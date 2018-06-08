Seçim Günlüğü (8 Haziran 2018) - Uluslararası gözlemciler açıklandı

SEÇİMLERİ TAKİP EDECEK ULUSLARARASI KURULUŞLAR AÇIKLANDI

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri izlemek üzere başvuran 8 uluslararası kuruluşun gözlemcisinin akreditasyonunu sağladı. AGİT, AGİTPA, AKPM, KEİPA, TÜRKPA, Türk Konseyi ve ŞİÖ seçimleri takip edecek.

24 Haziran seçimlerini takip edecek uluslararası kuruluşlar açıklandı AGİT, AGİTPA, AKPM, KEİPA, TÜRKPA, Türk Konseyi ve ŞİÖ'nün 24 Haziran seçimlerini izleme talebine Yüksek Seçim Kurulu olumlu yanıt verdi.

ANTEP'TE SEÇİMLERİ KONUŞTUK, SURİYELİLER VE KÜRT SORUNU ÖNEMLİ GÜNDEMLERDEN

Seçimin nabzını tuttuğumuz Antep'te en önemli gündemlerden biri mülteci sorunu. Görüştüğümüz yurttaşlar Suriyeliler üzerinden yapılan söylemlerin huzur getirmeyeceğini söylüyor.

'Suriyeliler üzerinden söylem oy getirir ama huzur getirmez' Antep’te 24 Haziran öncesi seçmenin nabzını tuttuk. En önemli gündem Suriyeli mülteciler.

ODTÜ'DE SEÇİMLERİ KONUŞTUĞUMUZ İŞÇİLER, AKP AĞIRLIKLI MECLİS İSTEMİYOR

ODTÜ işçilerle seçimleri konuştuk. İşçilerin önemli bir kısmı mecliste AKP'nin ağırlıklı olmasını istemiyor. Ancak AKP'yi destekleyenin de, muhalefet edenin de dertleri aynı: Geçim sıkıntısı, ücretlerin düşüklüğü ve kadro sorunu...