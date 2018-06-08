Erdoğan: Millet kıraathanelerinde çaylar kekler bedava olacak

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri, kekler çaylar, ne güzel değil mi, size de bu yakışır, biz bunlara kafa yoruyoruz' dedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet adaylarının 90’lı yıllara geri dönmek istediğini iddia ederek “AK Parti 258 yen, tünel açtı, bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız? Bay Muharrem siz, doğalgaz borularını söküp, evleri tekrar kömür sobasına mı döndüreceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ "Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri. İlk açılışımızı burada yaptık. 16 yıl önce burada yola çıktık. Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğini istiyoruz."

♦ Türkiye 24 Haziran ile yeni yönetim sistemine adım atacak. Bu dönemde yapılacak çalışmalarla önümüzdeki yarım asra karar verilecek. Bunun için tercihlerimizi iyi yapmalıyız. Bir tarafta cumhur ittifakı var diğer tarafta kimler kimlerle yan yana görüyorsunuz değil mi?

♦ Hayatta bir ayara gelmeleri mümkün olmayanların nasıl bir araya geldiğini görüyorsunuz.

♦ Karşınıza yıkma vaadi ile gelenlere sorun, AK Parti Türkiye'de yeni derslikler yaptı onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz tekrar küçültecek misiniz?

♦ Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz.

♦ Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? 30 büyükşehirin tamamına şehir hastaneleri yapacağız. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. Kayseri eski hava ikmal bakım merkezinin olduğu yere millet bahçesi kuruyoruz.

'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ, KAHVESİ, KEKİ BEDAVA OLACAK'

♦ İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar, gazeteler olacak, kahvesi, çayı da bedava olacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantılı olarak; Yerköy- Kayseri arasında toplam maliyeti 2,4 milyar (katrilyon) lira olan yüksek hızlı tren projemizin altyapı uygulama projeleri tamamlandı.

♦ Kayseri Havalimanımızın mevcut terminal binasını sadece dış hatlar haline getiriyor, iç hatlar için yeni bir terminal binası yapıyoruz. Projesi hazırlanan yeni iç hatlar terminal binasının temelini sonbaharda atıyoruz.

'BAY MUHARREM SEN FİZİK ÖĞRETMENLİĞİNE DEVAM ET'

♦ Bay Muharrem fizik öğretmeniyim diyor. Sen fizik öğretmenliğine devam et, bu iş başka iş.

♦ Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?

Kayseri'nin bir nevi denizi olan Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santraliyle, enerji üretiminden tarımsal sulamaya, su sporlarından balıkçılığa, turizme kadar birçok alanda şehre katkı sağladık.

♦ Son 16 yılda Kayseri'ye ödediğimiz 1,5 milyar (katrilyon) liralık teşviklerden 545 bin işverenimiz ve sigortalımız faydalandı." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 21:01

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