aydın Tabip Odası saldırıya tepki gösterdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde görevli aile hekimini Uzm. Dr. Kenan Özgen, usulsüz sağlık raporu isteyen hastanın talebini reddettiği için saldırıya uğradı. Saldırıyı protesto eden Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, sağlık ortamında şiddetin sıradanlaştığını belirtti.

Aydın Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada sağlık çalışanına yönelik şiddete bir yenisinin daha eklendiği belirtilerek "Antalya Kemer‘de aile hekimi arkadaşımız, görevi başındayken uygunsuz bir isteği reddedilen kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Arkadaşımız halen hastanede tedavi altındadır. Biz hekimler artık bu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Şifa veren ellere saldırmak insanlık dışıdır” denildi.

"Sağlıkta şiddet sona ersin" talebinin sürekli yinelendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Vatandaşa müşteri gözüyle bakan, her durumda sağlık çalışanlarının haksız olduğunu kabul eden, BİMER ve CİMER’i haksız bir baskı aracı olarak kullanan bir yaklaşımın sonuçlarını yaşamaktayız. Bu yaklaşım sürecek olursa daha vahim sonuçlar bizi beklemektedir. Ülkemizde hekimlerin çalışma ortamı sorunları acilen çözülemezse, meslektaşlarımızın hekimlikten uzaklaşmaları olasıdır. Yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak düzenlenmiş olsa da üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilemediği görülmektedir.”

Hükümetin uyguladığı sağlık politikalarını gözden geçirmeden ve dilini değiştirmeden gösterilecek hiçbir yaklaşımın şiddeti durduramayacağının altı çizilen açıklamada “Sağlık politikaları oluşturulurken sağlık çalışanlarının da katkı ve desteği alınmalıdır. Bir kez daha yineliyoruz; sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık ortamında görev yapmak, şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz” denildi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 22:37

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