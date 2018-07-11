Devlet TiyatrolarÄ±â€™nda tek adam dÃ¶nemi

Vecdi Sayar, Orhan Alkaya, Metin Boran, RagÄ±p Yavuz ve YÃ¼cel Erten, DT'nin KHKâ€™yle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

703 SayÄ±lÄ± KHK’de, Devlet TiyatrolarÄ± Kanunuyla ilgili de önemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. KHK’de “Devlet TiyatrolarÄ± bir genel müdür tarafÄ±ndan yönetilir” maddesi kaldÄ±rÄ±lÄ±rken; daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±. AyrÄ±ca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim iÅŸleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle belirlenir” olarak deÄŸiÅŸtirildi. Yine kanunda yer alan “Devlet TiyatrolarÄ± Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ÅŸeklinde düzenlendi.

703 sayÄ±lÄ± KHK’yle Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlanmasÄ±nÄ± Orhan Alkaya, Vecdi Sayar, Metin Boran, RagÄ±p Yavuz ve Yücel Erten gazetemize deÄŸerlendirdi. Yeni düzenlemeyle Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n kÄ±smi olan özerk yapÄ±sÄ±nÄ± tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan tiyatrocular, tiyatro pratiÄŸinin tek adamÄ±n elinde toplandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘SANATÇILAR ÜZGÜN, ÖFKELÄ° VE ÇARESÄ°Z’

Yücel Erten (DT Eski Genel Müdürü): Bence bir Cumhuriyet kurumu, çökertilmekte. Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n KuruluÅŸ Kanunu, “Personel HakkÄ±nda Kanun”a dönüÅŸmüÅŸ; gerekli tüzük, CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lacak “yönetmelik” derecesine indirgenmiÅŸtir. Özerklik özlemi, artÄ±k emirnamelerden mi medet umacaktÄ±r, bilemiyorum. Ufukta bu tehlikeyi görüp direnen Devlet TiyatrolarÄ± sanatçÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± üzgün, öfkeli ve çaresiz... GeleceÄŸi umursamayanlar ÅŸaÅŸkÄ±n soruyor: “NasÄ±l yani?”... Ne yapalÄ±m ki ortak akla ulaÅŸÄ±p onu elbirliÄŸiyle savunamayÄ±nca; toplumsal yaÅŸam da, kurumsal yaÅŸam da, bireysel yaÅŸam da böyle karanlÄ±kta el yordamÄ±yla yürüyor...

‘TEHDÄ°T EDÄ°CÄ° VE EDÄ°ÅžE VERÄ°CÄ°’

Orhan Alkaya (Tiyatrocu): Devlet TiyatrolarÄ± yönergesinin KHK’yle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tehdit edici ve ediÅŸe verici. Çünkü yönerge Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n kalbidir. Yeni düzenlemede büyük boÅŸluklar bulunuyor. KHK’nÄ±n ‘önce müdahale edelim, sonra bakarÄ±z’ düÅŸüncesiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu düzenleme, Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ± her türlü müdahaleyi açÄ±k hale getiren, kÄ±smi özerkliÄŸini kaldÄ±rmak isteyen düÅŸüncenin ilk adÄ±mÄ±.

RagÄ±p Yavuz (Tiyatrocu): Sanat üretenlerin beklediÄŸi bir ÅŸeydi. ‘Geliyorum’ dedi. Bu tür geliÅŸmeler sanat dünyasÄ± tarafÄ±ndan çok kolay hazmediliyor. Ülke yönetiminde olduÄŸu gibi Devlet TiyatrolarÄ± da artÄ±k tek kiÅŸinin iki dudaÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda.

‘SANATTA TAÅžERONLAÅžMA AN MESELESÄ°DÄ°R ARTIK’

Metin Boran (Tiyatro EleÅŸtirmeni): AKP 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca Devlet TiyatrolarÄ±’yla hiçbir zaman barÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±. Özerk bir yapÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ±, hayatÄ± ve iktidarÄ± sorgulayan oyunlar sahnelemesi hep rahatsÄ±z etti. Bu KHK’yle amaçlarÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n kuruluÅŸ yasasÄ± imha edilmiÅŸ oldu. ArtÄ±k, genel müdürü, kadroyu ve bütçeyi CumhurbaÅŸkanÄ± belirleyecek. SanatÄ±n ve tiyatronun pratiÄŸi tek adamÄ±n elinde toplandÄ±. Bu geliÅŸme tiyatronun özgür pratiÄŸini engelleyecek, tiyatroda sansüre ve otosansüre neden olacaktÄ±r.

Vecdi Sayar (Tiyatrocu): Bu karar, Devlet TiyatrolarÄ±’nÄ±n tüzel kiÅŸiliÄŸinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve kapÄ±kulu sanatçÄ± döneminin resmiyet kazanmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Sembolik bir D.T. yanÄ± sÄ±ra beklenen TÜSAK yasasÄ±nÄ±n bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile yürürlüÄŸe girmesi ve sanat alanÄ±nÄ±n taÅŸeron ÅŸirketlere havale edilmesi an meselesidir artÄ±k.

‘KAPATILDI’ Ä°DDÄ°ALARINA DT’DEN AÇIKLAMA

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MüdürlüÄŸü bazÄ± basÄ±n organlarÄ±nda yer alan “Devlet TiyatrolarÄ± KapatÄ±ldÄ±” haberlerine dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± söylenen açÄ±klamada “YapÄ±lan düzenlemelerin kurumlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla ilgili gibi gösterilerek haberleÅŸtirilmesi ve kamuoyunda ‘Devlet TiyatrolarÄ± artÄ±k yok’ algÄ±sÄ± oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür.” denildi.

703 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname’ye de deÄŸinilen açÄ±klamada “703 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnameden sonra çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 1’inci Kararnamesinin Geçici 1’inci Maddesinde ise 2/7/2018 tarihli ve 703 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile teÅŸkilatlarÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan münhasÄ±ran devir ve geçiÅŸ hükümleri düzenlenenler dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar hakkÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlerin uygulanmasÄ±na devam olunur” ifadesi yer almaktadÄ±r. Yani anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere Devlet TiyatrolarÄ± Genel MüdürlüÄŸünün kapatÄ±lmasÄ± söz konusu deÄŸildir.” ifadelerine yer verildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 17:01

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