ODTÃœ'de iÅŸÃ§ilerle seÃ§imi konuÅŸtuk: AKP aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Meclise hayÄ±r

24 Haziranâ€™da ODTÃœ iÅŸÃ§ilerinin seÃ§imleri farklÄ± olsa bile dertleri aynÄ±: GeÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, Ã¼cretlerin dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve kadro sorunu.

Deniz AKKILIÇ

H. Sinan GÜLER

Ankara

ODTÜ’de çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle seçimi konuÅŸtuÄŸumuzda Muharrem Ä°nce’nin etkisi görülüyor. Ancak bugüne kadar AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen genç bir iÅŸçi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde “güçlü aday” diyerek ErdoÄŸan’a, “ErdoÄŸan hata yapamasÄ±n” diyerek de muhalefete oy vereceÄŸini söylüyor. Mecliste AKP’nin çoÄŸunluÄŸunu istemeyen iÅŸçiler, HDP’nin barajÄ± geçmesi konusunda hemfikir.

ODTÜ’de sÄ±navlarÄ±n ardÄ±ndan eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ± bitse de iÅŸçilerin mesaisi hâlâ devam ediyor. 24 Haziran’da ODTÜ iÅŸçilerinin seçimleri farklÄ± olsa bile dertleri aynÄ±: Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, ücretlerin düÅŸüklüÄŸü ve kadro sorunu. Endüstri mühendisliÄŸi bölümünde konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler hayatÄ±n eskiye göre daha pahalÄ± olduÄŸundan yakÄ±nÄ±rken, “Eskiden 20 liraya pazar arabasÄ±nÄ± doldurabiliyorken ÅŸimdi pazardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en basit sebzelerle bile 80 liradan aÅŸaÄŸÄ± çÄ±kamÄ±yoruz” diyorlar. ArtÄ±k tek kiÅŸinin çalÄ±ÅŸmasÄ± ile evin geçiminin saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, insanlarÄ±n bir ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtirmek için çabasÄ±nÄ±n en çok ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar çektiklerinde ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Hükümetin 5 çocuk söylemlerine karÅŸÄ± “5 çocuk istiyorlar ama bizim nasÄ±l geçindiÄŸimizi düÅŸünmüyorlar. Her çocuk için para vereceklerse yapalÄ±m ama çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n istediklerini bile alamÄ±yoruz” diyen iÅŸçiler, hükümetin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini ve bu nedenle seçimde bu yönde oy kullanacaklarÄ±nÄ± ifade ediyor.

‘ERDOÄžAN’IN KARÅžISINA KÄ°M ÇIKARSA ONA VERECEÄžÄ°M’

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinde konuÅŸtuÄŸumuz bir iÅŸçi ise “Seçimde istediÄŸimiz olmazsa, yani ErdoÄŸan kazanÄ±rsa, ya Ä°zmir’e ya da Küba’ya yerleÅŸirim” diyor. Oyunu Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸini söyleyen iÅŸçi, HDP’nin barajÄ± geçmesinin de önemli olduÄŸunu ifade ediyor. Bu sebeple kendisinin de henüz emin olmasa da HDP’ye oy vermeyi düÅŸündüÄŸünü söyleyen iÅŸçi, ikinci turda ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda kim kalÄ±rsa ona oy vereceÄŸini dile getirdi.

‘BÖYLE KADROYU VERMESELER DAHA Ä°YÄ°YDÄ°’

Ä°nÅŸaat mühendisliÄŸi bölümünde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler ise seçimlere yönelik görüÅŸlerinden önce taÅŸeron iÅŸçilere verilen kadronun niteliÄŸinden bahsediyor. Verilen kadronun aslÄ±nda kadro olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, kaÄŸÄ±t üstünde aynÄ± gözükseler bile hâlâ iÅŸçiler arasÄ±nda statü farkÄ± olduÄŸundan dem vuran bir iÅŸçi “Kaç seçimdir kadro vereceÄŸiz dediler, verdikleri kadroyu görüyoruz, keÅŸke hiç vermeselerdi” diyor. Seçimlere iliÅŸkin ise “ArtÄ±k bir deÄŸiÅŸim lazÄ±m” diye cevap veriyor. AynÄ± bölümde çalÄ±ÅŸan genç bir iÅŸçi ise bugüne kadar AKP’ye oy verdiÄŸini belirterek, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini çünkü daha güçlü bir aday olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ancak Meclis seçimlerinde AKP’ye oy vermeyeceÄŸine de dikkat çekerek, “Hükümetin denetlenmesi lazÄ±m. Onlar da kul sonuçta, hata yapÄ±yorlar. Muhalefet güçlü olsun ki AKP hata yapamasÄ±n” diyor.

Mühendislik fakültesinde çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçi ise oyunu Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor. 40 yaÅŸÄ±na kadar CHP’ye hiç oy vermediÄŸini belirten iÅŸçi, Ä°nce’nin söylemlerinden etkilendiÄŸini söylüyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, artÄ±k gitmesi gerektiÄŸini söyleyen iÅŸçi, Meclis seçimlerinde HDP’nin barajÄ± geçmesinin önemli olduÄŸunu vurguluyor.

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