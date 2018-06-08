'Suriyeliler Ã¼zerinden sÃ¶ylem oy getirir ama huzur getirmez'

Antepâ€™te 24 Haziran Ã¶ncesi seÃ§menin nabzÄ±nÄ± tuttuk. En Ã¶nemli gÃ¼ndem Suriyeli mÃ¼lteciler.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Deniz KAR

Antep

Türkiye’nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ±n en çok yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± illerin baÅŸÄ±nda geliyor Antep. Adeta tüm gerilimlerin kesiÅŸme noktasÄ± gibi. Suriye ile ‘eski dost’tun düÅŸman olmasÄ±na giden iliÅŸkilerin bütün seyrini, tüm yakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaÅŸamÄ±ÅŸ, yaÅŸamaya da devam ediyor.

Ülkenin sanayisi en geliÅŸkin illerinden Antep, bu özelliÄŸi nedeniyle komÅŸu illerden yoÄŸun göç alÄ±yordu zaten. Suriye’deki savaÅŸ nedeniyle buna eklenen 350 bine yakÄ±n Suriyeli mülteciyle birlikte kentin kozmopolit özelliÄŸi daha da arttÄ±. Hem Kürtleri, hem Türkleri, hem de devasa bir Suriyeli nüfusu barÄ±ndÄ±ran Antep’te, iktidarÄ±n politikalarÄ±na baÄŸlÄ± olarak, halklarÄ±n ‘sinir uçlarÄ±’ da zaman zaman birbirine deÄŸiyor.

SURÄ°YELÄ°LER YERLEÅžÄ°K ARTIK

Türkiye ekonomisindeki kötü gidiÅŸat ve Suriye ile Irak’a yapÄ±lan ihracatÄ±n durma noktasÄ±na gelmesiyle birlikte ÅŸehirde iÅŸsizlik çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir hal almÄ±ÅŸ durumda. Ve oklar her yerde olduÄŸu gibi bu durumun sorumlusu olarak görülen/gösterilen Suriyelilere yönelmiÅŸ.

Ä°lk geldikleri dönemlerde Suriyelilere karÅŸÄ± kampanyalar düzenlenen, hatta linçlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Antep’te halk, Suriyelilere karÅŸÄ± hâlâ biraz ‘tetikte.’ Ancak savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 6-7 yÄ±l öncesine oranla ‘mecburi’ bir kabullenme söz konusu.

Suriyeliler bu arada daha yerleÅŸik bir duruma geçmiÅŸler, iÅŸçi olmuÅŸlar, esnaf olmuÅŸlar... ArtÄ±k iktidarÄ±n deyimiyle ‘misafir’ olmadÄ±klarÄ±nÄ±n, kentte kalÄ±cÄ± olduklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda Antepliler, ama yine de dÄ±ÅŸlama tutumundan vazgeçtikleri söylenemez. Bu da Suriyelilerin ‘getto’ tarzÄ± bazÄ± bölgeler oluÅŸturmasÄ±na neden olmuÅŸ. Antep’te bazÄ± mahalleler adeta Suriye’nin bir kenti gibi...

TÜRK-KÜRT Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

Peki, Türk-Kürt iliÅŸkisi nasÄ±l? Türkiye’de keskin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± süreçte Antep bir çok ile görece, sakin kalmayÄ± baÅŸarabilmiÅŸ. Büyük gerilimler yaÅŸanmamÄ±ÅŸ. Bunun iki nedeni olduÄŸu söylenebilir. Birincisi Antepli Kürtlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, komÅŸu illerden gelen Kürtler, aÄŸÄ±rlÄ±kla köy boÅŸaltmalar, sürgünler gibi politik nedenlerle deÄŸil ekonomik nedenlerle göç edenlerden oluÅŸuyor. Ä°kincisi, sanayi kenti olmasÄ± nedeniyle sermaye sahipleri ‘istikrar kaybÄ±’ endiÅŸesiyle büyük gerilimler yaÅŸanmasÄ±na izin vermemiÅŸ.Ta ki 2014’teki Kobanê eylemlerine kadar... Kobanê eylemleri sÄ±rasÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kan Kürtlere yönelik kimi Ä±rkçÄ± gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu çÄ±kan olaylarda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

SURÄ°YELÄ°LER ORTAK NOKTA!

Antep’te seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için görüÅŸtüÄŸümüz Kürtler ve Türkler, bir çok konuda ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda ama ‘Suriyeliler’ konusunda ortaklaÅŸmÄ±ÅŸ: Ä°stemiyoruz, gitsinler!

Hükümetin dÄ±ÅŸ politikasÄ± konusunda AKP’yi savunanlar konuyu hemen “DüÅŸmanlar etrafÄ±mÄ±zÄ± sardÄ±”ya baÄŸlÄ±yor. Muhalefet partilerine oy verenler ise “Hükümetin tutarsÄ±z ve saldÄ±rgan bir politika yürüttüÄŸünü” düÅŸünüyor. Fakat hepsi Suriyeliler konusunda neredeyse aynÄ± düÅŸünüyor. ÖrneÄŸin CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin “Bayram iznine gidebiliyorlarsa, demek ki ülkelerine gidebiliyorlar” sözlerinin, televizyondan kahvedeki okey masasÄ±na yansÄ±masÄ± uzun sürmemiÅŸ. Üstelik Ä°nce’nin cümleleriyle...

SavaÅŸ nedeniyle ülkemize sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±ndalar, fakat gitmelerini istiyorlar. Çünkü ‘patron’ daha az yevmiye alan, sigortasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± Suriyeli’yi Türk ya da Kürt iÅŸçiye tercih ediyor. Ev sahipleri Suriyelilerden daha çok kira alÄ±yor...

DÜÅžMANLIK VADEDÄ°LÄ°YOR

2 milyonu aÅŸan nüfusa sahip Antep’te AKP, ciddi bir oy oranÄ±na sahip. 1 KasÄ±m seçimlerinde AKP yüzde 61.6 oy alÄ±rken, CHP 16.3, HDP 10.5 ve MHP 9.6’da kaldÄ±. 16 Nisan referandumunda ise seçmenin yüzde 62.45’i ‘evet’, yüzde 37.55’i ‘hayÄ±r’ dedi.

Makas yüksek... 24 Haziran’da bu makas kapanabilecek mi?

DÄ±ÅŸ politikadaki gergin ve deÄŸiÅŸken hal, ekonomik gidiÅŸat Antep’i nasÄ±l etkiliyor? Suriyeli mültecilerle ilgili söylemlerin Antepliler üzerindeki etkisi ne olur?

Antep’te Türklerin ve Kürtlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sekiz Åžubat, HacÄ±baba, Düztepe, Vatan, ve Güzelvadi Mahallelerini gezdik... EdindiÄŸimiz izlenim Antep’te referandum sonuçlarÄ±na oranla AKP- MHP blokunun biraz daha gerilediÄŸi yönünde. AyrÄ±ca Antep hükümetin Suriye’ye dair izlediÄŸi politikanÄ±n aynasÄ± gibi, bazen gergin bazen beklemede... Åžu da bir gerçek, iktidarÄ±yla muhalefetiyle siyasilerin, Suriye’ye, Suriyelilere yönelik düÅŸmanca söylemleri, “GöndereceÄŸiz” vaatleri kÄ±sa vadede Antepli seçmenden oy almaya yarayabilir. Ancak uzun vadede, halklarÄ±n kardeÅŸçe bir arada yaÅŸama kültürüne zarar veren bu söylem ve vaatlerin sorunu daha da büyüteceÄŸi kesin.

KIZGINIM AMA YENÄ° GELEN DE AYNISI OLACAK

FotoÄŸraf: Deniz Kar/EVRENSEL

Sekiz Åžubat Mahallesi daha çok AKP’li seçmenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bölge. Rastgele girdiÄŸimiz bir kahvede seçimleri konuÅŸmak istediÄŸimizi söylediÄŸimiz anda duyduÄŸumuz ilk yanÄ±t “GitmeyeceÄŸim sandÄ±ÄŸa, Suriyeliler gitsin” oluyor. Bir emekli söylüyor bunu. Tepkisinin nedenini ise “Suriyeliler yardÄ±m alÄ±yor, biz fakir fukara alamÄ±yoruz. Åžimdi yeni otoparkÄ±n orada yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±yorlar. Suriyelilerin kadÄ±nlarÄ± kuyruk olmuÅŸ... Åžuradan ÅŸuraya gidene kadar, taksiye binip gidiyor yayan gitmiyor” diye açÄ±klÄ±yor.

Suriyelilerden daha zor koÅŸullarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor ve bu nedenle ErdoÄŸan’a “kÄ±zgÄ±n” ama bu seçimlerdeki tercihini deÄŸiÅŸtirmesine neden olmuyor. Çünkü “Yeni gelen de aynÄ± olacak” diye düÅŸünüyor.

AH ÅžU DIÅž GÜÇLER!

AynÄ± masada iÅŸsizliÄŸin de Suriyelilerden kaynaklÄ± olduÄŸu söyleniyor. Kiralar son birkaç yÄ±lda iki katÄ± artmÄ±ÅŸ ve bunun nedeni de onlara göre Suriyeliler. Kimi tüm bu gidiÅŸatÄ± ‘dÄ±ÅŸ güçler’e baÄŸlÄ±yor: “Hristiyan alemi etrafÄ± sarmÄ±ÅŸ, büyük oyunlar oynanÄ±yor...”

Düztepe Mahallesi’ndeki bir kahvede bir inÅŸaat iÅŸçisi ile ettiÄŸimiz sohbette de karÅŸÄ±mÄ±za ‘dÄ±ÅŸ güçler’ çÄ±kÄ±yor: “Suriye savaÅŸÄ± da, ekonomik durum da dÄ±ÅŸarÄ±nÄ±n oyunu. AKP’yi de CHP’yi de oyuna getiriyorlar. Gezi’de de aynÄ±sÄ± oldu. Kaç tane insan öldü orada. 15 Temmuz’u gördünüz, kim getirdi onlarÄ± ülkeye? Ben bu adamÄ± savunmuyorum, gördüklerimi söylüyorum. ErdoÄŸan gidip yerine yenisi gelir ‘eyvallah’ derse her ÅŸey düzelir, ama ErdoÄŸan boyun eÄŸmiyor.”

‘Ä°ÇERÄ°DE TÜKENÄ°NCE DIÅžARIYA OYNUYOR’

Düztepe Mahallesi’nde bir kahvede Ä°brahim isimli bir iÅŸçi ile sohbet ediyoruz. Muhalefete oy verecekmiÅŸ Ä°brahim... AKP’nin dÄ±ÅŸ politikadaki “saldÄ±rgan tutumunu” iç politikadaki tükenmiÅŸliÄŸe baÄŸlÄ±yor: “DÄ±ÅŸarÄ±ya saldÄ±racaksÄ±nÄ±z, milliyetçi duygularÄ± kabartacaksÄ±nÄ±z, oy devÅŸirmeye çalÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hükümet, kendi içerisinde konuÅŸuyordur, keÅŸke Afrin’e seçimlere daha yakÄ±n bir zamanda girseydik diye. DediÄŸim gibi bu sakinlik beni korkutuyor, her an bir ÅŸey baÅŸlatabilirler.”

BulunduÄŸumuz kahvenin sahibi “Ülkeyi geriyorlar, böyle giderse saatli bomba olacak her yer” diye lafa giriyor.

ErdoÄŸan’Ä±n özelikle batÄ± ülkelerine yönelik ‘Eyy’ diye baÅŸlayan konuÅŸmalarÄ±nÄ±n “Meydan okumak” olduÄŸunu düÅŸünen de var, “Hepsi yalan, siyaset yapÄ±yor iÅŸte” diyen de var. Biri “Dolar neden yükseliyor sanÄ±yorsunuz!” diyor. Onun söyledikleri ekonomiyle ilgili tüm geliÅŸmelerin nasÄ±l yakÄ±ndan takip edildiÄŸini gösteriyor: “Merkez BankasÄ±nÄ±n baÅŸkanÄ±nÄ± parti binasÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±rsan Avrupa’daki adam sana para göndermez, güvenmez. Bir gece uyuyup uyanÄ±yoruz dolar yükseliyor, baÅŸka hiçbir yerde yükselmiyor, Türkiye’de yükseliyor. Åžimdi Merkez BankasÄ± baÅŸkanÄ±yla Mehmet ÅžimÅŸek Ä°ngiltere’ye gitti, ne konuÅŸuyorlar? Hiçbir ÅŸey gizli kalmaz, artÄ±k internet diye bir ÅŸey var...”

SURÄ°YE’DEKÄ° DURUM SADECE ANTEP’Ä° DEÄžÄ°L TÜM ÜLKEYÄ° ETKÄ°LEDÄ°

Düztepe Mahallesi'ndeki bir kahvede ettiÄŸimiz sohbette de, Suriye’de yaÅŸanan savaÅŸÄ±n sadece Antep’i deÄŸil tüm ülkeyi etkilediÄŸini belirten iÅŸçi emeklisi, “Yok terördü, yok ÅŸuydu, buydu. Åžuraya bomba yerleÅŸtirecekler de asker, polis, milli istihbarat hiçbiri bunu görmeyecek mi yani? Sen git de üç yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu kandÄ±r” diyor. Esad ile ErdoÄŸan’Ä±n “Dostluktan düÅŸmanlaÅŸmaya giden süreci”ni sorduÄŸumuzda da Abdüllatif Åžener’den Abdullah Gül’den bahsederek, “Eski dostlarÄ±nÄ±n hep yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±”, dÄ±ÅŸ politikada da öyle olduÄŸunu savunuyor. “Ä°yice çökecek dÄ±ÅŸ politikasÄ± ErdoÄŸan’Ä±n” diye düÅŸünüyor.

Kahvehane sahibi ise Esat konusu açÄ±lÄ±nca Suriyelilerin Antep’te olmasÄ±na tepkisini dile getiriyor. Ona göre savaÅŸa raÄŸmen hükümet Suriyelileri içeri almamalÄ±ydÄ±. Bir yandan mültecilere kapÄ±sÄ±nÄ± kapatan ülkeleri örnek veriyor, diÄŸer yandan Ürdün ve MÄ±sÄ±r’Ä± Suriyelilere ev sahipliÄŸi yapmamakla suçluyor.

DÜÄžÜN KATLÄ°AMINDA SESSÄ°ZLÄ°K

Suriye’deki savaÅŸÄ±n Antep’in günlük yaÅŸamÄ±na etkisi, yoÄŸun mülteci göçünün yarattÄ±ÄŸÄ± sonuçlarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. HatÄ±rlanÄ±rsa savaÅŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda kentin “cihatçÄ±larÄ±n üssü” haline geldiÄŸi basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ, hatta bu konu Meclis gündemine de gelmiÅŸti. Birkaç yÄ±l öncesine göre görünür olmasa da cihatçÄ±larÄ±n, Antep’te bugün hâlâ bir güç olduklarÄ±nÄ± söylemek mümkün.

Türkiye tarihinin en büyük katliamlarÄ±ndan birinin Antep’te yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m; IÅžÄ°D’in bir düÄŸüne saldÄ±rÄ±sÄ±nda 56 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Ancak Antep’te düÄŸün katliamÄ± konusunda bir sessizlik hakim. “YazÄ±k oldu”, “Kötü oldu” ifadelerinin ötesine geçen bir söz yok. Biraz daha muhalif olanlar hükümet politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor, patlamayla ilgili konuÅŸmayÄ± çok tercih etmiyor.

SOKAÄžA ÇIKMA YASAKLARINDAKÄ° ÖLÜMLER KIRILMA YAÅžATMIÅž

Ä°ktidarÄ±n bölgeye dair tutumu, operasyonlar, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sürecinde ÅŸehirlerin yerle bir edilmesi Antep’teki Kütlerin de kÄ±rÄ±lma noktasÄ± olmuÅŸ. AKP’li olmayan Kürt seçmen HDP safÄ±nda kemikleÅŸmiÅŸ, AKP’li olan da üzgün.

HDP’li Kürtlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu ancak AKP’li Kürtlerin de uÄŸrak yeri olan bir kahvede okey oynanan bir masaya yöneliyoruz. Genel olarak tedirgin davranÄ±yorlar. Çünkü Kobanê eylemleri, Afrin operasyonu gibi gerekçelerle hemen her Kürt evinden biri gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ.

Yine Kürtlerin yoÄŸun olduÄŸu bir masada biri AKP’li ve diÄŸeri HDP’li iki kiÅŸiyle konuÅŸuyoruz. AKP’ye oy vermiÅŸ olan özellikle HDP’nin Diyanetin, zorunlu din dersinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi açÄ±klamalarÄ±ndan rahatsÄ±z olmuÅŸ. Ama sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sürecinde bölgede yaÅŸananlardan, çok konuÅŸmak istemese de, üzgün olduÄŸunu söylüyor.

HDP’li ve AKP’li Kürt seçmenin hiç tereddütsüz hemfikir olduklarÄ± konu yine Suriyelilerin Antep’teki varlÄ±ÄŸÄ±.

Bizim onlara sorduÄŸumuz her soru, bir süre sonra onlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±na dönüÅŸüyor:

AKP: Hep koalisyon vardÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. ÇökmüÅŸ ülkeyi ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. Hastaneler falan.

HDP: Bana ilaç yazÄ±lmÄ±ÅŸ 28 avro. Türk lirasÄ± da istemiyor. NasÄ±l oluyor?

AKP: Valla eÅŸim hastanede koalisyon döneminde rehin alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi uçakla gidiyoruz.

HDP: Yav bÄ±rak rehini, ÅŸimdi hastaneye gidemiyoruz.

***

AKP: Adam gelmiÅŸ kömür daÄŸÄ±tÄ±yor. Var mÄ± böyle hizmet!

HDP: YazÄ±n ortasÄ±nda veriyor, Allah Allah neden acaba... Seçim var diye olmasÄ±n sakÄ±n.

AKP: Anan hasta ona bakÄ±yor. Kömürünü veriyor. Toplum için bu adam birebir.

***

AKP: DolarÄ±n yükselmesi bir oyun.

HDP: KebapçÄ±sÄ±n sen. Kanata bu ay içerisinde ne kadar zam geldi?

AKP: DoÄŸru geliyor zam.

HDP: 14 liradan 22.5’e çÄ±ktÄ±. Ne kadar gelmiÅŸ? 8 buçuk... Bir ayda! Hangi TV’den duydun bunu?

AKP: Yav tamam da sen onu ÅŸey edemezsin ki...

HDP: Ney edemezsin?

AKP: Dünya ekonomini çökertmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Büyük yatÄ±rÄ±mcÄ± yatÄ±rÄ±m yapmÄ±yor.

HDP: Gelen zamlara yayÄ±n yasaÄŸÄ± var resmen. Senin kanadÄ±nÄ± alan yok oyun olsa ne olur.

***

AKP: Kürtçe konuÅŸamÄ±yorduk, aÅŸaÄŸÄ±lanÄ±yorduk. Ä°kinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸtÄ±k...

HDP: Nerede konuÅŸabiliyoruz, konuÅŸamÄ±yoruz.

AKP: ÇocuÄŸuna öÄŸretmiyorsun ondan

HDP: ÇocuÄŸum Kürtçe konuÅŸunca okulda baskÄ± görüyor. Ne alakasÄ± var öÄŸretmemekle.

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AKP: Åžimdi DoÄŸuya yatÄ±rÄ±m teÅŸvik ediyor...

HDP: DoÄŸuyu yaktÄ± yÄ±ktÄ± ne yatÄ±rÄ±mÄ±. Ä°nsanlarÄ± vurdular, çocuklarÄ± vurdular. Ya yerle bir ettiler. Gömemedi insanlar çocuÄŸunu. BuzdolabÄ±na koydu... Sen Kürt müsün abi bÄ±rak ya...

AKP: He Kürt’üm... Ben de üzüldüm!

Antep'te seÃ§imin nabzÄ±: Ä°ÅŸÃ§iler umutsuzlukla patlama arasÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 10:14

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