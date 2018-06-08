Demirtaş, TRT propaganda konuşmasını cezaevinden yapacak

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, TRT’de yayınlanacak propaganda konuşmalarını Edirne Cezaevi’den yapacak.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT’de yayınlanacak propaganda konuşmalarını Edirne Cezaevi’nden yapacağı duyuruldu.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak iki propaganda konuşması için Edirne Cezaevi'nde stüdyo kurulmasına karar verdi. Demirtaş, konuşmalarını cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacaktır” denildi.

DHA, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması, 13 Haziran çarşamba günü 10.00-11.00 saatlerinde TRT’nin Oran’daki S1 stüdyosunda kayda alınacağını duyurmuştu.

Ancak HDP bugün yaptığı açıklamada, YSK'nin çekimleri Edirne Cezaevin'de yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

PROPAGANDA KONUŞMA SIRASI

Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları propaganda konuşmaları sırasıyla şu şekilde:

Birinci konuşma Doğu Perinçek – saat 20.31-20.41

İkinci konuşma Recep Tayyip Erdoğan – saat 20.42-20.52

Üçüncü konuşma Selahattin Demirtaş saat – 20.53-21.03 (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 18:53

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