Temelli: Çocuklarımızın bedenleri üzerinden siyaset yapmayın

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kandil operasyonuna ilişkin 'Çocuklarımızın bedenleri üzerinden siyaset yapmayın' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde konuştu. Temelli ve HDP heyeti Cihanbeyli’ye kitlesel bir konvoyla geldi. HDP’liler seçim şarkıları eşliğinde coşkulu şekilde yolculuk yaptı. İlçe merkezinde de yurttaşlar zafer işareti yaparak Temelli ve HDP konvoyunu karşıladı.

İlçe merkezindeki hak bulaşmasında Temelli, “Bu barajı aşacağız ve bu barajın altında iktidarı bırakacağız” dedi. Temelli, “Yine seçim geldi. 7 Haziran ve 1 Kasım öncesi gibi aynı oyunlar yine başladı. Yine düşmanlık yine savaş. HDP’ye yönelik saldırı girişimleri. Kulu’da biber gazı yedik. Bağışıklık sistemimiz alışmış. Geçen Balıkesir’deydik temiz hava iyi gelmedi, gaza alışmışız” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN’

Temelli, hükümete Kandil operasyonu konusunda şu uyarıları yaptı: “16 yıl boyunca bu halka bu topluma yasaklardan, yolsuzluklardan başka bir şey vermeyen iktidar şimdi kalkmış aynı şeyleri tekrar ediyor. Şimdi yine savaş senaryolarıyla karşımıza çıktı. Kandil meselesi önümüze geldi. Kandil’e geleceklermiş, şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Bizim çocuklarımızın evlatlarımızın bedenleri üzerinden siyaset yapma. Kürt Anneleri de Türk anneleri bu çocukları sen siyasetine alet yap diye hayata getirmedi. Türk anneleri de Kürt anneleri çocukların mürüvvetini görmek istiyor.”

Temelli, “Sürekli savaş politikasıyla insanları bir birbirine düşman ederek oy devşirmeye çalışıyorlar. Düştükleri durum budur. Bu savaş iktidarına hep birlikte karşı çıkmaz sorundayız. Bu iktidar gidince oturup konuşacağımız bir iklim var olacaktır. Ama bu iktidar bunu engelliyor. Çünkü iktidarda kalmasının yolu savaş ve yolsuzluk ekonomisidir. Savaşa karşı çıkmanın yolu bu iktidara hayır demekten geçiyor. Kandil’e yönelik bu girişimi Türkiye’nin yegane siyaseti gibi anlatıyor. Bütün dikkatleri oraya çekerek16 yıl boyunca iktidarda yaptıklarından kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

‘O ZAMAN SİZE GÜLE GÜLE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Diyarbakır’da “Kürt sorunu yoktur” ifadesine değinen Temelli, “Seni Diyarbakır da alkışlayanların senin şakşakçıların. Orada Kürt yok. Çünkü sen oraya gidince Kürt, Ankara’ya gidince kurtsun. Kimse böyle kardeşlik istemiyor. Bu kardeş muhabbetinden sıkıldık. Asıl olan eşit yurttaşlık temelinde aynı ülkede yaşamaktır. Bunu sağladınız mı, yok. O zaman size güle güle” dedi.

Temelli, “İlk sorunun Erdoğan sorunudur. 24 Haziran’da bu sorundan kurtuluyoruz. Çok ciddi bir sorun. Bizim zamanımızda buzdolabı tüketimi artmış, diyor. Buna kim bilgi veriyorsa hayretle izliyoruz. Buzdolabının refah göstergesi olduğu yıllar 1930’lar. İnsanlar 60’lardan beri buzdolabı kullanıyor” diye konuştu.

Konuşması sonrası Temelli, Konya kent merkezinde iftar programına katılmak için Cihanbeyli’den ayrıldı. (MA)

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