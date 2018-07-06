Malatya DedeyazÄ±â€™da Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nda tepki

Malatya'da DedeyazÄ± mahallesinde yapÄ±lmak istenen demir ocaÄŸÄ± Ã§ed toplantÄ±sÄ±na mahalle halkÄ± tepki gÃ¶sterdi.

Ekin BALÄ°

Malatya

Malatya DoÄŸanÅŸehir Ä°lçesine baÄŸlÄ± DedeyazÄ± Mahallesi’nde yapÄ±lmak istenilen demir ocaÄŸÄ± madeni için (çevresel etki deÄŸerlendirmesi) ÇED toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. EMEP, HDP, ESP ve Ä°HD ise mahalle halkÄ±na destek olmak için toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±ya maden ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± mahalle halkÄ±nÄ±n tepkisi damga vurdu.

Mahkeme tarafÄ±ndan demir ocaÄŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na karÅŸÄ±n iÅŸletme faaliyetlerine devam etmesi üzerine uzun süredir yurttaÅŸlarÄ±n mücadelesi devam ediyordu. ToplantÄ±da Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve firma yetkilileri ‘Demir ocaklarÄ±nÄ±n zararlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söyleyerek mahalleliyi ikna etmeye çalÄ±ÅŸsa da, Mahalle sakinleri çÄ±karÄ±lan demir madeninin ve iÅŸletmenin çevreye verdiÄŸi zararlarÄ± aktardÄ±. Yetkililer ise mahalle sakinlerinin tepkilerini tutanak altÄ±na aldÄ±.

ZARAR VERMEYECEKLERMÄ°Åž

ToplantÄ±da projeyi tanÄ±tan yetkili, yaklaÅŸÄ±k 1658.25 hektar alanda çalÄ±ÅŸma yürütüleceÄŸini, ÇED alanÄ±nda herhangi bir su kaynaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her hafta düzenli patlamalarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸmadan kaynaklanan tozun tarÄ±ma, hayvancÄ±lÄ±ÄŸa ve diÄŸer canlÄ±lara zarar vermeyeceÄŸini, ÇED sahasÄ±na en uzak yerleÅŸimin 135 metre olduÄŸunu ifade etti.

‘NEFES ALAMAZ DURUMA GELDÄ°K’

Ancak mahalle halkÄ± ise ÅŸirket yetkilisinin aksine maden çÄ±karma faaliyetinin mahallenin su kaynaÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere tüm canlÄ±lara zararÄ± olduÄŸunu ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Nahide, ÅŸirket yetkililerine tepki göstererek, “TopraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, suyumuzu elimizden alanlarÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±lamamÄ±z gerekirse öyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bizim geçmiÅŸimizi, geleceÄŸimizi elimizden almak istiyorlar” dedi. Ahmet Çelikkaya ise mahallenin içme su kaynaÄŸÄ±nÄ±n, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n maden faaliyeti ile bittiÄŸini, aÄŸaçlarÄ±n kuruduÄŸunu belirterek, “Bir kiÅŸinin cebinin ÅŸiÅŸmesi için bizim yaÅŸam alanÄ±mÄ±zÄ±n tahrip edilmesine biz karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz” dedi. Mihriban Mike ise “Ben köyüme nefes almak için gelirdim. AstÄ±m hastasÄ±yÄ±m ama ÅŸimdi tozdan nefes alamaz duruma geldik. YaÅŸam alanÄ±mÄ±zÄ±n yok edilmesine izin vermeyeceÄŸiz” dedi. Mahzuni Atasoy ise maden ocaÄŸÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda oluÅŸan patlamalarla kayalarÄ±n evinin üzerine düÅŸtüÄŸünü ve zarar verdiÄŸini söyledi.

TARÄ°HÄ° KALINTILAR DA YOK EDÄ°LECEK

ToplantÄ±da konuÅŸan mahalle sakini Recep ÇakÄ±r ise bölgede bulunan tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu ve bunlarÄ±n maden faaliyeti ile yok edileceÄŸini belirterek, “Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yetkililerin hazÄ±r bulunmasÄ± gerekiyor. Çünkü bu bölgede sit alanÄ± olabilecek yerler mevcut”diye konuÅŸtu. AyrÄ±ca ÇakÄ±r daha önce bölgede bulduÄŸu tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ± da kent müzesine inceleme yapÄ±lmak üzere tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdiÄŸini söyledi. Kent müzesinden alÄ±nan emanet fiÅŸi de ÇED toplantÄ±sÄ±nda tutanak altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 18:53

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