Muharrem İnce, Erdoğan'a karne notu verdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karne notu verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim turu kapsamında bugün Karabük’teydi. Düzenlenen mitingde yurttaşlara seslenen Temelli, Tayyip Erdoğan’a yüklenmeyi sürdürdü.



Erdoğan’a dün gece katıldığı Tv programı üzerinden yüklenen İnce, “Yandaş iki gazeteciyle televizyona çıkmış. İki şairin ölüm yıl dönümü bugün diyor. Tesadüfe bak Erdoğan'ın dosyasından çıkıyor. Sorular önceden planlanmış. Sana sesleniyorum yüreğin varsa, istediğin bir televizyonda karşıma çık. Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesili düşünür” diye seslendi.



Erdoğan’ın 'FETÖ bizim zamanımızda büyüdü' sözleri üzerinde duran İnce, “Eyy Erdoğan sizin zamanınızda büyüdüyse Bank Asya'ya 100 lira yatırandan vatandaştan ne istiyorsun? En büyük FETÖ'cü sensin kendin söylüyorsun” ifadelerini kullannadı.

EKONOMİ, TARIM, TÜRKÇE: 0, KANDIRILMA VE FETÖ’YE DESTEK: 10

İnce, eğitim-öğretim yılının son bulup, öğrencilerin bugün karne alması üzerine bir öğretmen olarak Erdoğan’a karne notu verdi. İnce, “Çocuklar bugün karne aldı. Ben de bir öğretmen olarak Erdoğan’a bir iki not vereyim. Ekonomi sıfır, tarım sıfır, Türkçe yüzde 100 sıfır. Çünkü Ce-Ha-Pe diyor. Ama 10 aldığı dersler de var. Mesela kandırılma 10, FETÖ’ye destek 10.” dedi.



İnce süren apolet sökme tartışmasına ilişkin ise şunları söyledi: “Bu süreçte bir de başka tartışma var. Apolet sökersin, sökmezsin tartışması. İftar yemeğine Paşa katılabilir. Üniformayla katılıp Erdoğan beni eleştirirken alkışlarla ben onu emekli ederim. Dediğimin arkasındayım. TSK mensubu, siyasetin içinde olamaz. Rakiplerin eleştirildiği toplantıda alkış yapamazsın. Alkış yaparsan 30 Ağustos'ta emekli ederim seni. Başarılı bir paşaymış olabilir. Yaptığı görevden ödülünü veririm. Yanlış yaptığında da cezasını veririm. Bu kadar basit.”

‘ERDOĞAN'A KIRAATHANE KURACAĞIM’

Erdoğan’ın tek parti döneminde okuduğu yönünde yaptığı açıklamalarına da konuşmasında yer veren İnce, “Hafızası da kaybolmuş. Anlattığı şeyler abuk subuk şeyler. Tek parti döneminde ilkokulda okudum 75 kişilik sınıflar vardı diyor.Cumhuriyet 1923'te kuruldu 1950'de çok partili yaşama geçtik. Erdoğan 1954 doğumlu. Doğmadan 4 sene önce ilkokulda okumuş. Yalancı mı? İnce hastalığa tutulunca aklı mı karıştı? Meydanlara geliyor bay Muharrem diyor. Sözde beni elitist, seçkinci yapmaya çalışıyor. Ben sıradan bir köylüyüm. Halk çocuğuyum halk. Sen de benim gibiydin. İmam Hatip'te okurken fakir fukaraydın. Ama haram helal ver Allah'ım garip kulun yer Allah'ım dedin, harama bulaştın. Sen emeklilik günlerinde söz veriyorum. Kıraathane kuracağım sana, orada duracaksın” dedi. (KARABÜK)

www.evrensel.net