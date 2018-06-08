Yıldırım: OHAL'in kaldırılması, yeni hükümetin gündeminde olacak

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in kaldırılmasının yeni hükümetin gündeminde olacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, NTV'de Oğuz Haksever'in sunduğu 'Seçime Doğru' programına katıldı. Çankaya Köşkü'ndeki programda Binali Yıldırım, OHAL, bedelli askerlik ve Kandil'e yönelik operasyona dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la benzer mesajlar verdi. Af konusunun ise gündemde olmadığını yineledi.

Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

* "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir."

'KANDİL DE MAHMUR DA SİNCAR DA OLABİLİR'

* "Kuzey Irak'ta sınırın 30 kilometre derinliğinde, 300 kilometrekarelik alanda konuşlandık. Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir."

* İran ve Irak ile iş birliği olur mu? "PKK herkese zarar veriyor. Herhangi bir sıkıntı yaşacağımızı zannetmiyorum."

ABD'NİN YPG İLE İTTİFAKI

* "Amerikalıların PYD/YPG ile iş birliği yaparken bize söyledikleri şu, 'Bu bir tercih değil, mecburiyet' neyin mecburiyeti, orası soru işareti olmakla beraber, 'DEAŞ'ı yok etmek için mecbur kaldık' dediler. Bizce mecbur değillerdi. Ama onun artık önemi yok, geride kaldı. Şimdi DEAŞ bitti kardeşim. Bu adamların ne işi var orada silahlarla? Amerika bizim müttefikimizse, NATO da ortağımızsa yapacağı tek şey var, 'Hadi kardeşim verdik, güle güle işinize, verin silahları, oturun oturduğunuz yerde' bunun dışında bir tutum dostluğa sığmaz."

BEDELLİ ASKERLİĞİ YENİ YÖNETİM GÜNDEME ALACAK

* Bedelli askerlik: "Bedelli askerliğe dair haberlerdeki yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası yok. Yeni yönetim gündeme alacaktır."

AVUSTURYA'NIN KARARI FEVKALADE YANLIŞ

* Avusturya'nın cami kapatma kararı - Fevkalade yanlış bir karar. Ne evrensel hukuk kurallarına ne Avrupa Birliği değerlerine ne azınlıkların hukukuna sığacak bir karar. Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum."

Avusturya, 7 camiyi kapatıp imamları sınır dışı ediyor

* Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını, bu son karardan sonra, durdurduk. AB ile geri kabul antlaşmasını iptal etmemiz söz konusu değil.

'GÜNDEMİMİZDE AF YOK'

* "Gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda ortaya bir formül koymak, bir fikir ortaya koymak sağlıklı bir şey olmaz."

'MHP'Yİ DIŞLAMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

* "MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması diye bir şey olamaz. Çünkü biz beraber çıkmışız bu yola. AK Parti'de, MHP içinde bilgimiz dışında çok lokal bazı olumsuzluklar olabilir ama bunları genele yaymak ve genelde oluyormuş gibi düşünmemiz söz konusu değildir. Her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (8 Haziran 2018) - Uluslararası gözlemciler açıklandı

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